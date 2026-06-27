Dr. Kaled Safadi: «Hay que ser valientes y apostar por las ciudades verticales»

Cintillo Foro Valencia Real Estate / ED

El acceso a la vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Desde su experiencia, ¿qué habría que hacer para empezar a revertir esta situación?

Este problema la única solución es generar materia prima. Generar suelo. Para ampliar la oferta inmobiliaria el Estado tiene que tomar la iniciativa, y las administraciones autonómicas y locales apoyarla. Por otra parte, lo que también va a ayudar a garantizar el acceso a la vivienda es mejorar los sueldos. O subimos los salarios para que los jóvenes puedan ahorrar y pagar esa cuota o se les garantizan las ayudas necesarias para permitirles el acceso a una vivienda, ya sea para el alquiler como para la compra.

Si tuviera que señalar una medida prioritaria para afrontar este problema, ¿cuál sería?

La implicación estatal para generar una gran bolsa de suelo en las áreas metropolitanas, porque en la ciudad de València ya no queda suelo disponible. Hablan de lo que están produciendo tanto las administraciones como la iniciativa privada, pero la realidad es que estamos alrededor de un déficit de unas 100.000 viviendas o más.

Además de aumentar la disponibilidad de suelo, ¿qué otras medidas considera necesarias para facilitar el acceso a la vivienda?

Creo que se debería de ir implantando una reducción del tipo de IVA, rebajarlo a un tipo superreducido del 4% para primeras viviendas y sobre todo para la gente joven. Tenemos un problema muy serio y en este asunto el primero que tiene que ocuparse es el Estado.

En ese contexto, ¿qué transformaciones hacen falta para incrementar de forma significativa el parque residencial?

Hay que generar más suelo, reforzar la cooperación público-privada y apostar por un nuevo modelo de urbanismo adaptado al siglo XXI. Hay que hacer ciudades más verticales, en lugar de las ciudades más horizontales, que es un modelo más propio del siglo XIX. Hoy en día València tiene un crecimiento demográfico muy importante y esto nos obliga a ser valientes a la hora de generar una bolsa de suelo muy importante para poder satisfacer esta necesidad creciente. Sean viviendas en alquiler, como viviendas protegidas o viviendas de renta libre.

Durante el debate ha incidido en varias ocasiones en la importancia de la colaboración entre administraciones y sector privado. ¿Qué papel debe desempeñar esa cooperación público-privada?

Creo que la cooperación público-privada ha de ser el único motor para generar ese clima de bienestar, ese arraigo en la ciudadanía y esa conectividad con todas las áreas metropolitanas.

¿Si hablamos específicamente de València y su área metropolitana, ¿qué condiciones deberían darse para impulsar proyectos capaces de aumentar la oferta de vivienda a la escala que exige la demanda?

Honestamente, no tengo una respuesta definitiva. Si la tuviera, probablemente ya la estaríamos aplicando y el problema estaría mucho más avanzado. Lo que sí creo es que la solución requiere una implicación decidida de todas las administraciones. Si hablamos de València y asumimos que hacen falta alrededor de 100.000 viviendas más, es evidente que necesitamos generar nuevo suelo y dotarlo de las infraestructuras necesarias.

Sin embargo, existen múltiples condicionantes normativos, medioambientales y energéticos que dificultan enormemente estos desarrollos. Por eso pienso que la iniciativa debe tener una dimensión estatal. El Estado podría impulsar grandes bolsas de suelo y desarrollar las conexiones e infraestructuras necesarias, siempre en coordinación con las administraciones autonómicas y locales. Hay ejemplos internacionales de países que han sido capaces de promover cientos de miles de viviendas al año gracias a una planificación estratégica y a una fuerte intervención pública.

Más allá de la disponibilidad de suelo, ¿cuáles son hoy los principales obstáculos que frenan la construcción de nuevas viviendas?

Los promotores también tenemos que asumir nuestra responsabilidad y seguir impulsando proyectos, pero no podemos olvidar que cada promoción soporta importantes costes financieros desde el primer momento. Como suele decirse en el sector, el promotor empieza a perder dinero cuando pone el primer ladrillo.

Los plazos administrativos, las licencias y la burocracia generan costes que terminan repercutiendo en el precio final de la vivienda. En los últimos tiempos se están dando pasos para agilizar algunos procedimientos, y eso es positivo, pero la realidad es que estamos ante un problema complejo que no admite soluciones simples ni inmediatas.