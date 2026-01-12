Juan Luis Hortelano: “Valencia gana peso en la innovación tecnológica global”

Startup Valencia{"anchor-link":"true"} ha cerrado 2025 con un crecimiento del 36% en su comunidad de profesionales del sector innovador y tecnológico. ¿Qué lectura hace de estas cifras?

Son cifras que confirman algo muy relevante: Valencia ha pasado de ser un ecosistema emergente a consolidarse como uno de los hubs tecnológicos con mayor dinamismo de Europa. Alcanzar los 48.000 profesionales no es fruto de un año brillante, sino de un trabajo colectivo sostenido, de una comunidad de fundadores tecnológicos cada vez más global y de una ciudad que ofrece talento, infraestructura, calidad de vida y un entorno óptimo para emprender e innovar. Estamos compitiendo a escala europea, y estas cifras lo avalan.

La asociación supera ya los 400 socios. ¿Qué implica esto para el ecosistema tecnológico valenciano?

Superar los 400 socios significa disponer de una base empresarial más fuerte, más diversa y mejor conectada. Cada nuevo miembro que se une, bien proceda de una startup, scaleup, corporación, fondo de inversión, institución u otro agente del ecosistema aporta especialización, mercado, conocimiento y capacidad de colaboración. Esto refuerza nuestro papel como nodo que conecta a los emprendedores con inversores, corporaciones y talento a nivel global. Cuanto más crece la comunidad, más impacto somos capaces de generar para toda la región. Además, contar con corporaciones tecnológicas líderes que se han sumado como supporters consolida un modelo de colaboración público privada que está acelerando la transformación del territorio.

Uno de los datos destacados es el perfil internacional de la comunidad. ¿Qué representa para Valencia atraer a más de 360 profesionales extranjeros?

Es un indicador clave de madurez. Cuando profesionales europeos y de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Países Bajos eligen Valencia para desarrollar proyectos tecnológicos, significa que el ecosistema innovador compite de verdad a nivel global. La diversidad eleva el nivel de los proyectos, introduce nuevas formas de trabajar y convierte a la ciudad en una puerta de entrada natural a Europa para emprendedores internacionales. Esta mezcla de talento local e internacional es uno de los grandes activos de Valencia como hub tecnológico.

En 2025 se han organizado más de 180 encuentros profesionales con más de 25.000 asistentes. ¿Qué papel desempeñan estos eventos?

Los eventos son el corazón del ecosistema porque generan conexiones de negocio reales. Cada encuentro, sea grande o pequeño, crea nuevas sinergias, oportunidades de colaboración y crecimiento. La cifra de 25.000 asistentes refleja el interés por lo que está ocurriendo en Valencia y demuestra que la comunidad valora un espacio donde aprender, hacer negocio y crear alianzas. Esa actividad constante es uno de los factores que nos diferencian respecto a otros hubs europeos.

VDS vuelve a ser uno de los grandes hitos del año. ¿Qué aporta a la ciudad y al ecosistema?

VDS es nuestra gran ventana internacional. La última edición congregó a 12.000 profesionales, con un 45 % de asistentes de más de 120 países. Para Valencia supone visibilidad global, atracción de inversión, talento y nuevas conexiones de negocio. Para la comunidad emprendedora, es un punto de encuentro único que conecta directamente a startups con inversores internacionales, corporaciones tecnológicas y líderes del sector. VDS posiciona a Valencia y a España en el mapa global y acelera el crecimiento del ecosistema tecnológico.

Este año se han impulsado alianzas internacionales con Medellín, Copenhague, Lisboa y Tallin. ¿Qué objetivos persiguen?

La internacionalización es estratégica. Estas alianzas permiten abrir mercados, facilitar soft landing para startups valencianas, promover la movilidad de talento y atraer inversión global. Medellín nos conecta con Latinoamérica; Copenhague refuerza nuestra presencia en el norte de Europa; Lisboa consolida el eje tecnológico del sur; y Tallin nos vincula a uno de los ecosistemas digitales más avanzados del continente. Todo ello amplía la red desde la que Valencia proyecta su innovación al mundo, sumándose a alianzas ya consolidadas con Ámsterdam, Miami, Múnich, Róterdam y La Haya. Valencia ya no solo se conecta con el mundo; ahora gana peso real en la innovación tecnológica global.

¿Cuáles serán las prioridades de Startup Valencia de cara a 2026?

2026 será el año de consolidar nuestra comunidad global de fundadores tecnológicos y acompañarlos de manera más intensa en su escalado internacional. Vamos a reforzar nuestra presencia en mercados estratégicos de Europa y América, impulsar programas de soft landing, misiones empresariales y actividades que conecten a nuestros emprendedores con clientes e inversores globales. También profundizaremos en el liderazgo emprendedor local: queremos que los fundadores tecnológicos valencianos sean embajadores internacionales del hub global que estamos construyendo en la región.

¿Qué mensaje le trasladaría al ecosistema tecnológico valenciano de cara al futuro?

Que estamos en un punto de inflexión histórico. Valencia cuenta con un ecosistema tecnológico cohesionado, competitivo y con ambición global. Si seguimos apostando por el talento, la colaboración público privada y la internacionalización, podemos consolidar a la región entre los grandes polos tecnológicos de Europa de manera sostenida y duradera. Lo que estamos construyendo ahora marcará el rumbo de la innovación valenciana durante la próxima década y el potencial que tiene Valencia es enorme si seguimos avanzando juntos.