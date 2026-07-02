El CMM reúne a EDEM, ESIC e IEM para dar voz a la próxima generación del marketing

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) ha reunido por primera vez a EDEM Escuela de Empresarios, ESIC Business and Marketing School e IEM Digital Business School en una jornada en La Harinera de València en la que los estudiantes han tomado la palabra para compartir su visión sobre el presente y el futuro del marketing.

Bajo el concepto 'Back to School: Seniors meet Gen Z', el encuentro ha invertido los roles habituales para dar voz a las nuevas generaciones. El objetivo de esta encuentro ha sido escuchar cómo esta generación entiende las marcas y el consumo, qué impacto tendrán las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el marketing y qué espera del mercado laboral. Además de acercar su visión a empresas y directivos del sector.

Desde ESIC Business and Marketing School, los estudiantes del Máster en Gestión Comercial y Marketing (GESCO), Paola Sanmartín, Jorge Segarra y Lía Carolina Oliveira han destacado tres aspectos clave de cómo las marcas deben relacionarse con los consumidores de la Gen Z. En primer lugar, serles útiles. Es decir entregar valor real y honesto para el pragmatismo de los mayores. En segundo lugar, ganar causas pero sin adoptar posturas que no se demuestren activamente. Las marcas además deben habitar el mismo mundo que la generación Z, y deben entrar a ella mediante los creadores orgánicos o no entrar en absoluto.

Inicio del encuentro. / CMM

Nexo común entre generaciones, adaptarse a la IA

Sobre las principales tendencias y el impacto de la IA en el marketing, las alumnas del Máster de Marketing digital de IEM Digital Business School Claudia Sánchez, Andreina Iglesias y Andrea Ortiz han explicado, desde una mirada joven, cómo la IA está transformando la forma de trabajar, aprender y relacionarse con la tecnología. En esta intervención además de los miedos y la resistencia que genera la IA para las generaciones más senior, también se ha abordado la visión de las nuevas generaciones de esta tecnología destacando sus aspectos positivos como herramienta de aprendizaje, creación y análisis para mejorar el trabajo. Un nexo común que une a las dos generaciones en torno a esta tecnología; adaptarse a una nueva realidad profesional sin perder el criterio humano.

Lo que busca la generación Z cuando elige empresa

En cuanto al modo en el que la generación Z entiende el trabajo, Assumpta Martínez-Mora, Juanjo Girona y Elena López, estudiantes del Máster de Marketing y Venta Digital de EDEM Escuela de Empresarios, han destacado que su investigación desmonta uno de los grandes mitos sobre esta generación: el teletrabajo no es lo que más les mueve. Según han explicado, los jóvenes valoran mucho más tener referentes de los que aprender, un buen ambiente de trabajo y oportunidades reales de crecimiento. "No es una cuestión de falta de compromiso, sino de una menor tolerancia a empleos sin propósito o sin aprendizaje", han señalado. Entre las demandas más repetidas por los participantes en el estudio figuran contar con mayor autonomía y responsabilidad, entender el impacto real de su trabajo y disponer de líderes que inspiren y acompañen en su desarrollo. Además, reivindican que la presencialidad tenga sentido: acudir a la oficina para colaborar, aprender y construir relaciones, no simplemente por obligación.

Aprender del talento joven

Durante la bienvenida, la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo (CMM), Eva Prieto, ha explicado que “las asociaciones empresariales tenemos la responsabilidad de crear espacios donde generaciones diferentes puedan escucharse y aprender unas de otras. El marketing cambia muy rápido y, si queremos seguir siendo relevantes, necesitamos conectar la experiencia de quienes ya lideran las organizaciones con la mirada de quienes están empezando a transformarlas. Una de las prioridades estratégicas del Club es precisamente acercar a las nuevas generaciones nuestra comunidad profesional, porque creemos que la clave está en combinar ambas miradas”.

Un momento del encuentro. / CMM

Para generar conexiones de valor entre las dos generaciones, el acto ha concluido con una dinámica de speed dating en la que profesionales senior y estudiantes han conversado en pequeños grupos sobre las temáticas abordadas durante las ponencias. Una dinámica para intercambiar experiencias, resolver dudas y contrastar diferentes puntos de vista para favorecer el diálogo entre generaciones.

Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los profesionales y empresas del sector a través de tendencias, buenas prácticas y casos de éxito. En la actualidad cuenta con más de 300 socios individuales y empresas en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.