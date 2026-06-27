Los promotores valencianos plantan cara a los mitos de la vivienda

Cintillo Foro Valencia Real Estate / ED

La Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) ha impulsado una campaña divulgativa y de concienciación con la que busca combatir los tópicos y la desinformación que rodean el debate sobre la vivienda, uno de los principales desafíos sociales y económicos de la actualidad.

A través de piezas audiovisuales breves, difundidas en redes sociales, la campaña ahonda sobre la escasez de obra nueva, los costes asociados a su desarrollo, la falta de suelo disponible y el impacto de los procesos administrativos en la generación de nueva oferta residencial, como factores que afectan al precio final de la vivienda.

Desde APROVA inciden en que el objetivo de la campaña es ofrecer una visión más completa de un problema complejo, aportando información sobre aspectos que habitualmente permanecen fuera del debate público.

Un reto colectivo

Entre las cuestiones abordadas se encuentran el tiempo necesario para desarrollar suelo urbanizable, el peso de la fiscalidad y las cargas administrativas en el coste final de una vivienda, el impacto de la escasez de oferta o la necesidad de agilizar procedimientos para facilitar la construcción de nuevas viviendas.

La asociación defiende que el problema del acceso a la vivienda requiere una visión compartida entre administraciones, sector privado y sociedad civil, así como medidas que permitan incrementar la oferta residencial y responder a las necesidades actuales de la población.

"Queremos participar en la conversación desde los datos, la transparencia y la voluntad de aportar soluciones. La vivienda es un reto colectivo y creemos que comprender mejor cómo se produce es un paso necesario para afrontar el problema con mayor eficacia", concluyen desde Aprova.

Sobre APROVA

Aprova es una interlocutora significativa y necesaria ante las administraciones públicas a la hora de planificar la vivienda y el urbanismo de Valencia y su provincia. En los últimos años el sector se ha renovado profundamente y la asociación busca estar acorde con estas nuevas líneas, que marcan ya el presente y el futuro.

La entidad forma parte de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana (Feprova), de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana.