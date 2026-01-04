ESIC Alumni lanza el videopodcast «Voces con propósito»

ESIC nació del lema «tu transformación es nuestra manera de cambiar el mundo». Su propósito es lograr que las personas se desenvuelvan con éxito en su vida profesional, de una manera responsable y anclada en valores éticos, y que ejerzan como actores de cambio en sus organizaciones y en la sociedad, de acuerdo con el director general de ESIC Comunidad Valenciana, el doctor Agustín Carrilero Castillo.

Con esta premisa, ESIC Alumni, un pilar de la institución, ha lanzado el ciclo de videopodcast «Voces con propósito», en colaboración con Levante-EMV. El objetivo de esta iniciativa es dar voz a algunos de sus estudiantes más ilustres. Antiguos alumnos que a día de hoy tienen cargos importantes. De hecho, algunos de ellos forman parte del profesorado actualmente. Durante la charla, contarán sus experiencias en ESIC y cómo lo aprendido lo han aplicado en el mundo laboral.

Cabe destacar que ESIC Alumni es la comunidad de antiguos alumnos de la universidad. Su misión es que aquel que haya estudiado con ellos forme parte de un colectivo integrado principalmente por profesionales del mundo empresarial que desempeñan su trabajo en todos los niveles de responsabilidad de las empresas. «Voces con propósito» contará con dos publicaciones al mes, una cada quince días. Los episodios estarán disponibles en YouTube y Spotify el 8 y el 29 de enero, el 12 y el 26 de febrero, el 12 y el 26 de marzo, el 9 y el 30 de abril, el 14 y el 28 de mayo, el 11 el 25 de junio y, finalmente, el 2 de julio.

Un mundo acelerado

El invitado del primer episodio es Agustín Carrilero, director del Campus de ESIC en la Comunitat Valenciana. Lleva desde 1998 como profesor de marketing en el área de Postgrado de ESIC Business & Marketing School y ha trabajado de forma estrecha con alumnos y empresas. Para él, «el crecimiento personal es igual de importante que la formación académica». Junto a él, presenta Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia.

Durante esta primera entrega, que estará disponible íntegramente en las plataformas digitales mencionadas anteriormente el 8 de enero, se planteará una pregunta tan incómoda como necesaria, en un contexto dominado por la inteligencia artificial, la inmediatez y la obsesión por lo técnico: ¿para qué existe hoy la universidad? En este sentido, el director del Campus de ESIC en la Comunitat Valenciana invita a reformular el modelo educativo desde la raíz en el podcast.

Carrilero, además, alerta de una sociedad atrapada en la inmediatez, donde pensar se ha vuelto casi un lujo. «Vivimos tan rápido que se nos está olvidando la capacidad de reflexionar», señala. En su trabajo con directivos y empresarios, detecta una constante: preguntas esenciales como por qué les compran los clientes, cómo defienden sus márgenes o hacia dónde va su empresa «no siempre están pensadas». Y eso, advierte, también es extrapolable al ámbito personal. «Tenemos que aprender a hacer pausas y a buscar momentos para pensar», defiende, reivindicando una educación que forme ciudadanos ilustrados y no meros ejecutores de tareas.

Lejos del discurso triunfalista, Carrilero habla con honestidad de su etapa universitaria. «Terminé la carrera sin tener muy claro a qué me quería dedicar», reconoce. Empezó trabajando como contable — «el niño de los recaos», bromea— y fue a los 27 años, tras un ascenso a director financiero, cuando entendió que aquel no era su lugar.

«El gesto que me delataba era mirar constantemente el reloj para irme a casa. Pensé: esto no es lo que quiero hacer el resto de mi vida». La búsqueda de un máster en marketing le llevó a ESIC, un punto de inflexión personal y profesional. «Ahí descubrí lo que no había descubierto en cinco años de carrera: el camino que quería recorrer».

Desde entonces, lleva casi tres décadas vinculado a la institución como profesor. «Dar clase me encanta. Hay gente que disfruta jugando al tenis; yo disfruto enseñando», confiesa.

Próximos invitados

Los próximos episodios también están pensados para que los espectadores aprendan de esta institución, sus valores y lo que pueden llegar a adquirir al estudiar en ella. El 29 de enero se podrá escuchar a Hugo de Juan Jordán, CEO de Encamina y profesor de Transformación Digital y de Sistemas Información; el 12 de febrero el invitado será Carlos Ledó Orriach, CEO de Veganic; y el 26 de febrero, Gonzalo Belenguer, director general de Redit compartirá sus conocmientos con todos aquellos interesados.

Este es el videopodcast que ESICAlumni lanza con la apuesta de una formación basada en la comunicación, las voces expertas y la universidad como institución de valor.