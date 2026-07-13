Enrique Torregrosa, gerente de Distribuciones Valsegura: "Contar con la fábrica de Heineken en Quart de Poblet es una gran ventaja para el mercado valenciano"

La hostelería valenciana atraviesa un momento de transformación marcado por el cambio en los hábitos de consumo, el auge de las bebidas saludables, la digitalización y el incremento de los costes. En este escenario, la distribución de bebidas para el canal Horeca desempeña un papel clave para garantizar el suministro y la calidad del servicio. Coincidiendo con su 40 aniversario, Distribuciones Valsegura, una de las empresas de referencia del sector en Valencia, su área metropolitana y las comarcas del Camp de Túria y la Plana de Utiel-Requena, analiza esta evolución de la mano de su gerente, Enrique Torregrosa Miralles.

La compañía distribuye marcas como Cruzcampo, Heineken, El Águila, Amstel, Coca-Cola, Aguas de Mondariz, Zumos Pago, Bodegas Piérola, Bodegas Vicente Gandía, Président o Cafento. Para atender a miles de establecimientos hosteleros, cuenta con sus servicios centrales en el Polígono Industrial Virgen de la Salud de Xirivella y otros dos centros logísticos en Vilamarxant y Requena, que suman cerca de 10.000 metros cuadrados de instalaciones destinadas al almacenamiento, el reparto y la gestión logística.

Distribuciones Valsegura dispone de una flota de 48 camiones y vehículos de reparto y 37 automóviles comerciales, además de un equipo formado por 120 profesionales especializados en distribución. Una estructura que le ha permitido consolidarse como uno de los referentes del canal Horeca en la provincia de Valencia durante las últimas cuatro décadas.

¿Cómo se resumen los cambios en una empresa de distribución después de 40 años?

Tras cuatro décadas en el mercado, el cambio ha sido profundo. Hoy existe una dedicación mucho mayor al cliente, una clara apuesta por la cercanía al punto de venta y un nivel de servicio más exigente. A todo ello se suma una mayor especialización y, por supuesto, una transformación tecnológica muy relevante en nuestros procesos: desde la recepción de pedidos y la venta en calle, hasta la preparación, el reparto y la administración. En los últimos años, la digitalización ha terminado de consolidar esta evolución.

¿Cuáles son las nuevas premisas de la actualidad en materia de sostenibilidad y relación con los clientes?

Para mí, la premisa fundamental es mantener el nivel de servicio al cliente sin necesidad de incrementar el número de visitas semanales al punto de venta. Paralelamente, estamos inmersos en una renovación continua de la flota de reparto y en la incorporación progresiva de vehículos eléctricos, especialmente en el área comercial.

¿Cómo ha vivido Valsegura el boom de la restauración en la Comunidad Valenciana en los últimos años?

Hemos tenido que incrementar nuestra plantilla para poder atender las necesidades de los clientes y cumplir con las restricciones de horarios y zonas peatonales en nuestras áreas de reparto, lo que conlleva un aumento de costes. Al mismo tiempo, es clave estar muy cerca de nuestros clientes, que han sabido convertir estos cambios en una oportunidad para crecer en sus propios negocios.

Parte del equipo Comercial y de Administración de Distribuciones Valsegura. / ED

¿Cuáles son las tendencias de consumo que estáis detectando a raíz de los nuevos pedidos?

El consumo de bebidas avanza claramente hacia opciones más saludables. La categoría 0,0 de nuestro proveedor y socio, Grupo Heineken, no deja de crecer, al igual que los refrescos sin azúcar, los tés como Fuze Tea o las bebidas hidratantes como Aquarius, consumidas en cualquier momento del día y en múltiples sabores. También se consolida la entrada de bebidas vegetales y productos sin lactosa.

¿Existe la misma problemática de acceso al talento en la industria auxiliar que en la hostelería?

La situación es similar a la de nuestros clientes: compartimos los mismos problemas, que hoy afectan prácticamente a cualquier sector. Por eso tenemos una conciencia muy clara del cuidado de nuestra plantilla y de nuestros activos. Las empresas, al final, las hacen las personas que están dentro, como he aprendido de nuestro presidente y consejero delegado, Enrique Torregrosa Gozálbez, mi querido padre.

Labores de carga en las instalaciones de Distribuciones Valsegura. / ED

¿A qué cree que se ha debido que marcas como Heineken hayan apostado por recuperar emblemas históricos valencianos como El Águila?

El consumidor de cerveza es cada vez más conocedor y valora mucho la variedad. Conoce mejor las categorías y aprecia la diversidad de estilos. En este sentido, ha sido muy positivo recuperar una marca histórica como El Águila, que además sigue fabricándose en Valencia, junto al resto de marcas del grupo. Contar con la fábrica de Heineken en València es una gran ventaja para el mercado valenciano: garantiza un producto recién elaborado con elevados estándares de calidad y un catálogo de productos cada vez más amplio.

¿Cuál cree que es el futuro del sector para los próximos años?

El futuro pasa por trabajar muy de la mano de los principales proveedores y aprovechar cualquier oportunidad que permita crecer de forma sostenible. Ahora bien, igual que la hostelería ha sufrido un fuerte incremento de costes en los últimos cinco o seis años, la distribución se encuentra en el mismo punto. Es fundamental que los proveedores sean conscientes de esta realidad y apoyen a sus distribuidores para poder mantener el nivel de servicio en el punto de venta; de lo contrario, no será posible sostenerlo.