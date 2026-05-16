El sector ecológico de la Comunitat Valenciana facturó en 2025 casi mil millones de euros

El sector ecológico de la Comunitat Valenciana alcanzó en 2025 un volumen de facturación histórico de casi mil millones de euros, «lo que demuestra que es un sector que apuesta por la profesionalización y la rentabilidad», señaló Vicent Faro, presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), durante la presentación de los datos de la campaña de 2025, que tuvo lugar el pasado jueves, 14 de mayo, en la Bodega Redonda, sede del Consejo Regulador DO Utiel-Requena.

Al acto asistieron el secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo; el presidente de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina; y el responsable de negocio agroalimentario de Cajamar, José Manuel Enríquez.

«Desde la Conselleria de Agricultura impulsamos y favorecemos todo lo que tiene que ver con la agricultura ecológica para que cada vez esté más presente en la agricultura valenciana. La superficie ecológica crece año a año y por eso, desde todas las administraciones, tenemos que promocionarla. Además, estamos trabajando, junto con la UPV, todo el tema de las feromonas, haciendo mucha investigación», comentó Vicente Tejedo.

Presentación de los datos de 2025 en la Bodega Redonda, sede del Consejo Regulador DO Utiel-Requena. / CAECV

Resolviendo problemas históricos

El informe apunta que la Comunitat Valenciana consiguió en 2025 las 133.397 hectáreas certificadas en producción ecológica y mantiene una estructura formada por 4.215 operadores ecológicos certificados. Además, el informe destaca también que este sector está resolviendo dos problemas históricos, el relevo generacional y la incorporación de la mujer.

Así pues, el 30 % de las productoras titulares ecológicas certificadas por el CAECV son mujeres y la media de edad de las personas operadoras es de 50 años, «por lo que continua reduciéndose la edad media de nuestros operadores», apuntó Faro. El presidente del CAECV destacó también que «la agricultura ecológica valenciana no solo produce alimentos y exportaciones: mantiene una infraestructura vegetal activa capaz de absorber, en términos brutos, alrededor de 1,5 millones de toneladas de CO₂ al año, especialmente por el peso de los cultivos leñosos, las cubiertas vegetales y los pastos». Y también demuestra una altísima eficiencia económica: con apenas unos 188 €/ha de apoyo público, es capaz de generar más de 7.400 €/ha en valor de exportación. Por cada euro de ayuda de la UE, genera 55,6 euros.

Vicent Faro, presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV). / CAECV

El crecimiento sostenido de la agricultura ecológica valenciana no se explica solo por los resultados económicos o de superficie. La certificación pública del CAECV aporta un valor diferencial: ofrece transparencia, independencia, participación del sector y costes ajustados, fomentando una confianza creciente por parte del consumidor nacional e internacional. La combinación de una gestión profesionalizada, un tejido social comprometido y una certificación pública sólida, posiciona a la agricultura ecológica valenciana como una palanca estratégica para una transición agroalimentaria justa y sostenible.

Libro de ecovitivinicultura

La jornada finalizó con la presentación oficial del libro ‘Ecovitivinicultura en la Comunitat Valenciana. Más de 30 años de innovación y sostenibilidad’, obra del doctor ingeniero agrónomo y enólogo José Vicente Guillem Ruiz, a cargo de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat Valenciana, María Ángeles Ramón-Llin, quien puso en valor la trayectoria de una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la calidad agroalimentaria valenciana y en la evolución del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana.

El CAECV quiso reconocer públicamente la enorme generosidad de José Vicente Guillem, quien cedió de manera totalmente desinteresada décadas de conocimiento, experiencia y documentación técnica para hacer posible una obra que recoge la evolución de más de treinta años de viticultura ecológica valenciana.

La publicación, editada gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana, incorpora además un importante componente solidario, ya que la recaudación íntegra obtenida con la venta del libro se destinará a acciones de promoción del sector vitivinícola valenciano, especialmente en las zonas afectadas por la DANA. “Este libro representa memoria, conocimiento y compromiso con el territorio. La viticultura ecológica valenciana forma parte de nuestra identidad y demuestra que sostenibilidad, calidad y rentabilidad pueden caminar juntas”, comentó Faro.

El cierre institucional de la jornada lo realizaron conjuntamente, Vicent Faro, María Ángeles Ramón-Llin y el director general de Industrias Agroalimentarias de la Generalitat Valenciana, Ernesto Fernández. Todos ellos conformaron la necesidad de seguir reforzando las políticas públicas de apoyo al sector ecológico y a la promoción internacional del vino valenciano.

Esta tarde, la jornada continuó con una mesa redonda centrada en el enoturismo y el potencial del vino ecológico como experiencia turística y elemento diferenciador de la Comunitat Valenciana. En ella participaron representantes de las bodegas ecológicas, Chozas Carrascal, Bodegas Nodus y Sierra Norte, y HOSBEC, compartiendo experiencias y reflexiones sobre el crecimiento del turismo experiencial vinculado al vino, el paisaje, la gastronomía y la autenticidad del territorio valenciano.

Durante el debate se puso de manifiesto que el vino ecológico valenciano se ha convertido en un auténtico embajador turístico de la Comunitat Valenciana, capaz de unir sostenibilidad, cultura, gastronomía y paisaje en una propuesta de valor cada vez más demandada por visitantes nacionales e internacionales. Desde el CAECV se insistió, además, en que la producción ecológica no solo genera alimentos certificados, sino también territorio, biodiversidad, cultura y futuro para el medio rural valenciano.