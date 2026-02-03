El CMM conoce la estrategia de marketing y los espacios más singulares del Circuit Ricardo Tormo

Cerca de 50 socios del Club de Marketing del Mediterráneo han visitado las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo en Cheste y han conocido las estrategias de marketing que lo han llevado a ser un referente nacional del motor en sus 26 años de historia.

El encuentro ha contado con una visita guiada por el equipo del Circuit a uno de los palcos VIP, la sala de prensa, la terraza VIP, un box y la torre de control de la oficina de carrera. Los asistentes han tenido la oportunidad de ver una rodada de motos con acceso al pit lane.

Con anterioridad a la visita, el director general del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado, ha ofrecido una charla a los socios del Club en la que ha trasladado la visión estratégica y claves de consolidación de este referente en el deporte de las dos y cuatro ruedas.

En ella ha repasado su historia, características y visión estratégica del trazado. Y ha destacado el modelo “Un circuito dentro de un estadio”, con los 329 días de actividad alcanzados en 2025 y la importancia del Gran Premio como motor económico y deportivo. Además ha compartido momentos clave del GP en sus 26 años y ha expuesto los pilares estratégicos del Circuit: consolidación del calendario, integración con Valencia y sostenibilidad.

A lo largo de su intervención, Nicolas Collado ha subrayado la importancia del crecimiento digital durante todo este periodo, el papel del marketing para llegar a posicionar al Circuit en el lugar en el que se encuentra y la colaboración con grandes marcas.

Este tipo de visitas, tal y como explica la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, “ofrecen a los asociados experiencias inmersivas en compañías y entidades referentes en la Comunitat Valenciana y a nivel nacional, que permiten conocer desde dentro estrategias exitosas de marketing y ser un punto de encuentro para que profesionales, marcas y proveedores compartan buenas prácticas”.

Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los profesionales y empresas del sector a través de tendencias, buenas prácticas y casos de éxito. En la actualidad cuenta con más de 80 marcas y 300 socios en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.