Lãberit e IQVIA posicionan a Valencia como núcleo europeo de la salud digital tras la adjudicación de la historia clínica única

IQVIA, entidad líder a escala global en la convergencia de datos, tecnología avanzada, análisis y experiencia humana para la optimización de la atención sanitaria, y Lãberit, consultora tecnológica valenciana con trayectoria consolidada y presencia en más de 25 países, anuncian la formalización de un acuerdo de colaboración estratégica. Este acuerdo se establece a raíz de la reciente adjudicación del concurso público para la adquisición, implementación y mantenimiento del nuevo Sistema de Información de Historia Clínica Única (HCU) y centralizada destinado a la sanidad pública de la Comunitat Valenciana.

La materialización de este proyecto, cuyo valor asciende a más de 69 millones de euros, constituye un hito fundamental en el proceso de modernización sanitaria. Consecuentemente, actúa como un motor estratégico que proyecta a la Comunitat Valenciana como un referente tecnológico y la erige en la capital neurálgica de la gestión de la historia clínica tanto en el ámbito nacional como europeo.

Establecimiento del centro de excelencia y creación directa de empleo

Como resultado directo de la citada adjudicación, IQVIA confirma la inmediata constitución de un Centro de Excelencia de Historia Clínica ubicado en la ciudad de Valencia. Este centro no se limitará a la prestación de servicios para el proyecto autonómico; su función primordial será establecerse como el centro de operaciones de referencia para IQVIA a nivel continental, desde el cual se dirigirán y desarrollarán las futuras transformaciones digitales de gran envergadura dentro del sector sanitario europeo.

El impulso tecnológico se manifestará en un impacto socioeconómico cuantificable en la región, proyectando la generación de más de 100 puestos de trabajo de alta cualificación en Valencia. Esta iniciativa contribuirá significativamente a la atracción y retención de talento especializado en los campos de las tecnologías de la información y la consultoría sanitaria.

Proyección de la innovación valenciana en el mundo

La estrategia de ambas compañías para el desarrollo de este proyecto trasciende las fronteras europeas, integrando elementos clave de innovación tecnológica local. Un componente crucial de la solución HCU contempla la incorporación de tecnología de vanguardia.

Con ese escenario, Omniloy, una firma valenciana de alta tecnología ha integrado satisfactoriamente su agente de Inteligencia Artificial (IA) denominado SofIA en el Sistema de Información Hospitalaria (HIS) desarrollado por IQVIA.

Esta acción de I+D+I con un producto ya testado y en funcionamiento, ratifica la excelencia del ecosistema tecnológico valenciano. Además, facilitará la incorporación del producto SofIA al catálogo global de la multinacional americana, resultando en una exportación de innovación de origen valenciano a escala planetaria. Se prevé que la capacidad predictiva y el soporte a la toma de decisiones clínicas que ofrece SofIA se consoliden como pilares esenciales para la optimización de la calidad asistencial y la eficiencia operativa dentro de la Comunitat.

Lãberit: liderazgo en la ejecución e implementación local

Lãberit asumirá la responsabilidad principal de la implementación del nuevo sistema. Su participación es crucial para asegurar una transición exitosa y garantizar la plena adopción de la plataforma por parte del colectivo de profesionales sanitarios. La selección de Lãberit enfatiza la confianza depositada en el talento local y su profundo dominio tanto de la casuística como de las exigencias del sistema de salud de la Comunitat Valenciana.

"Esta colaboración estratégica con IQVIA representa más que una adjudicación contractual; constituye la validación de nuestra competencia técnica y know-how para abordar los desafíos más complejos que presenta la sanidad digital," afirma Carlos Pujadas, CEO de Lãberit. "Nuestra organización está plenamente comprometida con este proyecto, enfocada en asegurar que la nueva HCU no solo satisfaga, sino que supere las expectativas de los más de cinco millones de ciudadanos y la numerosa plantilla de profesionales sanitarios a los que deberá prestar servicio. El posicionamiento de Valencia como epicentro de la innovación sanitaria es una visión que, en conjunción con IQVIA, nos disponemos a materializar”, concluye.

José Luis Fernández Arteagabeitia, Senior Vice President de IQVIA para Sur de Europa, Oriente Medio y África, ha señalado: “Como elemento clave de la estrategia de salud digital de la Comunidad Valenciana, este proyecto pone de relieve cómo la combinación de la experiencia de IQVIA en tecnología sanitaria e inteligencia artificial aplicada, junto con la colaboración del Sistema Valenciano de Salud y Lãberit, permitirá modernizar los sistemas de información sanitaria y contribuir a mejoras medibles en la calidad asistencial y en los resultados de salud de los ciudadanos.”

Acerca de Lãberit

Lãberit es una consultora tecnológica de referencia, especializada en el diseño y la provisión de soluciones digitales con alto valor añadido. La entidad mantiene una sólida presencia en los ámbitos industrial, público y sanitario, y su misión principal consiste en impulsar la transformación digital de las organizaciones, priorizando la innovación y el desarrollo del capital humano.