Tecnologías inmersivas para transformar la industria, la salud y la forma en que interactuamos con la realidad

Las tecnologías inmersivas están dejando de ser una herramienta asociada exclusivamente al entretenimiento para convertirse en una vía de innovación aplicada en sectores tan diversos como la industria, la salud, la formación o el bienestar. Realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta y entornos inmersivos permiten crear experiencias digitales en las que las personas pueden visualizar, simular, aprender, colaborar o interactuar con información y espacios de una forma más natural, contextual y cercana a la realidad.

Su valor no reside únicamente en “entrar” en un mundo virtual, sino en generar nuevas formas de relación entre las personas, los procesos y los datos. En el ámbito industrial, estas tecnologías permiten reproducir entornos productivos, mostrar productos, validar escenarios, formar equipos o colaborar a distancia sin necesidad de desplazamientos ni de intervenir directamente sobre instalaciones reales. En salud y bienestar, abren la puerta a experiencias más personalizadas, accesibles y adaptadas a las necesidades de cada persona, con aplicaciones en acompañamiento emocional, rehabilitación, formación o terapias inmersivas.

La evolución de estas tecnologías, además, está avanzando hacia entornos cada vez más inteligentes y adaptativos. La incorporación de Inteligencia Artificial, visión por computador o detección de objetos permite que las experiencias inmersivas dejen de ser espacios cerrados y predefinidos para convertirse en entornos capaces de ajustarse al contexto, a las preferencias del usuario o a los elementos físicos que lo rodean. Esto amplía su potencial para resolver retos reales, tanto en empresas como en servicios vinculados al cuidado de las personas.

En esta línea trabaja ITI, centro tecnológico especializado en TIC, a través de proyectos como ECOSIDEA y cuidAR, dos iniciativas de I+D financiadas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE+i) y la Unión Europea que exploran el potencial de las tecnologías inmersivas en ámbitos de aplicación diferentes pero conectados por una misma visión: utilizar entornos digitales avanzados para mejorar la colaboración, la personalización, la toma de decisiones y la experiencia de las personas. Mientras ECOSIDEA aplica estas capacidades al metaverso industrial y a nuevas formas de interacción en entornos empresariales, cuidAR investiga su uso en salud y bienestar mediante experiencias inmersivas personalizadas apoyadas en Inteligencia Artificial generativa y detección de objetos.

cuidAR: experiencias inmersivas personalizadas para salud y bienestar

En el ámbito de la salud y el bienestar, las tecnologías inmersivas abren nuevas posibilidades para diseñar experiencias terapéuticas más personalizadas, accesibles y adaptadas a cada persona. Este es el objetivo de cuidAR, un proyecto de I+D en el que ITI investiga la integración de Inteligencia Artificial generativa y detección de objetos en entornos de Realidad Mixta aplicados al cuidado de la salud mental, el bienestar físico, emocional y cognitivo.

La iniciativa parte de una necesidad clara: muchas soluciones inmersivas actuales siguen siendo experiencias cerradas, poco flexibles y con una personalización limitada. Frente a ello, cuidAR busca avanzar hacia entornos capaces de generar escenas y contenidos a partir de instrucciones en lenguaje natural, ya sea mediante texto o voz, e incorporar también elementos del entorno físico real de la persona usuaria.

En el marco del proyecto, ITI ha desarrollado dos prototipos que se validarán junto a Fundación ACAVALL, Fundación SASM y Play&GO. El primero permite transformar una habitación en un espacio personalizado en función de los objetivos que se persigan y de las preferencias del usuario. Por ejemplo, personalizar un espacio de calma y seguridad, incorporando en tiempo real elementos digitales al entorno del usuario, como paisajes, objetos reconfortantes o escenarios adaptados a sus preferencias. Esta tecnología podría aplicarse también a terapias de exposición, actividades de rehabilitación cognitiva o salas sensoriales.

El segundo prototipo busca que la interacción con mascotas virtuales resulte más natural y accesible, permitiendo utilizar objetos físicos del entorno para jugar, alimentar o cuidar al animal digital. Esta aproximación se apoya en una interacción basada en movimientos cotidianos y puede contribuir a trabajar competencias como la psicomotricidad y la coordinación ojo-mano.

Instalaciones de ITI en el Parque Tecnológico / ITI

Con ello, cuidAR busca demostrar que las tecnologías inmersivas pueden ir más allá del entretenimiento y convertirse en una herramienta de impacto social, capaz de apoyar procesos de acompañamiento emocional, rehabilitación y cuidado de la salud desde experiencias más personalizadas, contextuales y adaptativas.

ECOSIDEA: metaverso industrial para colaborar, simular y decidir mejor

En el ámbito industrial, las tecnologías inmersivas permiten reproducir entornos productivos, acercar instalaciones a clientes o equipos técnicos, simular procesos y generar nuevas formas de colaboración sin necesidad de estar físicamente en el mismo lugar. Esta capacidad resulta especialmente relevante para empresas que necesitan mostrar productos, validar escenarios, formar a equipos o analizar procesos complejos de forma más ágil, visual y segura.

En este contexto se enmarca ECOSIDEA, un proyecto en el que ITI trabaja en el desarrollo y aplicación de entornos inmersivos orientados al metaverso industrial. A través de capacidades como la realidad virtual, la realidad mixta, los gemelos digitales o los espacios colaborativos 3D, la iniciativa explora cómo estas tecnologías pueden ayudar a las empresas a innovar, reducir costes, mejorar la formación y facilitar la toma de decisiones.

El proyecto permite plantear aplicaciones como showrooms virtuales, espacios de demostración, simulación de procesos, formación inmersiva o reuniones técnicas en entornos digitales compartidos. De este modo, una empresa puede acercar su producto, su fábrica o una parte de su proceso productivo a personas que se encuentran en ubicaciones distintas, facilitando la colaboración distribuida y reduciendo barreras físicas, logísticas o económicas.

Más allá del componente visual, el valor de ECOSIDEA reside en convertir el entorno inmersivo en una herramienta útil para la actividad industrial. No se trata solo de representar una realidad en formato virtual, sino de generar espacios donde sea posible observar, interactuar, probar, explicar y decidir mejor. En este sentido, el metaverso industrial se plantea como una vía para anticipar escenarios, mejorar la comunicación entre equipos y acelerar procesos de innovación.

Con ECOSIDEA, ITI contribuye a acercar las tecnologías inmersivas al tejido empresarial, demostrando que su aplicación puede aportar valor real en ámbitos como la colaboración, la formación, la simulación, la comercialización o la mejora de procesos industriales.

Tecnologías inmersivas para acercar, adaptar y transformar experiencias

ECOSIDEA y cuidAR muestran cómo las tecnologías inmersivas están evolucionando hacia aplicaciones cada vez más útiles, personalizadas y conectadas con necesidades reales. En la industria, permiten acercar productos, procesos y espacios de trabajo para colaborar, formar, simular y decidir mejor. En salud y bienestar, abren la puerta a experiencias terapéuticas más accesibles, adaptadas y contextualizadas.

La idea común es clara: estas tecnologías no sustituyen la realidad, sino que la amplían. Permiten crear entornos digitales donde es posible comprender mejor, interactuar de forma más natural y diseñar experiencias ajustadas a cada contexto. Desde ITI, esta línea de trabajo contribuye a trasladar la innovación inmersiva al tejido empresarial y sociosanitario, demostrando que su valor no está en crear mundos virtuales aislados, sino en mejorar la forma en que las personas aprenden, colaboran, cuidan y toman decisiones.