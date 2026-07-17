Laura Olcina, directora gerente de ITI, recibe el Premio Nacional de Innovación 2026 en la modalidad Trayectoria Innovadora

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido a Laura Olcina, directora gerente de ITI, centro tecnológico especializado en TIC, el Premio Nacional de Innovación 2026 en la modalidad Trayectoria Innovadora.

El galardón reconoce una trayectoria profesional de cerca de tres décadas dedicada a impulsar la innovación, la gestión de la I+D+i y la transferencia de conocimiento, así como su compromiso con el fortalecimiento del sistema español de ciencia, tecnología e innovación.

El jurado reconoce en Olcina a «una figura imprescindible para el sistema español de I+D+I» y destaca su capacidad para anticipar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la economía del dato y los espacios de datos, y convertirlas en soluciones aplicables, responsables y con impacto.

También pone en valor la transformación de ITI bajo su liderazgo. Desde que asumió la dirección en 2002, el centro ha pasado de ser una organización de menos de diez personas a superar los 340 profesionales, colaborar con cerca de 400 empresas y alcanzar unos ingresos superiores a los 20 millones de euros.

«Es un honor recibir este reconocimiento. Lo hago con una enorme gratitud y, sobre todo, como un premio compartido. Mi trayectoria no se entiende sin ITI, sin las personas que lo han hecho crecer, sin las empresas que han confiado en nosotros y sin las instituciones con las que hemos trabajado. Innovar nunca es un camino individual: es escuchar, colaborar y convertir conocimiento en soluciones que mejoran la competitividad y la vida de las personas», ha señalado Laura Olcina. Además, ha destacado que es la primera vez que se otorga este premio en el ámbito de los centros tecnológicos “«Que este reconocimiento ponga el foco en una trayectoria construida desde un centro tecnológico tiene para mí un significado especial. Los centros tecnológicos somos el puente entre el conocimiento científico y las necesidades reales de las empresas, especialmente de las pymes. Nuestra labor es hacer que tecnologías complejas se conviertan en soluciones concretas, accesibles y con impacto. Porque lo importante de la tecnología es lo que conseguimos gracias a ella», ha añadido.».

Una trayectoria ligada a ITI y al ecosistema español de innovación

Laura Olcina se incorporó a ITI en 1998 y asumió su Dirección en 2002. Desde entonces, ha liderado el crecimiento y la consolidación del centro, impulsando una estrategia basada en la excelencia investigadora, la transferencia tecnológica y la colaboración estrecha con las empresas.

Bajo su dirección, ITI ha reforzado sus capacidades en tecnologías digitales avanzadas y se ha consolidado como un agente de referencia en ámbitos como la inteligencia artificial, los datos, la computación cuántica, la ciberseguridad, los sistemas distribuidos o la ingeniería y la calidad del software.

Además, es presidenta de la Federación Española de Centros Tecnológicos, FEDIT, desde 2022. Desde esta responsabilidad, trabaja para reforzar el papel de los centros tecnológicos como aliados estratégicos de las empresas y de la industria, especialmente de las pymes, y como agentes esenciales para acelerar la transferencia de conocimiento.

Olcina preside también el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, CACTI, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es la primera persona procedente de un centro tecnológico que ocupa la presidencia de este organismo. Asimismo, es vocal del Consejo Asesor del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, CDTI.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València y en Administración y Dirección de Empresas Europeas por CESEM Méditerranée de Francia, cuenta también con un Advanced Management Program por IE Business School. Actualmente, desarrolla su doctorado en inteligencia artificial, economía del dato y transformación digital en la Universitat Politècnica de València y dispone de acreditación internacional en Consejos de Administración y Buen Gobierno.

Los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño reconocen a las personas y entidades que han convertido la innovación en una parte esencial de su actividad y que, a través de ella, contribuyen al desarrollo económico, empresarial y social de España.