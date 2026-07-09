El CMM consolida sus líneas estratégicas conectando empresas, startups, talento joven e innovación en el ecosistema del marketing

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) ha destacado su evolución, que va mucho más allá del crecimiento sostenido de su comunidad, y afianza la consolidación de sus principales líneas estratégicas conectando a empresas, startups, talento joven e innovador en el ecosistema del marketing de la Comunitat Valenciana. Al mismo tiempo, ha reforzado su apuesta por la innovación y la inteligencia artificial como herramientas para aportar más valor a sus asociados.

Este ha sido el balance que se ha presentado durante la Asamblea General Ordinaria del CMM y en la que se han destacado los hitos más relevantes del pasado ejercicio, momento en el que la entidad organizó un total de 34 actividades entre presentaciones, conversaciones de marketing, afterworks, visitas a empresas, cenas, eventos de marketing y sus dos actos de referencia (Inspiration Day y Premios MIA), con un total de 1.679 asistentes.

De este modo, se ha logrado un incremento importante, tanto en número de actividades como de asistentes, consolidando su papel como referente del marketing en la Comunitat Valenciana. En concreto, y como consecuencia de las iniciativas impulsadas en este primer semestre de 2026 se han sumado las marcas: Cope, Marcos Automoción, Nostromia, Tars y Zoho. Además de las 16 nuevas incorporaciones de 2025, entre ellas; Azurally, Coviñas, Diquesí, EDEM Escuela de Empresarios, ESIC Business & Marketing School, Gana Energía, Gourmet Catering y Eventos, InterimGroup, Levante EMV, reportaro, Sagarmanta, trececasas o Jocu.

Un Club que genera conocimiento para el sector e innovación

Más allá de la organización de actividades, el Club ha reforzado durante este periodo su papel como generador de conocimiento para el marketing y la empresa. Entre sus principales iniciativas destacan el Observatorio de Marcas Valencianas en el Exterior, que analiza desde hace más de una década la internacionalización de las empresas de la Comunitat Valenciana. El estudio sobre el consumidor de la Comunitat Valenciana. Y su colaboración en los Índices de Expectativas de las Direcciones de Marketing, desarrollados por AMKT y GfK. A ello se suma la colaboración con asociaciones nacionales como AEBRAND para impulsar actividades conjuntas y compartir conocimiento con el conjunto del sector.

Otro de los principales ejes de esta evolución ha sido la apuesta por la innovación. Durante este periodo, el Club ha incorporado GuIA, un asistente virtual basado en inteligencia artificial y diseñado para mejorar la experiencia de los asociados, así como su fácil acceso al conocimiento generado por la entidad. Una iniciativa que sitúa al CMM como la primera asociación de marketing en integrar esta tecnología como parte de su modelo de relación con los socios.

Un punto de encuentro entre experiencia, startups y nuevas generaciones

La evolución del Club también se ha traducido en una mayor conexión con el talento emergente y el ecosistema emprendedor. En este sentido, ha impulsado nuevos formatos como The MKT Room, junto a ESIC Business & Marketing School. Ha dado protagonismo a jóvenes profesionales incorporándolos como presentadores en diferentes actividades. Y ha promovido iniciativas como Back to School: Seniors meet Gen Z, concebida para acercar distintas generaciones del marketing y fortalecer el vínculo con el ecosistema emprendedor. Todo ello se complementa con nuevas actividades orientadas a acercar el Club al mundo startup.

En cuanto a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), lanzó la III Convocatoria de proyectos sociales del CMM que beneficiaron a la Fundación María Auxiliadora y San Rafael Fundación Estima, con el objetivo de fomentar un marketing más responsable e inclusivo.

Todas estas actividades vertebran las principales líneas estratégicas que el Club de Marketing del Mediterráneo y su Junta Directiva se planteó para el periodo 2025-2027, y que son el rejuvenecimiento del Club, la conexión con el sistema emprendedor y la digitalización e innovación.

En este sentido, la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, ha explicado, durante su intervención en la Asamblea General Ordinaria, que “el papel de una asociación ya no se mide únicamente por el número de socios o de actividades que organiza, sino por su capacidad para conectar talento, generar conocimiento y anticiparse a los cambios que vive el mercado. Queremos que el Club sea el espacio donde empresas, profesionales, startups, instituciones y jóvenes encuentren oportunidades para aprender, colaborar y crecer juntos. Además de crecer, el Club está evolucionando hacia un papel cada vez más activo como punto de encuentro del ecosistema del marketing valenciano”.

Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los profesionales y empresas del sector a través de tendencias, buenas prácticas y casos de éxito. En la actualidad cuenta con más de 300 socios individuales y empresas en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.