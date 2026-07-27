Catorce grandes empresas se alían para acelerar la construcción industrializada

Construir más viviendas, en menos tiempo, con mayor calidad y un menor impacto ambiental. Ese es uno de los grandes retos del sector inmobiliario español y también la principal promesa de la construcción industrializada. Frente al modelo tradicional, en el que buena parte de la edificación se ejecuta directamente en la obra, este sistema traslada gran parte del proceso a fábricas especializadas, donde los distintos componentes se producen de forma independiente antes de ensamblarse en su destino final.

La construcción industrializada lleva años señalándose como una de las mejores vías para modernizar y optimizar el sector. Sin embargo, es un proceso que exige mucho más que incorporar tecnología o levantar fábricas. Requiere de compañías especializadas.

De esa necesidad nace ávita, sistema de construcción industrializada de Grupo Avintia, que reúne a 14 compañías líderes internacionales en un mismo ecosistema: AkzoNobel, Aldes, Baxi, Daikin, Gerflor, Jacob Delafon, Kömmerling, Orona, Saint-Gobain, Schneider Electric, Sika, Simon, Soler & Palau y Stacbond.

Cada empresa aporta soluciones en su ámbito de especialización -fachadas, cerramientos, carpinterías, instalaciones eléctricas, sistemas de climatización y ventilación, baños industrializados, revestimientos o soluciones de eficiencia energética- y todas participan en cada paso del proceso, desde el diseño hasta la implantación en obra.

Un modelo colaborativo que, además, ayuda a avanzar hacia un objetivo especialmente significativo para el sector: alcanzar el 80% de elementos industrializados en cualquier edificio, reduciendo así la dependencia de los procesos tradicionales ejecutados directamente en obra.

Actualmente, ávita suma cerca de 5.000 inmuebles entregados o en ejecución y gestiona una cartera superior a las 8.000 viviendas, además de proyectos hoteleros, consolidándose como uno de los principales polos de industrialización de la edificación en España. Buscan seguir creciendo y su objetivo de expansión es ambicioso: desarrollar un modelo capaz de impulsar la construcción de hasta 10.000 viviendas industrializadas al año.

Proceso de ensamblado de un edificio de construcción industrializada. / Avintia

Más que una cadena de suministro

Frente a la relación convencional entre constructor y proveedor, el modelo de ávita convierte a las empresas participantes en socios tecnológicos que intervienen desde las primeras fases del proyecto. La innovación deja de producirse de forma aislada para incorporarse de manera conjunta al sistema constructivo.

Esta forma de trabajar facilita que las soluciones evolucionen al mismo ritmo que las necesidades del mercado y que los nuevos desarrollos puedan incorporarse con mayor rapidez a futuras promociones. Al mismo tiempo, permite mantener estándares homogéneos de calidad y avanzar hacia procesos más digitalizados y sostenibles.

También tiene un impacto directo sobre la eficiencia de las promociones. La fabricación en entornos controlados reduce tiempos de ejecución, minimiza errores y disminuye la generación de residuos, el consumo de agua y las emisiones asociadas a la construcción, además de ofrecer un mayor control sobre la calidad de cada elemento antes de llegar a la obra. Todo ello se traduce en una mayor previsibilidad de los plazos y los costes, menos incidencias durante la ejecución y una reducción de las reparaciones posteriores.

Permite, además, la incorporación de soluciones de alta eficiencia energética y materiales de mayor calidad que contribuyen a mejorar el confort de las viviendas y a reducir el consumo energético y los costes de mantenimiento para los usuarios.

Con este modelo, ávita aspira a demostrar que la industrialización no depende de una única empresa ni de una sola tecnología, sino de la capacidad de integrar a toda la cadena de valor bajo un mismo modelo productivo. Un planteamiento que busca convertir la colaboración entre industria, innovación y construcción en una herramienta para aumentar la producción de vivienda.