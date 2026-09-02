Cuando el buggy también forma parte de la experiencia de golf

Durante años, el buggy ha tenido una función muy concreta en un campo de golf: facilitar el desplazamiento por el recorrido. Pero el sector está evolucionando y, con él, también las expectativas sobre estos vehículos. Hoy, el confort, la autonomía, la tecnología y el mantenimiento son factores cada vez más importantes a la hora de elegir una flota de buggies. Un vehículo eléctrico de golf no solo debe responder a las necesidades del recorrido, sino también contribuir a mejorar la experiencia del jugador y facilitar el trabajo diario del campo.

Un ejemplo de esta evolución lo encontramos en Golf Torrequebrada, en Benalmádena Costa, Málaga. Su recorrido de 18 hoyos, diseñado por José Gancedo, combina desniveles, vegetación y lagos, creando un entorno en el que los vehículos forman parte esencial de la experiencia de juego.

El campo ha incorporado recientemente 65 TARA Spirit Plus a su flota, una apuesta por una nueva generación de buggies eléctricos para golf que combina tecnología, confort y eficiencia.

Cómo elegir una flota de buggies de golf

Incorporar una flota de buggies de 65 unidades supone una decisión importante para cualquier campo de golf. Por eso, antes de elegir TARA, Golf Torrequebrada realizó un estudio de las principales marcas disponibles en el mercado, además de analizar diferentes firmas emergentes.

El objetivo era encontrar una solución que respondiera a las necesidades del campo tanto por las características del vehículo como por el servicio asociado a una flota profesional de golf.

Francisco Ruiz, director de Golf Torrequebrada, explica que el TARA Spirit Plus destacó por la combinación de calidad, prestaciones y características, así como por su adaptación a las necesidades del campo.

El servicio posventa de buggies fue otro de los aspectos determinantes. En este sentido, la incorporación de TARA al portfolio de Avanterra Golf permite ofrecer a los campos no solo el vehículo, sino también el acompañamiento técnico necesario para su mantenimiento de vehículos eléctricos y servicio posventa.

Este respaldo fue uno de los factores que contribuyó a la decisión de Golf Torrequebrada y que ha llevado al campo a convertirse en uno de los primeros en España en apostar por TARA Golf.

Una nueva generación de buggies eléctricos con tecnología de litio

Uno de los principales cambios de la nueva flota está en la tecnología de las baterías. Los TARA Spirit Plus incorporan baterías de litio para buggies, sustituyendo la tecnología de ácido utilizada anteriormente por Golf Torrequebrada.

Para el campo, este cambio supone una evolución tanto tecnológica como operativa. Según explica Ruiz, el paso a las baterías de litio reduce de forma significativa las tareas de mantenimiento y mejora la eficiencia energética durante la jornada. Y los primeros resultados permiten comprobarlo en el propio recorrido: después de completar 18 hoyos, los nuevos buggies de golf mantienen más del 70% de carga.

Pero el cambio no se limita a la batería. El Spirit Plus combina un motor AC de 6,3 kW y batería de litio de 48 V, alcanza hasta 20 km/h y puede afrontar pendientes de hasta el 25%. Cuenta además con suspensión independiente, asientos preparados para diferentes condiciones meteorológicas y neumáticos radiales de 12 pulgadas, elementos pensados para ofrecer máxima comodidad y estabilidad durante el recorrido.

Y para el campo, la tecnología para campos de golf puede ir un paso más allá del propio vehículo. Las soluciones de gestión de flotas de golf permiten monitorizar aspectos como la localización GPS, la batería, la velocidad o las zonas de circulación, aportando información clave para optimizar el uso y rendimiento de los vehículos.