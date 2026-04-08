El Senado reconoce el papel estratégico del pequeño comercio y plantea medidas para actuar en consecuencia

La Comisión de Economía, Comercio y Empresa del Senado aprobó el pasado 16 de febrero una moción presentada por el PP que sitúa al comercio en el debate político, y reconoce su papel como principal impulsor del empleo, de vertebración territorial, y pieza clave de la economía y de cohesión social.

El comercio representa el 13% del PIB a nivel nacional, agrupa a más de 760.000 empresas, con una inversión de 11.000 millones de euros, y da empleo a 3 millones de personas. Sin embargo, pese a esta magnitud, el sector no recibe el tratamiento en los presupuestos y en las líneas de actuación pública que correspondería dado su peso real y su contribución a la economía.

El presidente de Confecomerç, Rafael Torres, ha señalado que “el comercio merece que los gobiernos le otorguen el lugar que le corresponde, en un ejercicio de corresponsabilidad, que atienda a la aportación real del sector a la economía y al conjunto de la sociedad”.

Asimismo, ha destacado la necesidad de que Les Corts recojan el testigo del Senado y ajusten los presupuestos destinados al comercio a la verdadera relevancia que el sector tiene en la Comunitat Valenciana, donde genera el 18,9 % del empleo total y se consolida como la primera actividad empresarial en creación de puestos de trabajo. Además, ha recordado que el comercio actúa como sector tractor, impulsando a miles de empresas proveedoras, activando cadenas de suministro que sostienen el conjunto del tejido productivo. El objetivo es avanzar en los tres ejes recogidos en la moción: aumentar la visibilidad del sector, reforzar su reconocimiento y garantizar un mayor respaldo institucional a través de iniciativas como,

Impulsar campañas de sensibilización y comunicación que pongan en valor el papel económico, social y territorial del comercio, destacando su aportación a la generación de empleo, la actividad local, la calidad de vida de la ciudadanía y el carácter estratégico del sector.

Promover programas informativos y de difusión profesional en centros educativos, servicios públicos de empleo y plataformas juveniles para dar a conocer las oportunidades laborales, los itinerarios formativos y las especializaciones disponibles en el sector del comercio.

Elaborar programas educativos de Formación Profesional especializados en comercio, especialmente en comercio de alimentación y productos frescos, donde el manejo y tratamiento requieren un alto grado de especialización y tienen un impacto directo y positivo en la calidad y la producción de alimentos.

Reforzar la visibilidad pública del comercio de proximidad, mediante acciones de reconocimiento institucional, campañas de apoyo y acciones orientadas a destacar su función en la vertebración de barrios, municipios y zonas rurales.

Impulsar alianzas con medios de comunicación, instituciones educativas, organizaciones empresariales y entidades culturales para combatir estereotipos, fomentar una imagen moderna del sector y promover la cultura comercial entre la ciudadanía.

Favorecer la presencia del sector comercial en foros públicos, espacios de diálogo institucional y debates estratégicos, reconociendo su condición de sector clave para el crecimiento económico y la vertebración social.

Rafael Torres ha subrayado la necesidad de que Les Corts abran un debate con la implicación de todos los grupos políticos para desplegar políticas de apoyo —estatales, autonómicas y municipales— que reconozcan la aportación real del comercio, refuercen su competitividad y faciliten el relevo generacional y el emprendimiento. “El comercio es un pilar de la vida cotidiana: sostiene ciudades y barrios, genera empleo estable y de proximidad, dinamiza la vida social y contribuye al bienestar de la ciudadanía, por lo que se hace imprescindible dar un paso al frente con iniciativas que pongan en valor sus fortalezas, especialmente entre los jóvenes, con el fin de visibilizar las oportunidades de desarrollo profesional, emprendimiento y acceso a empleo cualificado que ofrece el sector”, ha asegurado Torres.