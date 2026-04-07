El Club de Marketing del Mediterráneo abre las candidaturas para los Premios MIA 2026

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) ha anunciado la convocatoria de los Premios MIA 2026 by Huerto de Santa María, unos galardones que reconocen a las empresas, instituciones y profesionales que destacan por la excelencia en la gestión del marketing en la Comunitat Valenciana. La entrega de estos premios, y veredicto final se conocerá en la XV edición de la Noche Mediterránea del Marketing el 10 de junio de 2026.

El objetivo de estos premios que abarcan el territorio de la Comunitat Valenciana, es poner en valor aquellas estrategias y acciones de marketing que han generado resultados tangibles y han contribuido al crecimiento empresarial y al desarrollo del entorno social y económico.

A estos premios podrán presentar su candidatura todos aquellos profesionales, instituciones o empresas socias o no socias del CMM que estén constituidas en la Comunitat Valenciana y pueden presentar acciones o estrategias de marketing de ámbito local, nacional o internacional, o empresas de fuera de la Comunitat que hayan desarrollado de manera específica acciones dentro de la Comunitat. A efectos prácticos, podrán presentarse proyectos que hayan obtenido resultados desde abril de 2025 hasta la fecha límite de presentación de esta convocatoria.

Los Premios MIA 2026 cuentan con cuatro categorías principales: Innovación, Marketing Social, Marketing B2B, y Marketing B2C. En ellas se valoran aspectos como la creatividad, la estrategia, la diferenciación, la generación de valor y la obtención de resultados.

En la categoría de Innovación se premiarán productos o servicios que supongan avances significativos en el mercado, mientras que en Marketing Social se reconocerán aquellas iniciativas de responsabilidad social corporativa con impacto positivo en la sociedad.

Por su parte, las categorías de Marketing B2B y B2C distinguirán las mejores estrategias dirigidas tanto a empresas como al consumidor final, y en ellas se tendrán en cuenta factores como el posicionamiento de marca, la notoriedad, la reputación o el engagement con el público.

Además de las categorías principales, las cuatro marcas ganadoras optarán al Mejor Premio MIA del año 2026, que será elegido durante la XV edición de la Noche Mediterránea del Marketing el 10 de junio de 2026.

Eva Prieto, presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, en la gala de entrega de los Premios MIA 2025. / CMM

Reconocimiento especial MIA a jóvenes talentos

El jurado, formado por miembros de la junta directiva del CMM y representantes institucionales, empresariales, de asociaciones y universidades, también reconocerá al mejor profesional del año. Además, la junta del CMM, con la propuesta de las principales escuelas de negocios de la Comunitat, concederá un Reconocimiento Especial MIA destinado a jóvenes talentos.

Los asistentes a la gala podrán conocer en detalle las candidaturas finalistas, a través de piezas audiovisuales que resumirán los proyectos y se valorarán aspectos como la estrategia, la ejecución, creatividad e impacto obtenido.

Tal y como explica la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, “los Premios MIA se han consolidado como un referente para visibilizar el talento, la innovación y el impacto real del marketing en la Comunitat Valenciana. Queremos reconocer, no solo las buenas ideas sino aquellas que generan resultados y contribuyen al desarrollo empresarial y social”.

Y añade que “con estos premios queremos seguir impulsando una comunidad de profesionales comprometidos con la excelencia, la innovación y el futuro del marketing en la Comunitat Valenciana”.

Los Premios MIA 2026 cuentan con el Huerto de Santa María como patrocinador principal y À Punt como patrocinador, están impulsados por Caixa Popular, Consum, pinchaaqui.es y Zenithbr, y cuentan con la colaboración de Blau comunicación y DPgráfics.

Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los profesionales y empresas del sector a través de tendencias, buenas prácticas y casos de éxito. En la actualidad cuenta con más de 80 marcas y 300 socios en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.