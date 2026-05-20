Power Electronics lidera el ranking Top Companies 2026 de LinkedIn en Valencia

Power Electronics ha sido reconocida como la mejor empresa para crecer profesionalmente en Valencia, al ocupar el puesto número uno en la primera edición del ranking Top Companies 2026 elaborado por LinkedIn, una clasificación basada íntegramente en datos que analiza el desarrollo profesional dentro de las organizaciones.

Este listado evalúa factores clave como la progresión de carrera, la adquisición de nuevas habilidades o la estabilidad laboral, consolidándose como una referencia sobre el entorno de empleo en la ciudad. En este contexto, Power Electronics encabeza una clasificación que refleja el dinamismo del tejido empresarial valenciano y la relevancia de sectores como el tecnológico, industrial, financiero y retail.

El reconocimiento pone en valor el modelo de crecimiento de la compañía, centrado en impulsar el desarrollo del talento y generar oportunidades profesionales de largo recorrido. En línea con este enfoque, Power Electronics ha consolidado una estructura global que combina innovación tecnológica con el desarrollo continuo de sus equipos.

Además, la compañía continúa reforzando su equipo, que ya supera las 3.800 personas, con la incorporación de nuevos perfiles clave en distintas áreas estratégicas. Entre las posiciones actualmente abiertas se encuentran: Ingeniero/a Electrónico, Desarrollador/a QA, Business Development Manager, Consultor/a de Industria 4.0, Ingeniero/a Eléctrico, Técnico/a de SAT EMEA, Ingeniero/a de Hardware de Potencia y Coordinador/a de Seguridad y Salud.

“Este reconocimiento es el resultado de una visión clara: construir una empresa donde el talento y la tecnología trabajen juntos para impulsar la transición energética”, señalan desde la compañía en su cuenta oficial.

Con sede en Valencia y presencia en más de 30 países, Power Electronics desarrolla soluciones en electrónica de potencia aplicadas a sectores estratégicos como las energías renovables, el almacenamiento energético y la movilidad eléctrica. Su actividad está orientada a impulsar un modelo energético más sostenible, al mismo tiempo que fomenta un entorno profesional que favorece el crecimiento, la innovación y el liderazgo.

La metodología de LinkedIn, basada en ocho indicadores, analiza desde la capacidad de promoción interna hasta el desarrollo de habilidades o la retención del talento, ofreciendo una radiografía precisa de las compañías que están generando mayor impacto en el desarrollo profesional de sus empleados.

Este reconocimiento refuerza el posicionamiento de Power Electronics como referente internacional en tecnología energética y como uno de los principales motores de talento en la Comunidad Valenciana.

Sobre Power Electronics

Power Electronics es el fabricante líder de inversores solares en Europa, Oceanía y América, y el líder mundial en inversores para almacenamiento energético. Con 38 años de trayectoria, la compañía ha desarrollado más de 3.100 proyectos en 36 países a través de sus divisiones de solar, almacenamiento energético, data centers, movilidad eléctrica e industria.

En 2025, la multinacional alcanzó los 150 GW de potencia AC instalada, evitando la emisión de más de 149,25 millones de toneladas de CO₂.