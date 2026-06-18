El Club de Marketing del Mediterráneo incorpora un asistente virtual con IA para dar servicio a sus asociados

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) ha incorporado a GuIA, un asistente virtual basado en inteligencia artificial diseñado para atender las necesidades de sus más de 300 socios, convirtiéndose en la primera asociación de marketing en incorporar esta tecnología. La herramienta ha sido desarrollada por pinchaaqui.es, agencia valenciana especializada en tecnología e innovación digital, y su spin-off tecnológica Bluak, especializada en IA aplicada, y fue presentada en la jornada "El Marketing nunca había sido tan mediterráneo".

La iniciativa responde a la apuesta del Club por seguir mejorando la experiencia de sus socios a través de la innovación. Con una programación cada vez más amplia y una red de socios en constante crecimiento, GuIA nace como una aliada para facilitarles el acceso a la información y acompañarles en cualquier momento de su relación con la organización. Y de esta forma, mejorar la experiencia de relación con el Club.

De este modo, el asistente está diseñado para cubrir cuatro funciones principales: soporte antes, durante y después de cada evento; atención inmediata a socios con información operativa sobre cuotas, beneficios y contactos; acompañamiento a marcas y profesionales interesados en asociarse; y escucha activa de cada conversación para generar inteligencia de negocio útil para el CMM.

Un instante de la jornada "El Marketing nunca había sido tan mediterráneo". / CMM

Control de la tecnología y el conocimiento

GuIA funciona sobre tecnología RAG (Retrieval-Augmented Generation), lo que significa que antes de responder consulta toda la documentación oficial del Club. "Sería como tener un documentalista, un investigador y un redactor que revisa toda la información oficial antes de contestar, evitando así las llamadas 'alucinaciones'", explica Víctor Rodríguez, CEO y fundador de pinchaaqui.es y Bluak.

Uno de los aspectos que el CMM destaca especialmente es el control total sobre la herramienta. El propio equipo del Club gestiona el conocimiento del asistente tan solo cargando documentos, añadiendo contenidos o actualizando información en la plataforma sin dependencia técnica continua del proveedor.

Esta independencia no es solo operativa: toda la infraestructura del proyecto —servidores, bases de datos vectoriales, índice de conocimiento y cuentas de IA— está registrada a nombre del CMM. pinchaaqui.es y Bluak actúan como arquitectos técnicos, pero la titularidad y el gobierno del dato son, en todo momento, del Club. La información nunca abandona la infraestructura de la organización ni se comparte con plataformas externas de IA, lo que convierte a GuIA en un sistema de inteligencia artificial seguro, trazable y alineado con los principios de transparencia que establece el marco regulatorio europeo.

"No queríamos incorporar inteligencia artificial por incorporar tecnología. Buscábamos una herramienta que aportara valor real a nuestros socios y que, al mismo tiempo, nos ayudara a convertir el conocimiento que genera el Club en un activo cada vez más útil y accesible para toda la comunidad", señala Isabel María, responsable del Comité de Innovación y miembro de la Junta Directiva del CMM.

Más que un chatbot, un asistente que aprende

GuIA no es únicamente reactivo. "El asistente es capaz de interactuar con los usuarios y preguntar de forma proactiva. También nos permite extraer información de las conversaciones, que luego podemos usar para mejorar la oferta de servicios del CMM", añade Isabel María.

Para Víctor Rodríguez, el alcance va más allá de la herramienta en sí. "Estamos construyendo algo mucho más importante que un asistente basado en inteligencia artificial: una organización capaz de transformar conversación en conocimiento", explica.