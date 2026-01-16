Planificar para crecer: el Summit 2 de la Oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros industriales de la Comunitat Valenciana traslada las claves del emprendimiento viable

El plató de Levante TV se convirtió en un espacio de reflexión práctica sobre emprendimiento con la celebración del segundo Summit Planificación de Negocios para Emprendedores, una iniciativa impulsada por la Oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana. El encuentro reunió a siete profesionales del ecosistema innovador con un objetivo común: ofrecer herramientas reales para validar proyectos, asegurar su viabilidad y pensar el crecimiento desde el primer momento.

Presentado y moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, el Summit puso el acento en la utilidad práctica. “Queremos que sea un encuentro valioso para quienes están emprendiendo o tienen en mente hacerlo”, señaló Tomás, recordando que estas jornadas son posibles gracias “las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27.”

De la idea al negocio: el riesgo de crecer sin criterio

La sesión arrancó con la intervención de Flo Erize, startup manager en Startup Valencia, que situó uno de los grandes problemas del emprendimiento actual en la confusión entre idea y negocio. “Una idea no es lo mismo que un negocio”, advirtió, incidiendo en que muchos proyectos fallan no por la calidad de la propuesta, sino por falta de planificación estratégica.

Flo Erize, startup manager en Startup Valencia. / G. Caballero

Erize explicó que muchos emprendedores se mueven por impulso y entusiasmo, pero sin una reflexión previa sobre cómo crecer. “Decir que sí a todo, sin procesos ni prioridades claras, conduce a un crecimiento desordenado”, afirmó. Desde su experiencia, el fallo no suele estar en la propuesta inicial, sino en la ausencia de una hoja de ruta clara. “La escalabilidad no se improvisa, se diseña”, subrayó, insistiendo en que un negocio escalable no puede depender de personalizar cada servicio para cada cliente.

En ese contexto, defendió el papel del ecosistema como elemento de reducción de riesgos. “Hay tanta oferta que muchas startups no saben con quién hablar ni dónde buscar clientes”, explicó. Desde Startup Valencia, añadió, se trabaja como nexo de visibilidad, conexiones estratégicas y métricas claras que ayuden a medir el avance real de los proyectos.

Planificar es ordenar el caos

Desde una perspectiva más operativa, Camila Hurtado, Lead Project Manager en Insomnia, abordó el reto de convertir una idea en un plan ejecutable. Para Hurtado, la planificación no es una tarea rígida, sino un proceso vivo que ayuda a ordenar una realidad cambiante. “Si no proponemos procesos, nos come el caos”, afirmó.

Su intervención se articuló en cuatro fases clave: parar y pensar, comunicar, registrar y revisar. “Antes de hacer nada hay que preguntarse para qué hacemos las cosas, si encajan con nuestros valores y con el plan”, explicó. A partir de ahí, puso especial énfasis en la comunicación interna. “Las empresas son personas, y si tienes un plan tienes que comunicarlo”, señaló.

Hurtado insistió en la importancia de elegir bien los canales —priorizando el cara a cara siempre que sea posible— y de dejar constancia por escrito de acuerdos y compromisos. “Las palabras se las lleva el viento”, recordó, defendiendo la revisión periódica como herramienta de mejora continua. “Lo que funciona con un equipo de tres personas debe rediseñarse cuando sois treinta”.

Coworking, comunidad y serendipia

El turno de Diego Tomás, socio director de Genion, aportó una mirada centrada en las personas y los espacios compartidos. Desde su experiencia en coworkings y programas de emprendimiento de impacto, reivindicó el valor del encuentro físico. “El cara a cara es fundamental. Ahí aparece la serendipia”, afirmó, refiriéndose a esas conexiones inesperadas que impulsan proyectos y alianzas.

Tomás repasó la trayectoria de Genion desde sus inicios en Petrer, en plena crisis financiera, hasta la gestión de espacios públicos y privados en distintos puntos de la provincia de Alicante. Coworkings como Genion Lab, Hubitat Mutxamel o TerretUp han servido, explicó, para fijar talento en el territorio y crear ecosistemas locales sólidos. Como primicia, anunció la futura gestión de un coworking público de 12.000 metros cuadrados en Alcoy, un proyecto que calificó de “muy ambicioso”.

Más allá de las infraestructuras, lanzó un mensaje claro sobre el propósito. “No emprendas si no tienes claro por qué lo haces ni lo hagas contra tus creencias”, afirmó. Reconoció que emprender es duro, pero defendió que hacerlo con impacto positivo genera vínculos duraderos. “Sal a la calle, busca tu tribu. La serendipia hace su magia”.

La parte que no se puede saltar

Tras la parte más inspiracional, el Summit entró en el bloque técnico con Guillermo Urbez, abogado especializado en asesoramiento jurídico para startups en Aktion Legal. “Proteger vuestro patrimonio es el primer paso”, señaló, subrayando la importancia de no descuidar los aspectos legales desde el inicio.

Urbez repasó decisiones clave como la forma jurídica, la protección de la marca y la tecnología o el reparto de participaciones. “Hay que huir del 50/50 automático y analizar qué aporta cada socio”, recomendó. También explicó la utilidad de los acuerdos de confidencialidad (NDA) y conceptos habituales en procesos de inversión como el cap table, los employee pool o los instrumentos convertibles.

