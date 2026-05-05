Construir infraestructuras, construir confianza: la apuesta de Grupo Fonsán por la Comunidad Valenciana

Tras casi tres décadas de trayectoria, Grupo Fonsán ha evolucionado desde una constructora tradicional y local ligada a la obra civil portuaria hacia un holding empresarial especializado en proyectos de alta complejidad técnica en distintos ámbitos y puntos de España. Con una estructura diversificada y un modelo basado en la colaboración, la innovación y la especialización, la compañía afronta una nueva fase de crecimiento con especial foco en la Comunidad Valenciana.

Casi 30 años construyendo dan para mucho. ¿Qué hitos considera que han marcado un antes y un después en la compañía?

Cuando analizas una trayectoria tan larga, es fácil caer en la tentación de identificar momentos concretos, pero la realidad es que los verdaderos puntos de inflexión suelen venir de decisiones estratégicas que cambian la forma de entender el negocio y, sobre todo, de las personas que las hacen posibles.

En nuestro caso, hubo un momento clave en el que decidimos dejar de competir exclusivamente en volumen y empezar a hacerlo en valor. Ese cambio de mentalidad fue determinante. A partir de ahí, empezamos a seleccionar mejor los proyectos, apostando por aquellos con mayor componente técnico y construyendo un equipo preparado para afrontarlos.

Otro hito importante fue el desarrollo de nuestra división de obra industrial, que nos permitió no solo crecer en facturación, sino también posicionarnos en un segmento con mayor exigencia técnica, donde realmente puedes diferenciarte.

Más recientemente, destacaría la evolución hacia una organización más estructurada, profesionalizada y orientada a procesos, lo que nos permite gestionar proyectos cada vez más complejos con mayor garantía.

Pero si hay un punto que considero especialmente importante es la creación del Grupo como tal, dando identidad propia a cada una de nuestras líneas de negocio. Hemos sido capaces de estructurar la compañía para ofrecer un servicio más especializado y más cercano al cliente a través de RESINTE, referente en rehabilitación y refuerzos estructurales; CADEME, en calderería y estructuras metálicas; FEEID, en ingeniería de desarrollo, clave en la fase de concepción; SYNA, en el ámbito residencial de alto nivel; y CIAME, en todo lo relacionado con el ciclo integral del agua, además de nuestra matriz, Fonsán.

Todo ello sin olvidar nunca nuestro ADN: las obras marítimas, que han sido y siguen siendo parte esencial de lo que somos.

Al final, el gran cambio ha sido entender que el crecimiento sostenible solo es posible cuando está basado en el conocimiento y en las personas, no en la inercia.

Eusebio Cano, CEO de Grupo Fonsán / D. R.

En un sector como el nuestro, muchas empresas compiten en precio o en capacidad de producción, pero nosotros decidimos dejar de competir exclusivamente en volumen y empezar a hacerlo en valor.

¿Qué diferencia a Grupo Fonsán de otras constructoras en un sector tan competitivo?

Desde hace años teníamos muy claro que no queríamos ser una constructora más. Queríamos ser una empresa con identidad, con criterio y con propósito.

En un sector como el nuestro, muchas empresas compiten en precio o en capacidad de producción. Pero como comentaba, nosotros decidimos competir en otra liga: la de la resolución de problemas complejos, la de la alta exigencia técnica, la de proyectos donde realmente tienes que aportar.

Eso implica una forma distinta de trabajar. Supone estar desde el inicio, escuchar mucho, entender bien el proyecto, trabajar codo con codo con el cliente y con la ingeniería, y, sobre todo, anticiparte.

Para ello, nuestro modelo se apoya en tres pilares muy claros: colaboración real, donde todos remamos en la misma dirección; innovación útil, aplicada a la obra, a los procesos y a la toma de decisiones; y especialización, que es lo que realmente nos permite marcar la diferencia.

Si tuviera que resumirlo, diría que lo que nos diferencia es que somos una empresa que no solo construye, sino que mejora lo que construye, porque lo entiende en profundidad.

Reparación estructural de los puentes Río Negro y La Fomigal en Luarca, Asturias / Grupo Fonsán

Diversificación y equipo, base de su desarrollo

¿Cuáles son sus principales áreas de especialización?

Nos hemos enfocado en aquellos ámbitos donde sabemos que podemos aportar valor desde el conocimiento y la experiencia.

Trabajamos principalmente en infraestructura portuaria y logística, muy ligada a nuestro origen y a nuestro ADN; obra industrial, donde la precisión y la planificación son fundamentales; edificación singular, con proyectos únicos que exigen soluciones a medida; edificación residencial, especialmente bajo modelos colaborativos desde fases muy iniciales; y de forma muy relevante, rehabilitación y refuerzos estructurales, donde nuestra especialización nos diferencia claramente frente a empresas más generalistas.

No queremos estar en todo, queremos estar donde realmente podemos ser útiles y aportar.

De todos los proyectos que han ejecutado, ¿cuáles destacaría?

Hemos tenido la suerte de participar en muchos proyectos, pero los que realmente me marcan no son necesariamente los más grandes, sino los que nos han hecho crecer. Proyectos industriales complejos, obras con plazos muy exigentes, intervenciones en entornos donde no puedes fallar porque hay una actividad en marcha… Me quedo con aquellos trabajos en los que hemos sido capaces de aportar soluciones donde inicialmente había dudas.

