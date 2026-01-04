ESIC Alumni lanza el videopodcast «Voces con propósito»
Esta iniciativa, que cuenta con dos episodios al mes, se realiza en colaboración con Levante-EMV, y se invitará a alumnos ilustres que han pasado por la universidad y que ejercen sus carreras profesionales con éxito
Esteban Fernández
ESIC nació del lema «tu transformación es nuestra manera de cambiar el mundo». Su propósito es lograr que las personas se desenvuelvan con éxito en su vida profesional, de una manera responsable y anclada en valores éticos, y que ejerzan como actores de cambio en sus organizaciones y en la sociedad, de acuerdo con el director general de ESIC Comunidad Valenciana, el doctor Agustín Carrilero Castillo.
Con esta premisa, ESIC Alumni, un pilar de la institución, ha lanzado el ciclo de videopodcast «Voces con propósito», en colaboración con Levante-EMV. El objetivo de esta iniciativa es dar voz a algunos de sus estudiantes más ilustres. Antiguos alumnos que a día de hoy tienen cargos importantes. De hecho, algunos de ellos forman parte del profesorado actualmente. Durante la charla, contarán sus experiencias en ESIC y cómo lo aprendido lo han aplicado en el mundo laboral.
Cabe destacar que ESIC Alumni es la comunidad de antiguos alumnos de la universidad. Su misión es que aquel que haya estudiado con ellos forme parte de un colectivo integrado principalmente por profesionales del mundo empresarial que desempeñan su trabajo en todos los niveles de responsabilidad de las empresas. «Voces con propósito» contará con dos publicaciones al mes, una cada quince días. Los episodios estarán disponibles en YouTube y Spotify el 8 y el 29 de enero, el 12 y el 26 de febrero, el 12 y el 26 de marzo, el 9 y el 30 de abril, el 14 y el 28 de mayo, el 11 el 25 de junio y, finalmente, el 2 de julio.
Un mundo acelerado
El invitado del primer episodio es Agustín Carrilero, director del Campus de ESIC en la Comunitat Valenciana. Lleva desde 1998 como profesor de marketing en el área de Postgrado de ESIC Business & Marketing School y ha trabajado de forma estrecha con alumnos y empresas. Para él, «el crecimiento personal es igual de importante que la formación académica». Junto a él, presenta Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia.
Durante esta primera entrega, que estará disponible íntegramente en las plataformas digitales mencionadas anteriormente el 8 de enero, se planteará una pregunta tan incómoda como necesaria, en un contexto dominado por la inteligencia artificial, la inmediatez y la obsesión por lo técnico: ¿para qué existe hoy la universidad? En este sentido, el director del Campus de ESIC en la Comunitat Valenciana invita a reformular el modelo educativo desde la raíz en el podcast.
Carrilero, además, alerta de una sociedad atrapada en la inmediatez, donde pensar se ha vuelto casi un lujo. «Vivimos tan rápido que se nos está olvidando la capacidad de reflexionar», señala. En su trabajo con directivos y empresarios, detecta una constante: preguntas esenciales como por qué les compran los clientes, cómo defienden sus márgenes o hacia dónde va su empresa «no siempre están pensadas». Y eso, advierte, también es extrapolable al ámbito personal. «Tenemos que aprender a hacer pausas y a buscar momentos para pensar», defiende, reivindicando una educación que forme ciudadanos ilustrados y no meros ejecutores de tareas.
Lejos del discurso triunfalista, Carrilero habla con honestidad de su etapa universitaria. «Terminé la carrera sin tener muy claro a qué me quería dedicar», reconoce. Empezó trabajando como contable — «el niño de los recaos», bromea— y fue a los 27 años, tras un ascenso a director financiero, cuando entendió que aquel no era su lugar.
«El gesto que me delataba era mirar constantemente el reloj para irme a casa. Pensé: esto no es lo que quiero hacer el resto de mi vida». La búsqueda de un máster en marketing le llevó a ESIC, un punto de inflexión personal y profesional. «Ahí descubrí lo que no había descubierto en cinco años de carrera: el camino que quería recorrer».
Desde entonces, lleva casi tres décadas vinculado a la institución como profesor. «Dar clase me encanta. Hay gente que disfruta jugando al tenis; yo disfruto enseñando», confiesa.
Próximos invitados
Los próximos episodios también están pensados para que los espectadores aprendan de esta institución, sus valores y lo que pueden llegar a adquirir al estudiar en ella. El 29 de enero se podrá escuchar a Hugo de Juan Jordán, CEO de Encamina y profesor de Transformación Digital y de Sistemas Información; el 12 de febrero el invitado será Carlos Ledó Orriach, CEO de Veganic; y el 26 de febrero, Gonzalo Belenguer, director general de Redit compartirá sus conocmientos con todos aquellos interesados.
Este es el videopodcast que ESICAlumni lanza con la apuesta de una formación basada en la comunicación, las voces expertas y la universidad como institución de valor.
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- La ingeniería artesanal del vestido de las campanas de Pedroche: doce años de historia y una tiara de mascarilla
- Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió a la jueza de la dana: 'Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave
- València inicia 2026 con pocas obras, pero grandes, y las que han de llegar