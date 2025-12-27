Hugo de Juan: «Hace una década decidimos ser los mejores en la tecnología Microsoft»

Encamina ha sido reconocida recientemente como la Mejor Partner de Microsoft en España en 2025. Hablamos con su CEO, Hugo de Juan, sobre este y otros asuntos:

¿Qué implica para el equipo ser Mejor Partner de Microsoft España 2025 y Mejor Partner en Diversidad e Inclusión?

En el ecosistema Microsoft está formado por más de 12.000 Partners, solo en España. El premio ‘Mejor Partner de Microsoft España 2025’ es el más anhelado al que se pueda aspirar porque representa el liderazgo real y oficial en el sector. Habitualmente, este galardón queda en manos de las multinacionales que operan en España y que una pyme como Encamina lo haya ganado es una rara excepción que nos enorgullece todavía más. Por otro lado, un premio tan poco orientado a un producto o tecnología, como el de ‘Mejor Partner en Diversidad e Inclusión’, creo que nos reafirma en que nuestra filosofía ‘Pensar en Colores’ que implica creatividad, innovación, optimismo, frescura y una serie de actitudes muy sociales que acaban afectando positivamente a la sociedad y eso nos emociona especialmente.

¿Cuáles diríais que son las claves que os han llevado a conseguirlo y qué consejos les daríais a otras consultoras?

En el caso de Encamina sumamos un alineamiento estratégico, tecnológico y operativo con Microsoft con una forma de hacer que fomenta la innovación, la adopción inteligente de la tecnología y valor real para el cliente. A eso añadiría la agilidad y velocidad que se requiere para estar a la última de lo último que sacan al mercado y a la vez ejecutar proyectos y servicios sobre esa tecnología puntera, con excelencia.

¿Imaginasteis alguna vez que podríais ser parte del palmarés de los galardonados?

Este era un sueño que se ha cumplido más de una década después. Para entonces nos prometimos a nosotros mismos que teníamos que dejar una huella positiva a nuestro paso por el mundo y ser los mejores en algo a nivel nacional y un referente internacional. Decidimos ser los mejores en la tecnología Microsoft. Era una estrella polar que nos motivaba muchísimo seguir, pero lo cierto es que para aquellos entonces, nuestro punto de partida era muy débil y lejano, y ese brindis parecía bastante cómico e irreal.

Vuestro lema es ‘Pensar en Colores’, para quien no os conozca, ¿qué significa?

No es solo innovar y ayudar a innovar. Es contagiar el ingenio, la frescura, el optimismo y la creatividad a todo lo que hacemos. Es inspirar mediante el mejor talento, tecnología y esta forma de hacer tan genuina, un futuro positivo en cada proyecto, servicio o reto que acometemos.

Y remontándonos a los orígenes, ¿cuál es la historia detrás de Encamina? ¿Cómo surge?

Diría que surge desde la inconsciencia de dos jóvenes que querían trabajar en lo que les gustaba, pero desde la terreta, en lugar de tener que vivir perdidos por el mundo. Ironías de la vida, hoy tenemos como objetivo el crecer todo lo posible en el porcentaje de facturación en mercado internacional.

Junto a Microsoft, tenéis una propuesta muy potente de transformación y productividad basada en Inteligencia Artificial, ¿podéis adelantar más detalles?

A través de asistentes y agentes IA o procesos infusionados con IA podemos disparar la productividad personal y departamental, la automatización de procesos empresariales, la toma de decisiones o la innovación de forma radical. Con soluciones como Copilot o Copilot Studio, Azure Foundry, Github Copilot y muchas otras, no hay empresa que no pueda aprovecharse de esta revolución.

Sede de Encamina. / ED

¿De qué forma/s vais a aprovechar el impulso de este reconocimiento?

Nuestro mercado objetivo es la gran empresa, y en ese terreno competir con las todopoderosas multinacionales agradece cuantos más atributos de confianza puedas esgrimir, mejor. Poder decir que eres la mejor empresa de todo el país en tecnologías Microsoft de forma oficial y objetiva es un buen argumento de ayuda. Y lo mismo en el ámbito de la internacionalización.

Pensando en vuestra empresa y como mensaje final, ¿cuál diríais que es la fórmula del éxito?

El éxito nunca es pleno, pero entre las cosas que creo que hemos hecho bien está el haber logrado atraer personas excelentes de grandes talentos, una vocación irrenunciable a la innovación y la creatividad (lo del ‘Pensar en Colores’), una estrategia firme y una cierta dosis de ambición muy motivante.