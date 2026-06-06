Valencia consolida su posición como referente europeo en semiconductores tras el éxito del III Valencia Silicon Forum

La tercera edición del Valencia Silicon Forum ha concluido consolidándose como uno de los principales encuentros europeos dedicados a la industria de los semiconductores, la microelectrónica y el deeptech. Celebrado los días 4 y 5 de junio en CaixaForum València, el congreso ha reunido a más de 400 asistentes y 70 ponentes procedentes de España, Estados Unidos, Portugal, Países Bajos, Austria, Alemania, Bélgica, Francia e Italia, reforzando el posicionamiento de Valencia como un polo estratégico para el desarrollo tecnológico e industrial de Europa.

Organizado por Valencia Silicon Cluster, el evento ha congregado a representantes institucionales, líderes empresariales, investigadores, universidades, centros tecnológicos y responsables de las principales iniciativas europeas vinculadas a la soberanía tecnológica y la industria de los chips.

La inauguración del congreso contó con la participación de Mayte Bacete, presidenta de Valencia Silicon Cluster; María José Catalá, alcaldesa de Valencia; José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València; Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana; y Llanos Massó, presidenta de Les Corts Valencianes. Todos ellos destacaron la importancia estratégica que ha adquirido la industria de los semiconductores para el desarrollo económico, la innovación y la competitividad europea, así como la oportunidad que representa para la Comunitat Valenciana.

Uno de los hitos más relevantes de esta edición ha sido la presentación en Valencia de la propuesta de la nueva Ley Europea de Chips, conocida como European ChipsAct 2.0, por parte de Arian Zwegers, jefe del Departamento de Microelectrónica y Fotónica de la Comisión Europea. La elección de Valencia como primera ciudad europea para dara conocer públicamente los principales ejes de esta nueva iniciativa constituye un importante reconocimiento al papel que la ciudad y su ecosistema tecnológico están desempeñando en el desarrollo de la estrategia industrial europea en materia de semiconductores.

La relevancia de este anuncio se vio reforzada por la participación de Jean-Luc Di Paola-Galloni, presidente de Chips Joint Undertaking de la Unión Europea y vicepresidente ejecutivo del Grupo Valeo, quien compartió con los asistentes las principales líneas de actuación comunitarias para fortalecer la cadena de valor europea de los semiconductores y acelerar la autonomía tecnológica del continente.

Además, el foro puso de manifiesto la creciente influencia valenciana en las decisiones estratégicas europeas relacionadas con esta industria. Dos profesionales valencianos, María Marced y Carlos G. Triviño, han participado de forma directa en los trabajos vinculados al desarrollo de la futura normativa europea de chips, contribuyendo a trasladar la visión y necesidades del ecosistema industrial y tecnológico europeo.

El III Valencia Silicon Forum también destacó por la amplia representación de sectores industriales estratégicos que dependen cada vez más de la disponibilidad y capacidad de innovación en semiconductores. Empresas y expertos vinculados a la automoción, la defensa, la industria aeroespacial, la salud y las telecomunicaciones analizaron los desafíos tecnológicos que afrontan estos sectores y las oportunidades derivadas de la nueva política industrial europea.

Arian Zwegers, jefe de la unidad de microelectrónica y fotónica de la Comisión Europea. / ED

La presencia empresarial volvió a ser uno de los grandes activos del encuentro. Entre las compañías participantes figuraron algunas de las multinacionales más relevantes del sector, como MaxLinear, Analog Devices, Bosch, ams OSRAM, Nokia, VLC Photonics-Hitachi, GlobalFoundries e Infineon, cuyos representantes compartieron experiencias, estrategias de innovación y perspectivas de crecimiento en un contexto marcado por la transformación digital y la necesidad de fortalecer las capacidades productivas europeas.

El ámbito académico y científico tuvo igualmente un papel protagonista. Destacó especialmente la participación del profesor Juan Velásquez, de la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos), una de las instituciones de referencia mundial en investigación y formación especializada en semiconductores. Su intervención permitió conocer de primera mano algunas de las tendencias más avanzadas en materia de talento, investigación aplicada y colaboración entre universidad e industria.

Otro de los momentos más significativos del congreso fue la entrega del VLC Chip City Award, un reconocimiento creado para destacar la contribución al desarrollo del ecosistema valenciano de semiconductores. En esta tercera edición, el galardón fue concedido ex aequo a la Universitat de València y a la Universitat Politècnica de València, en reconocimiento a décadas de excelencia investigadora, formación de talento y transferencia de conocimiento al tejido empresarial.

Más allá de las sesiones públicas, el Valencia Silicon Forum sirvió también como espacio para la generación de nuevas oportunidades de colaboración e inversión. Durante el encuentro se celebró una reunión estratégica a puerta cerrada entre universidades, empresas multinacionales y representantes del ecosistema tecnológico con el objetivo de explorar posibles proyectos e inversiones futuras en Valencia. Este tipo de iniciativas refuerzan el papel del foro como plataforma para impulsar alianzas de alto valor añadido y atraer nuevas capacidades industriales al territorio.

La clausura del congreso contó con la participación de Rafael Sebastián, director general de Ciencia e Investigación de la Generalitat Valenciana; Arturo Castelló, director adjunto de Valencia Innovation Capital; Carlos G. Triviño, secretario general de Valencia Silicon Cluster; y Javier Ponce, director general de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. Durante sus intervenciones destacaron la necesidad de continuar fortaleciendo la colaboración entre administraciones, universidades y empresas para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la nueva política europea de semiconductores.

Tras tres ediciones, el Valencia Silicon Forum se consolida como una cita de referencia internacional para el debate sobre el futuro de la industria de los chips y la microelectrónica. El éxito de participación, la calidad de los ponentes y la relevancia de los anuncios realizados durante el evento confirman el creciente protagonismo de Valencia en el mapa europeo de la innovación tecnológica y la industria avanzada.

Valencia Silicon Cluster agradece el apoyo de las instituciones, empresas, universidades, patrocinadores y asistentes que han hecho posible esta tercera edición y reafirma su compromiso de seguir trabajando para posicionar a Valencia como uno de los principales hubs europeos de semiconductores, fotónica integrada y tecnologías estratégicas para el futuro de Europa.