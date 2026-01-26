Las tiendas de proximidad se consolidan como canal imprescindible para el consumo local en la Comunidad Valenciana

Un 65% de los valencianos acude a comprar a las tiendas de conveniencia al menos un par de veces por semana, lo que hace que este tipo de establecimientos se consolide como una pieza fundamental en la vida cotidiana de los consumidores de la región por su capacidad de ofrecer soluciones inmediatas gracias a su cercanía. Así lo revela el estudio ‘Hábitos de compra en tiendas de conveniencia: tendencias y patrones’, realizado por CS On Research para Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), que confirma que prácticamente la totalidad de los consumidores de nuestro país (99%) acude a este tipo de establecimientos. En concreto, un 48% de los valencianos lo hace entre dos y tres veces por semana, mientras que el 17% todos o casi todos los días. La frecuencia media de compra en estas tiendas de proximidad en la región es de 2,4 veces.

Según este estudio, lo más valorado por los consumidores valencianos para acudir a estos establecimientos es su proximidad y cercanía. Para el 85% de los consultados, este es un aspecto que aprecian mucho o bastante. Asimismo, un 85% reconoce la importancia de contar con bienes básicos o esenciales, y el 78%, la disponibilidad y variedad de productos para el consumo inmediato. Por ejemplo, entre los productos considerados “salvavidas” existentes en las tiendas de conveniencia, los refrescos fríos son la opción preferida para el 61% de los consumidores valencianos, solo por detrás de los que compran el pan a última hora, el 74%. Además, el 53% de los valencianos se decanta por la compra de Coca-Cola entre todas las marcas disponibles en las tiendas de conveniencia.

En este contexto, de las diez marcas de refrescos más demandadas, seis pertenecen a Coca-Cola: el 53% suele comprar Coca-Cola en tiendas de conveniencia, el 34% se decanta por Fanta, 27% por Aquarius, el 14% por Monster, el 12% por Fuze Tea y el 11% opta por Sprite. Respecto a los formatos de Coca-Cola, el más demandado es la lata de 330 ml (30%) y se compran entre 1-2 latas a la semana por consumidor en este tipo de establecimientos. Los principales motivos de compra de refrescos de Coca-Cola en estas tiendas son que estén fríos y listos para consumir (27%) y la cercanía (23%).

Datos del estudio ‘Hábitos de compra en tiendas de conveniencia: tendencias y patrones’ en la Comunidad Valenciana. / Coca-Cola

Las claves: cercanía, rapidez y adaptación

La experiencia de compra también se valora positivamente entre los valencianos: el 79% afirma ser atendido siempre o casi siempre por la misma persona, y que recibe, en el 90% de los casos, un trato cercano, profesional y amable; lo que refuerza el vínculo entre el consumidor y el comercio local.

“La cercanía, la rapidez en la compra y la capacidad de adaptarse a las necesidades inmediatas del consumidor por parte de estos establecimientos han convertido a las tiendas de barrio, las de toda la vida, en un pilar fundamental del consumo diario. Su éxito radica en ofrecer productos esenciales al alcance de la mano, mantener horarios flexibles y generar una experiencia de compra ágil que responde perfectamente a la rutina moderna”, ha explicado Rubén Casado, director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners.

No es de extrañar, por tanto, que algunos de los principales motivos para acudir a las tiendas de conveniencia sean la proximidad (49%), resolver necesidades urgentes o imprevistas (26%) o apoyar al comercio local (24%).

El estudio revela que la mayoría de las compras se concentran en horario de tarde, coincidiendo con la salida del trabajo o de clase. Algo más de la mitad de los consumidores que acuden a estos establecimientos, lo hacen por urgencias u olvido (57%), y un 28% lo hace principalmente por caprichos u antojos.

Para estos consumidores se convierten en “salvavidas” del día a día, especialmente de los que viven en entornos urbanos. El 58% reconoce haber recurrido a una tienda de conveniencia cuando le faltaba un ingrediente esencial para cocinar, seguido de quienes lo hicieron por un antojo (40%), o por la llegada de una visita inesperada (29%).

Un canal en crecimiento

Las tiendas de conveniencia están experimentando un crecimiento que tiene que ver con cambios estructurales en el consumo. Estas nuevas tendencias responden al interés de las personas por adaptar la cesta de la compra a sus necesidades y a sus hábitos de consumo. Según otro estudio de IGD Research, el canal de conveniencia será el cuarto con mayor evolución a nivel mundial en los próximos cinco años, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%. Europa, que ya es el segundo mercado global en este formato, verá, en 11 de sus 20 principales países, superar el 10% de penetración. Se prevé que España sea el séptimo mercado europeo en ventas en el canal de conveniencia en 2028, con un crecimiento anual estimado del 3,4%.

Este canal tiene un valor estratégico adicional: es una puerta abierta para conectar con nuevos consumidores, especialmente entre públicos jóvenes que realizan compras rápidas, frecuentes y asociadas a momentos concretos del día o al reunirse en casa con amigos. Compras que muchas veces están motivadas por una necesidad específica (productos fríos, snacks, bebidas para llevar o compartir).

#SomosDeBarrio, una estrategia para impulsar la capilaridad de estas tiendas

La estrategia #SomosDeBarrio nace precisamente para apoyar este crecimiento. CCEP quiere estar al lado de estos comercios, no solo como proveedor, sino como aliado para afrontar juntos los nuevos retos del consumo. El plan parte de una premisa clara: ayudar a los establecimientos a ser más visibles, más funcionales y atractivos para el consumidor actual. Para ello, la compañía está desplegando un conjunto de acciones que abordan desde la imagen exterior de los puntos de venta hasta la optimización del surtido o la promoción de formatos más adaptados al momento de consumo.

Actualmente CCEP provee semanalmente a más de 53.000 establecimientos distribuidos en todo el territorio, lo que ofrece también una gran capilaridad. En los últimos 10 años, el volumen de ventas del porfolio de bebidas de Coca-Cola ha crecido cerca del 50%.

Estas cifras no serían posible sin una estructura capilar que llega a cada rincón de España a través de las 55 delegaciones comerciales que la compañía tiene en todo el país y que ofrecen un apoyo y llegada única al canal.

Con la nueva estrategia #SomosDeBarrio, Coca-Cola Europacific Partners da un paso más allá: se propone ser el principal socio para su crecimiento, ofreciendo apoyo personalizado y herramientas concretas para incrementar las visitas, mejorar la rotación de producto y reforzar la experiencia de compra. Su implicación hace posible que las tiendas de conveniencia sean un eje central del consumo cotidiano, combinando accesibilidad, rapidez y variedad de productos esenciales, dando una solución práctica y cercana a las personas, al ser capaces de adaptarse a su ritmo de vida.