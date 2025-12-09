¿Cómo se está colaborando desde las empresas con los medios de comunicación más allá de la nota de prensa?

La nota de prensa ya no es suficiente. Hoy trabajamos con medios que incluyen modelos híbridos: branded content, cocreación de artículos con periodistas especializados, podcasts temáticos, crónicas de eventos, vídeos cortos para plataformas y hasta series documentales corporativas.

Lo interesante es que las marcas ya no solo envían información: ahora colaboran para crear contenido útil, educativo y con valor social. Es una relación mucho más madura.”

Además, con la aparición de la IA, el contenido de calidad verificable —el que nace de un medio— se ha convertido en un verdadero activo digital para las empresas. En Desmarca Marketing llevamos meses trabajando en ello, la IA no solo escucha lo que dices; escucha lo que dicen de ti. Por eso los medios importan más que nunca.

¿Siguen siendo los medios de comunicación el canal más influyente o han cedido terreno anta las plataformas digitales?

Hoy la influencia no está en un solo canal. Los medios siguen siendo clave para dar credibilidad, pero las plataformas digitales han ganado mucho terreno en alcance y conversación.

Lo que vemos es un modelo híbrido: los medios validan y las plataformas amplifican. Y además hay algo nuevo: la IA está empezando a ponderar no solo lo que tú publicas, sino lo que dicen fuentes externas fiables. Eso está devolviendo valor a los medios de comunicación porque aportan verificación, algo que las plataformas por sí solas no garantizan.

Así que no es que uno sustituya al otro: conviven, y juntos construyen reputación de una forma mucho más completa.

¿Cómo se mide el impacto de la reputación en cuanto a la presencia en medios de comunicación?

En Desmarca Marketing la reputación la medimos en tres capas: alcance, percepción y señales digitales.

Alcance: audiencia, impactos, duración. Percepción: tono del contenido, valores de marca, cómo se comparte. Señales digitales:

Autoridad del dominio del medio.

Menciones externas.

Cómo lo interpreta la IA en buscadores y en modelos de lenguaje, tráfico cualificado que llega a web y redes.

No hablamos solo de visibilidad: hablamos de cómo esa aparición mejora tu confianza digital, algo que antes no podíamos medir.

¿Cuál es la diferencia de impacto al aparecer en el perfil de una influencer o un perfil más viral o de un medio de comunicación tradicional?

La diferencia está en la estabilidad. Lo viral desaparece en horas; una publicación en un medio de referencia genera reputación durante años.

Los medios aportan contexto, verificación y autoridad. Los influencers aportan alcance, pero no siempre fiabilidad. Un dato: para la IA, una fuente reputada pesa más que 100 contenidos virales.

¿Cómo deben reaccionar las empresas cuando una crisis estalla en los medios o redes sociales?

Tres reglas: rapidez, transparencia y coherencia.

Rapidez: 2 horas es una eternidad hoy. Transparencia: ocultar agrava la crisis. Coherencia: un único relato en todos los canales.

Y un consejo clave: no reaccionar solo en redes. La respuesta oficial siempre debe pasar por un comunicado o por un medio porque es lo que valida el mensaje ante la opinión pública y, de nuevo, ante los sistemas de IA.

¿Cuál considera que es el mayor error que ha podido cometer su empresa en la gestión de comunicación con los medios? ¿Cómo lo evitaría si ocurriera ahora?

Si miro hacia atrás, quizá el error más frecuente —y muy común en muchas agencias— ha sido enviar mensajes demasiado centrados en la marca, en lugar de enfocarlos en lo que realmente necesita la audiencia del medio.

Con los años y con la relación cercana que hemos ido construyendo con periodistas y medios, hemos aprendido a adaptar mejor las historias: aportar datos, contexto y valor público, no solo información corporativa.

Hoy ponemos mucho más esfuerzo en entender qué busca cada medio y en generar contenidos que les resulten útiles. Esa evolución ha hecho que nuestras comunicaciones sean más relevantes y publicables. Y quizá el más actual: descuidar lo que la IA está indexando sobre tu empresa porque no estás presente en fuentes externas fiables.

Dentro de la comunicación de proximidad, ¿cuál es el papel de los medios locales y regionals en la construcción de la reputación de una empresa?

En Desmarca Marketing pensamos que son esenciales y así lo plasmamos en nuestras estrategias. El periodismo local es quien da legitimidad a las marcas en el territorio. Si una empresa quiere ser parte activa de una comunidad, tiene que estar presente en sus medios locales.

Además, hoy los medios locales tienen otra ventaja: muchas IA utilizan señales geolocalizadas dentro del contenido. Si tu empresa aparece en medios locales confiables, mejora tu autoridad digital a nivel regional.

Para marcas que trabajan en economía real, como pymes o empresas industriales, la reputación empieza en casa.