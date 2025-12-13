Cuando Solutel nació hace 28 años, el mundo digital era casi una promesa. No existían las redes sociales, Internet daba sus primeros pasos y un ordenador de la época tenía menos potencia que un teléfono básico actual. En ese escenario, conectar distintas sedes de una misma empresa era un reto técnico mayúsculo. Fue esa necesidad la que impulsó la creación de Solutel, una compañía valenciana que decidió apostar, desde el primer día, por tres principios irrenunciables: excelencia técnica, formación continua y atención absolutamente personalizada.

Esa combinación ha sido el hilo conductor de su trayectoria. Lo que comenzó como una empresa especializada en interconectar organizaciones se convirtió, con los años, en un referente tecnológico capaz de anticiparse a las necesidades del mercado. Hoy, Solutel acompaña a cientos de compañías en el corredor Mediterráneo y el resto de España en ámbitos tan críticos como la ciberseguridad, las infraestructuras de red, las soluciones de voz y contact center, la automatización de procesos o la securización de entornos que emplean inteligencia artificial.

El crecimiento orgánico de la empresa llevó, inevitablemente, a un reto geográfico. Los clientes empezaron a llegar desde zonas cada vez más alejadas de València, y la expansión se volvió una decisión estratégica. En 2012, Solutel inauguró su sede en Madrid con la intención de ganar visibilidad, acceder a nuevos mercados y demostrar que estaba preparada para competir con los grandes actores del sector. El movimiento fue determinante: hoy, esa oficina genera más del 45 % del negocio total y ha abierto la puerta a proyectos de transformación digital en ámbitos como la sanidad, la educación, la industria y las administraciones públicas.

Solutel: excelencia técnica, formación y atención personalizada. / ED

Gran parte del éxito de Solutel reside en su capacidad para aprender, adaptarse y prever. Desde sus inicios, la compañía ha invertido en conocer en profundidad las tecnologías más disruptivas del mercado, estableciendo alianzas sólidas con los fabricantes líderes e incorporando al equipo la formación necesaria para adelantarse a cualquier cambio.

Ejes de actuación

La ciberseguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales de la compañía. Solutel cuenta con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) capaz de monitorizar y responder en tiempo real ante cualquier incidente. La evolución de los canales de comunicación también ha sido un desafío en el que Solutel ha puesto el foco. A todo ello se suma la revolución de los datos y la automatización. Solutel desarrolla soluciones que permiten eliminar tareas repetitivas, optimizar procesos y mejorar la productividad. La inteligencia artificial, por supuesto, forma parte del futuro inmediato, y la compañía trabaja en a securización de los entornos que la utilizan, garantizando la protección de modelos, datos y decisiones.

Aunque nadie puede prever qué tecnologías marcarán el próximo lustro, Solutel sigue invirtiendo en I+D+i, manteniendo alianzas estratégicas con los mejores fabricantes y acompañando a las empresas con soluciones que aporten valor real.