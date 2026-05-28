El jurado de los premios MIA celebra su reunión decisiva para dictaminar el mejor talento del marketing de la Comunitat en 2026

Los miembros que componen el jurado de los Premios MIA, organizados por el Club de Marketing del Mediterráneo (CMM), se han reunido a puerta cerrada en un encuentro que determinará el mejor talento del marketing de la Comunitat Valenciana en 2026. Unos galardones que en esta edición, donde la reunión del jurado se ha celebrado en Atenea Sky, reivindican el pulso humano del marketing y ponen en valor a las personas y equipos que dan vida a las marcas y las humanizan, bajo el lema, “Siente el (im)pulso”.

En esta edición, por parte de la Junta Directiva del Club de Marketing del Mediterráneo, el jurado está formado por Eva Prieto, presidenta del CMM, y directora de Marketing y Comunicación de Isaval, José Manuel Selma, vicepresidente del CMM y FDS Sales Manager de Dacsa Group. Álex Salvador, miembro de la Junta Directiva del CMM y director Comercial y de Marketing de Cárnicas Serrano. E Isabel María, miembro de la Junta Directiva del CMM y consultora de Marketing y Comunicación.

El jurado de los Premios MIA reunido. / CMM

De modo externo, el jurado está integrado por Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Pallarés, socio fundador de Markea. Esperanza Blanc, presidenta de la Asociación de Publicidad de la Provincia de Alicante 361º. Daniel Moreno, director de la publicación especializada en publicidad y marketing El Publicista, y Javier Sánchez, catedrático de Comercialización e investigación de mercados en la Universitat Jaume I (UJI).

El jurado ha destacado la dificultad en seleccionar los ganadores, debido a la calidad de las propuestas que van superándose edición tras edición, y que se conocerán definitivamente el próximo 10 de junio en la XV Noche Mediterránea del Marketing. En esta gala, que se celebrará en el Huerto de Santa María (Valencia), se distinguirá el mejor talento del marketing de la Comunitat Valenciana en las diferentes categorías; Innovación, Marketing Social, Marketing B2B, Marketing B2C y Mejor Profesional del año.

Además, los asistentes determinarán, con su voto en directo, el Mejor Premio MIA del Año 2026. Este año, la Junta Directiva otorgará el Reconocimiento Especial MIA, a tres jóvenes talentos del marketing valenciano.

La XV Noche Mediterránea del Marketing cuenta con el Huerto de Santa María como patrocinador principal, À Punt como patrocinador, Caixa Popular, Consum, pinchaaqui.es, Priopcion, y Zenithbr como impulsores, y Blau Comunicación, DonDJ, DPgràfics y Vicente Gandía, como colaboradores.