Este tipo de proyectos te obligan a sacar lo mejor del equipo, a tomar decisiones difíciles y a evolucionar como organización. Ahí es donde realmente se ve el valor de una empresa técnica y de un equipo comprometido.

¿Qué papel juega el equipo humano y la formación?

Es lo más importante. Podemos hablar de estrategia, de proyectos o de crecimiento, pero sin equipo no hay nada, son las personas las que construyen la empresa y marcan la diferencia.

Por eso entendemos la formación como una inversión estratégica, no solo para mejorar la ejecución, sino para desarrollar criterio, capacidad de decisión y autonomía.

También cuidamos mucho la cultura de empresa, generando entornos donde la gente se sienta parte de algo, pueda crecer y el conocimiento se comparta.

Ampliación de las instalaciones de producción de lenguado en Cambados, Pontevedra / Grupo Fonsán

Expansión territorial y llegada a la Comunidad Valenciana

La compañía cuenta con presencia en distintos puntos de España como Sevilla, Madrid o Galicia. ¿Cómo encaja la Comunidad Valenciana dentro de su estrategia de expansión y qué oportunidades han identificado en este mercado?

Nuestra expansión es selectiva: no se trata de estar en todos los sitios, sino de estar donde tiene sentido.

La Comunidad Valenciana encaja perfectamente con nosotros por su tejido industrial, logístico y portuario. Vemos un mercado con mucha actividad, pero sobre todo con una necesidad clara de empresas que aporten fiabilidad y capacidad técnica. Cada vez se valora más la planificación, la colaboración y el rigor y ahí creemos que tenemos mucho que aportar.

Además, no partimos de cero. Llevamos años trabajando en entornos portuarios como Cartagena o Alicante, donde ejecutamos recientemente una actuación de alta complejidad en la piscifactoría de Seriola.

Para nosotros, esta zona no es una apuesta puntual, es una apuesta real de futuro.

¿Qué tipología de obra predomina en esta primera fase en la Comunidad Valenciana?

Principalmente industrial y logística, que es donde más valor podemos aportar desde el inicio, además de residencial bajo modelos colaborativos.

Sin olvidarnos de las actuaciones llevadas a cabo en zonas portuarias con intervención en rehabilitación y mantenimiento de puertos.

Piscifactoría para multiengorde de pez limón en Alicante / Grupo Fonsán

¿En qué proyectos trabajan actualmente en esta comunidad?

Estamos desarrollando varias actuaciones en la Comunidad Valenciana, aunque destacaría especialmente un proyecto muy relevante en el Puerto de Castellón. Se trata de una obra de más de 11 millones de euros en un entorno operativo muy exigente, donde se gestionan graneles sólidos y líquidos y donde la coordinación es clave.

Es un proyecto muy representativo de lo que somos: técnico, exigente, en un entorno en funcionamiento y donde la planificación y la anticipación lo son todo. Este tipo de obras reflejan muy bien nuestra forma de trabajar.

Actualmente estamos desarrollando una obra de más de 11 millones de euros y alta exigencia técnica en el Puerto de Castellón.

¿Qué proyectos están en fase de adjudicación o próximos a firmarse?

Tenemos varias oportunidades avanzadas en industrial, logística, residencial colaborativo e infraestructuras.

El volumen de oportunidades es creciente y, lo más importante, alineado con nuestro modelo.

¿Qué previsión de crecimiento manejan a corto y medio plazo en la Comunidad Valenciana?

La Comunidad Valenciana ya supone aproximadamente un 15% de nuestro volumen de negocio. Nuestro objetivo es consolidar y crecer de forma sostenible, en torno a un 10% anual, siempre desde la selectividad y el valor.

¿Qué papel quiere jugar la compañía en el desarrollo del territorio?

Queremos aportar desde la responsabilidad: generar empleo local, trabajar con proveedores de la zona y contribuir al desarrollo económico. Pero también queremos aportar una forma de hacer las cosas más profesional, más planificada y más colaborativa.

Nuestra apuesta por la Comunidad Valenciana responde precisamente a eso: estar donde podemos aportar valor real. Nos consideramos una constructora “de oficio”, de las que creen en dignificar el sector, en hacerlo bien y en dejar huella. Y en una región tan ligada al entorno portuario, creemos que tenemos mucho que decir.

La Comunidad Valenciana no es una apuesta puntual, es una apuesta real de futuro. Es un territorio que encaja plenamente con nuestra actividad por su fuerte tejido industrial, logístico y portuario.

¿Qué tipo de alianzas locales están buscando?

Buscamos empresas con valores similares: rigor, compromiso y visión de largo plazo. Creemos en relaciones estables, no en colaboraciones puntuales.

Piscifactoría para multiengorde de pez limón en Alicante / Grupo Fonsán

Visión de futuro: seguir “construyendo” confianza

¿Cuáles son los principales retos que afronta Grupo Fonsán para consolidarse como un referente nacional en los próximos años?

El principal reto es crecer sin perder lo que somos. Mantener nuestra cultura, seguir apostando por las personas y adaptarnos a un sector que está cambiando muy rápido. Pero, sobre todo, seguir generando confianza.

Al final, más allá de los proyectos, lo que define a una empresa es su capacidad de cumplir, de responder y de estar a la altura cuando más se le necesita.