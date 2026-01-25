Los ingenieros industriales crearán un hub de innovación para abordar retos tecnológicos

¿Cómo podemos ser más resilientes frente a eventos climáticos extremos? ¿Qué factores están frenando nuestro desarrollo tecnológico? Estas cuestiones se han vuelto prioritarias para las empresas valencianas, especialmente tras el duro golpe de la dana del 29 de octubre de 2024. La reconstrucción ya no pasa solamente por recuperar lo que quedó arrasado, sino que han surgido nuevas necesidades a nivel de infraestructuras, tecnología y planificación para adaptarse a la Industria 5.0 y asegurar una mayor resiliencia. Las y los ingenieros industriales trabajan para dar respuesta a estos retos, promoviendo y diseñando soluciones en las que la innovación juega un papel fundamental.

En este contexto, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana ha lanzado el proyecto «Ingenia Tech-COIICV: Nodo de transferencia y dinamización tecnológica para la industria 5.0». Esta ambiciosa iniciativa —financiada por la Unión Europea a través de Ivace+i en el marco del Programa Feder Comunitat Valenciana 2021-2027—, persigue consolidar una industria valenciana más preparada ante los desafíos tecnológicos y climáticos del futuro. Con ella, el colegio se compromete a impulsar la digitalización y la competitividad, a dinamizar la colaboración entre empresas y agentes de innovación, y a promover la transferencia tecnológica y el desarrollo de capacidades estratégicas.

Ingenia Tech cuenta con distintas fases, y la primera de ellas ya está en marcha: la creación del Observatorio para identificar, analizar y priorizar desafíos tecnológicos después de la dana. Federico Torres, presidente del COIICV Valencia, habla con Levante-EMV para compartir todos los detalles del proyecto.

PREGUNTA: ¿Cómo nace el proyecto?

RESPUESTA: El colegio lleva trabajando desde enero de 2025 para acercar a empresas y sociedad todas las soluciones innovadoras que se están desarrollando, especialmente en el campo de la ingeniería industrial, para dar respuesta a los daños causados por la dana y para adaptar el tejido industrial valenciano a la Industria 5.0. Realizamos distintas charlas y foros, entre otras acciones, en las que hablamos sobre infraestructuras, agua, residuos o electricidad y en las que participaron todos los agentes implicados en la reconstrucción, como el exvicepresidente de la Generalitat Francisco José Gan Pampols. Pero quisimos ir más allá. Con el proyecto Ingenia Tech, buscamos dar un impulso real a las alianzas entre empresas y agentes valencianos de innovación para construir estrategias y promover la modernización y la transferencia del conocimiento.

Con este proyecto, el COIICV busca reforzar las alianzas entre empresas y agentes valencianos / COIICV

P: ¿Cuáles son los pasos a seguir?

R: Tenemos cuatro objetivos para cumplir en un plazo de tres años: detectar necesidades, cubrir demandas tecnológicas, generar espacios de cocreación y reconocer el impulso a la innovación. Recientemente, hemos iniciado la primera fase, el lanzamiento de un Observatorio para identificar retos tecnológicos en general y, específicamente, a consecuencia de la dana. Con la colaboración de la consultora Improven, se han realizado entrevistas con empresas y agentes clave y, en los próximos días, difundiremos una encuesta online para conocer cómo han enfrentado la emergencia climática, así como cuál es su grado de madurez tecnológica y qué factores frenan su avance. El cuestionario también nos permitirá establecer la manera más útil de ofrecer apoyo desde el COIICV, generando espacios de networking, con asesoramiento, formaciones, talleres...

P: Una vez realizado este diagnóstico inicial, ¿cómo se pasará a la acción?

R: Lo primero será preparar un informe con los resultados del Observatorio que presentaremos en rueda de prensa, ya que la información recopilada será fundamental para evaluar en qué situación se encuentra el ecosistema industrial valenciano. En base a estas conclusiones, impulsaremos tres mesas temáticas para abordar los retos principales extraídos de la encuesta. En ellas, se contará con técnicos y expertos principalmente en el sector de la ingeniería industrial que propondrán soluciones innovadoras y sostenibles a las cuestiones planteadas y que marcarán la hoja de ruta para la construcción de respuestas estratégicas y reales.

P: ¿Cómo se canalizarán las sinergias y las propuestas que surjan de estas mesas de debate temáticas?

R: Desde el COIICV Valencia queremos ser pieza clave en la mejora del tejido industrial valenciano y eso pasa por ser facilitadores de la cooperación entre compañías, centros tecnológicos, universidades y entidades públicas. Para ello, en el marco de Ingenia Tech, inauguraremos un hub de innovación en el que conectaremos empresas y conocimiento. Será un espacio para la creación conjunta de soluciones que den respuesta a retos concretos y a la demanda tecnológica. Todo un impulso al ecosistema innovador de nuestro territorio. En la misma línea, celebraremos la entrega de dos galardones: uno destinado a proyectos innovadores y otro a soluciones innovadoras frente a la dana.