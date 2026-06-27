Los promotores valencianos plantan cara a los mitos de la vivienda
Aprova lanza una campaña informativa para aportar datos sobre la realidad del mercado residencial
La Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) ha impulsado una campaña divulgativa y de concienciación con la que busca combatir los tópicos y la desinformación que rodean el debate sobre la vivienda, uno de los principales desafíos sociales y económicos de la actualidad.
A través de piezas audiovisuales breves, difundidas en redes sociales, la campaña ahonda sobre la escasez de obra nueva, los costes asociados a su desarrollo, la falta de suelo disponible y el impacto de los procesos administrativos en la generación de nueva oferta residencial, como factores que afectan al precio final de la vivienda.
Desde APROVA inciden en que el objetivo de la campaña es ofrecer una visión más completa de un problema complejo, aportando información sobre aspectos que habitualmente permanecen fuera del debate público.
Un reto colectivo
Entre las cuestiones abordadas se encuentran el tiempo necesario para desarrollar suelo urbanizable, el peso de la fiscalidad y las cargas administrativas en el coste final de una vivienda, el impacto de la escasez de oferta o la necesidad de agilizar procedimientos para facilitar la construcción de nuevas viviendas.
La asociación defiende que el problema del acceso a la vivienda requiere una visión compartida entre administraciones, sector privado y sociedad civil, así como medidas que permitan incrementar la oferta residencial y responder a las necesidades actuales de la población.
"Queremos participar en la conversación desde los datos, la transparencia y la voluntad de aportar soluciones. La vivienda es un reto colectivo y creemos que comprender mejor cómo se produce es un paso necesario para afrontar el problema con mayor eficacia", concluyen desde Aprova.
Sobre APROVA
Aprova es una interlocutora significativa y necesaria ante las administraciones públicas a la hora de planificar la vivienda y el urbanismo de Valencia y su provincia. En los últimos años el sector se ha renovado profundamente y la asociación busca estar acorde con estas nuevas líneas, que marcan ya el presente y el futuro.
La entidad forma parte de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana (Feprova), de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana.
- Un terremoto de magnitud 9.0 desplaza toda una isla desde el centro de la Tierra
- La Audiencia de València condena a Sergio Blasco, exdirector del Hospital General a 7 años de cárcel por fraude y blanqueo
- Los wasap de Zapatero revelan que Morant frenó su presencia en un acto de la Diputación de Valencia con Ens Uneix
- Muere un vecino de 43 en Dénia tras reñir con otro residente, que le propinó un puñetazo y tiró al suelo
- Horario y lugar de la Macromascletà Universal que se dispara el sábado en València
- Apagón en tres comarcas de Valencia: una excavadora las deja sin teléfono ni internet durante dos horas
- La excepción valenciana: el calor extremo y persistente continúa en la Comunitat Valenciana hasta la próxima semana
- El alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, renuncia a un aumento salarial de más de 10.000 euros anuales