Descubre el nuevo Lexus RZ: La revolución eléctrica con más autonomía y tecnología 'Steer by Wire'

El mercado de los SUV eléctricos premium da un salto de gigante con la llegada del nuevo Lexus RZ a Lexus Valencia, un vehículo que no solo redefine el diseño "Seamless E-motion", sino que establece nuevos estándares en eficiencia y placer de conducción.

Uno de los pilares del nuevo Lexus RZ es la optimización de su rendimiento. Gracias a sus nuevos transejes eléctricos e-Axles altamente eficientes, el vehículo logra un consumo mucho más equilibrado al reducir significativamente las pérdidas de energía.

En cuanto a su capacidad de desplazamiento, las cifras son reveladoras. La variante RZ 350e ofrece una autonomía líder de entre 485 y 559 km en ciclo combinado WLTP.

Por su parte, las versiones con tracción integral DIRECT4, como el RZ 500e y el deportivo RZ 550e F SPORT, garantizan una potencia de hasta 408 CV sin comprometer la versatilidad en trayectos largos.

Carga rápida: El 80% en solo 30 minutos

La ansiedad por la recarga desaparece con la tecnología de ion de litio del RZ. Su batería de 77 kWh incorpora un avanzado sistema de preacondicionamiento que prepara la temperatura óptima antes de iniciar la carga. Esto permite recuperar del 10 % al 80 % de la capacidad en tan solo 30 minutos, incluso en condiciones climáticas adversas de hasta -10°C.

Uno de los pilares del nuevo Lexus RZ es la optimización de su rendimiento. / Lexus

Además, para total tranquilidad, Lexus ofrece una garantía para la batería de hasta 10 años o 1.000.000 de kilómetros.

Innovación futurista: Volante tipo 'Jet' y Steer by Wire

El habitáculo, diseñado bajo el concepto Tazuna para una ergonomía perfecta, alberga la mayor innovación tecnológica de la marca: el sistema Lexus Steer by Wire.

Esta tecnología prescinde de la conexión mecánica tradicional, utilizando señales electrónicas para una precisión extrema.

Lo más llamativo es su nuevo volante tipo 'Jet', con un diseño compacto y ergonómico que carece de aro superior, mejorando drásticamente la visibilidad del cuadro de instrumentos digital. Gracias a este sistema, el recorrido entre topes es de solo 200 grados, lo que permite realizar giros cerrados y maniobras urbanas sin necesidad de cruzar las manos sobre el volante.

Equipamiento a medida y ayudas exclusivas

El Lexus RZ se adapta a cada estilo con diversos acabados, desde el equilibrado e-Premium hasta el exclusivo F SPORT, que incluye asientos deportivos, llantas de 20 pulgadas y el sistema de sonido Mark Levinson® de 13 altavoces. Todos los modelos cuentan de serie con el Lexus Safety System+ de tercera generación para una protección total.

Para facilitar el acceso a esta movilidad de vanguardia, actualmente es posible beneficiarse de ayudas de hasta 6.925 euros a través de diferentes ayudas.

Desde Lexus invitan a todos los amantes del motor y la movilidad sostenible a probar el nuevo Lexus RZ en persona y descubrir la "conducción del mañana" hoy mismo.

¡No esperes más! Reserva tu prueba de conducción sin compromiso en Lexus Valencia y siente la emoción de la tecnología Steer by Wire en tus propias manos.