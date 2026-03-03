Mujeres en puestos de liderazgo dentro del marketing: lo que ya hay y lo que queda por hacer

El 51% de la población global son mujeres: trabajadoras, hijas, hermanas, madres y, sobre todo, personas con aspiraciones y metas. El pasado 27 de febrero, las instalaciones de Levante-EMV fueron testigos de un Brand & Breakfast organizado por el medio. Un desayuno donde debatir sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres dentro del mundo del marketing y los puestos de liderazgo.

Este encuentro se trata del quinto organizado por el Club Marketing del Mediterráneo. El sector del marketing es uno de los campos profesionales donde la presencia femenina es especialmente notable en comparación con otras industrias.

Las asistentes pudieron debatir sobre diferentes cuestiones relacionadas con el papel de la mujer en puestos de responsabilidad / Fernando Bustamante

Según datos de Gitnux y su estudio "Diversity Equity And Inclusion In The Digital Marketing Industry Statistics", las mujeres representan una mayoría de la fuerza de trabajo del marketing y un porcentaje significativo de puestos de liderazgo, con más de la mitad de las posiciones de alto nivel ocupadas por mujeres en muchas empresas y mercados. Se estima que alrededor del 53 % de las directoras de marketing (CMO) son mujeres, una cifra que refleja cómo el sector ha abierto espacios de responsabilidad estratégica a talento femenino.

Más mujeres pero con desigualdades presentes

No obstante, estas cifras positivas conviven con desafíos persistentes de desigualdad, como la brecha salarial (que en marketing se sitúa en torno al 16 % en favor de los hombres) y la infrarrepresentación en los puestos más altos de poder (como juntas directivas), donde las mujeres siguen siendo minoría.

Este contexto plantea preguntas clave sobre cómo avanzar hacia una verdadera equidad y cómo el liderazgo femenino influye en la estrategia, la cultura y los resultados del marketing en nuestras organizaciones y en el sector en general.

Liderar desde una perspectiva femenina

Esta mesa estuvo moderada por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibériba en Valencia, y contó con la presencia de Ángela Castelló, CRO de Startup Valencia y vocal de la JD del CMM; Carmen Tarín, directora general del IEM Business Digital School; Mar Mestre, directora de Comunicación y Experiencia de Cliente en Caixa Popular y vocal de la JD de EVAP; Berti Barber, directora de Marketing y cofundadora de Teika; Silvia Lázaro, directora Socio Cliente y Marketing de Consum y Eva Marí, directora de Marketing de Gana Energía.

Esta última comenzó con las intervenciones destacando que liderar desde una perspectiva femenina supone "una evolución y una transformación en cuanto al enfoque". La cuestión es que las mujeres "ya no piden permiso para liderar, sino que toman la iniciativa".

Para Silvia Lázaro, "el liderazgo no tiene que tener apellido, ya que, al final, la mujer no lidera para la empresa, sino para la sociedad". También destacó el "efecto reclamo": cuantas más mujeres hay en los puestos de liderazgo, también más mujeres se animan a dar el paso.

Encasillar el liderazgo es complicado, así lo mostró Mar Mestre: "si encasillamos en femenino nos encasillamos a nosotras mismas". De todas formas, también destacó que ahora las mujeres, en todos los ámbitos en general, "no solo tienen la oportunidad de liderar, sino de ser partícipes en las decisiones".

La brecha salarial, presente en la actualidad

"Me cansa hablar de conciliación, hablemos de corresponsabilidad", destacaba Mestre. La maternidad fue un tema muy presente en esta mesa, en la que todas las participantes aportaban sus puntos de vista respecto a la importancia de no culpabilizar, sino visibilizar que no ha de ser un obstáculo a la hora de ascender a puestos de trabajo o conseguirlos.

En cuanto a la brecha salarial, Berti Barber reivindicaba el papel de la responsabilidad: "la brecha salarial es un reflejo de lo que pasa en las propias empresas. Tenemos la responsabilidad como líderes y es importante participar activamente en espacios colectivos que fomenten la igualdad". Apuntaba a la responsabilidad colectiva y de las nuevas generaciones.

Mestre continuaba que, desde Caixa Popular, "afortunadamente podemos garantizar que no hay, pero hay otras empresas que no pueden decir lo mismo. Hemos interiorizado demasiado algunos discursos y queda mucho por recorrer".

Barreras internas y externas

Que todavía existen barreras es una realidad para muchas mujeres. Ángela Castelló apuntaba al ejemplo de los patios del recreo: "los espacios son desproporcionados, a los niños se les enseña a jugar y a las niñas a que se acoplen. Muchas veces, son las propias mujeres quienes se ponen esas barreras, con autofrenos, el "síndrome de la impostora"... que, en diversas ocasiones, vienen intrínsecas en nuestra educación".

Carmen Tarín, siguiendo las apuntaciones de sus compañeras, hacía alusión a que en su escuela o a la hora de encontrar gente para trabajar, ella no distingue por sexos: "la meritocracia es lo importante, tienes que valer, independientemente de que seas un hombre o una mujer".

Eva Marí también hablaba de que, al final, las mujeres son muchas cosas, pero también son profesionales. "Socialmente hay muchas barreras, aún te preguntan si pasas tiempo con tus hijos estando en un puesto de dirección. Mi prioridad es ser madre, pero es bueno que mis hijos vean que a parte de eso soy profesional. Soy algo más que madre: soy persona".

El papel de las entidades y empresas

También se comentó la necesidad de que el relato de la cultura corporativa basada en la igualdad se aplique y no quede solo en el plano teórico. Barti Barber recalcaba que "las empresas podemos hacer cosas y debemos hacer cosas".

De acuerdo con esto, Mar Mestre también destacaba la importancia de la representación y la diversidad: "cuando una mesa es plural es cuando dejas de hablar de la gente para hablar con la gente". Asimismo, añadía que "muchas veces lo que estamos haciendo consta de un impacto social".

Ángela Castelló aportaba que "muchas veces se habla del rol de la mujer y parece que es un ataque, los cambios no se toman bien". A nivel intenacional, ya que desde Startup se trabaja con otras empresas, destacaba que, comparado con otros países, en España, el avance de la mujer "se siente como un retroceso, y no como un avance".

Mensaje para las futuras generaciones

En un última intervención para cerrar esta mesa, se les preguntó a la participantes qué le dirían a aquellas chicas que se adentran en el mundo empresarial. Mar Mestre apuntaba que "el marketing necesita liderazgos diversos. Hay que escuchar y actuar en consecuencia, sin seguir modas, y trabajar desde un lugar desde donde se sienta cómoda".

Carmen Tarín destacaba que "sean lo que quieran ser, que sean auténticas", mientras que Ángela Castelló recomendaba "averiguar cuál es tu talento y explotarlo, además de rodearte de buenos profesionales".

Barti Barber decía que lo importante es "ser sincera consigo misma, a pesar de las brechas que se ven en las propias comunidades". "Enfócate en lo que de verdad te gusta, el marketing es una referencia de lo que es la sociedad y trabajar en equipo enriquece", aseguraba Eva Marí.

Por último, Silvia Lázaro relacionó su conclusión con las ideas de Marí: "el marketing es un sector muy influyente. Yo les diría que centren su carrera sin sentirse fuera de sitio".

Las mujeres están presentes, en el mundo del marketing y en muchos aspectos de nuestra vida. Eventos como este desayuno de Levante-EMV y el CMM ayudan a reivindicar el papel de la sociedad en el avance del reconocimiento del valor femenino y de las líderes que nos rodean.