Insistió en que el conocimiento básico de la normativa —protección de datos, cookies o regulación sectorial— evita conflictos futuros, especialmente en proyectos innovadores. “Entender la ley a tiempo ahorra muchos problemas”, resumió.

Sin caja no hay empresa

La planificación financiera centró la intervención de Vicente Ruiz, CEO y fundador de TBig Finance, que fue directo en su diagnóstico: “El 80 % de las empresas mueren por no tener disponibilidad de caja”.

Ruiz explicó las principales vías de financiación —ayudas públicas, préstamos bonificados o inversión privada— y recordó que las ayudas más relevantes suelen llegar cuando la empresa ya ha avanzado. Mencionó instrumentos como Enisa, Neotec o CDTI, así como bonificaciones que muchas empresas pasan por alto.

Su mensaje más contundente fue otro: “El dinero más caro es el del inversor. La mejor financiación son los clientes”. Para Ruiz, vender y cobrar sigue siendo la forma más sana de sostener un proyecto.

Innovar, resistir y generar

La ingeniera industrial Elena Moreno, cofundadora de Mekreo, aportó una de las intervenciones más ligadas a la realidad industrial, medioambiental y humana del emprendimiento, construida sobre más de dos décadas de experiencia en innovación, desarrollo de materiales y puesta en marcha de plantas productivas.

Moreno arrancó con una advertencia basada en estudios científicos recientes, recordando que los microplásticos ya forman parte de nuestro entorno y de nuestro propio organismo. “Hacia atrás no podemos ir; solo podemos avanzar con innovación, emprendimiento, resiliencia y tecnología”, afirmó, defendiendo que el progreso no es una opción ideológica, sino una necesidad estructural.

Desde su trayectoria profesional, subrayó que emprender no responde a una épica personal, sino a una lógica colectiva. “Emprender no es fácil, doy fe de ello, pero es absolutamente necesario”, aseguró. Y fue más allá: “Si nadie emprende, no se genera nada nuevo. Si todo el mundo trabajase para otros, nadie innovaría, nadie crearía soluciones distintas”.

Mekreo, explicó, es el resultado de 23 años de pico y pala, de errores, aprendizajes y resistencia, con más de 16 patentes como inventora, más de 500 formulaciones de materiales alternativos al plástico y la implantación de varias plantas industriales de biomateriales. “El plástico no es bueno ni malo; el problema es el uso que hacemos de él”, matizó, defendiendo la necesidad de sustituir determinados usos por soluciones sostenibles y viables industrialmente.

La voz del fundador

El cierre del Summit corrió a cargo de Katja Alexandra Ampudia, fundadora de FAR OFF, que centró su intervención en la marca personal y el papel del fundador. Desde su experiencia internacional, defendió que los proyectos liderados por sus fundadores, conectan mejor con los clientes finales y ganan visibilidad.

“Tu marca personal es una extensión de ti y marca tu reputación”, afirmó, en un contexto de mercado saturado donde la conexión emocional es clave. Katja explicó que FAR OFF trabaja para elevar la voz de los fundadores y ayudarles a comunicar su visión, y concluyó con un mensaje claro: “Un mundo mejor se construye con un mundo más igualitario”.

El Summit 2 cerró así una sesión intensa y práctica en la que quedó claro que planificar no frena el impulso emprendedor, sino que le da dirección, estructura y sentido para crecer sin perder su esencia.

Próxima jornada

La próxima jornada Summit 3, sobre Estrategia y nueva relación cliente, fidelización y opt. experiencia cliente se celebrará el 12 de febrero de 2026 a las 17:30 en las instalaciones de Levante-EMV. En esa ocasión participarán Nuria Lloret, Senior Advisor de Metric; Domingo Gutierrez, Director de Negocio Omnicanal & Marketing Estratégico de Emuca Group; Silvia Rueda, profesora del Departamento Informático ETSE-UV; David Roldán, Chief AI Officer de Smarttech Human Passion y Miriam Ballester, consultora Seo de las IAs.

Organizado por la Oficina Acelera Pyme del COIICV- Valencia y, el Summit 3 es una jornada clave para empresas y profesionales que buscan transformar su relación con el mercado a través de la digitalización y la excelencia en la experiencia de usuario.

En esta jornada intensiva, desglosaremos las herramientas y metodologías más eficaces para:

Estrategia Digital Centrada en el Cliente : Aprende a diseñar modelos de negocio donde el cliente es el eje vertebrador de toda la operativa digital.

: Aprende a diseñar modelos de negocio donde el cliente es el eje vertebrador de toda la operativa digital. Fidelización y CX (Customer Experience): Entiende cómo las nuevas herramientas tecnológicas permiten personalizar la oferta y aumentar el ciclo de vida del cliente.

Entiende cómo las nuevas herramientas tecnológicas permiten personalizar la oferta y aumentar el ciclo de vida del cliente. Networking Estratégico: Conecta con expertos en marketing digital, directores comerciales y responsables de innovación que están liderando el cambio en la Comunidad Valenciana.

Un evento imprescindible para asegurar la competitividad y la relevancia de tu marca en el entorno digital actual.