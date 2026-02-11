Decathlon elige el Centro Comercial Arena para la apertura de su nueva tienda en Valencia

Decathlon abrirá sus puertas en Arena en marzo, una firme apuesta por parte del centro comercial de Valencia por la incorporación de marcas atractivas y diferenciadas para su consolidación en la ciudad.

Según valora Amparo Lorente, gerente comercial de Arena: “estamos muy felices de poder anunciar la próxima apertura de Decathlon en Arena que, sumado a nuestra actual oferta comercial, nos convertirá en el centro de referencia del deporte en la ciudad de Valencia con un total de casi 3.000 metros cuadrados destinados a moda deportiva”.

Cerramiento del futuro local de Decathlon en la planta semisótano del Centro Comercial Arena. / Arena

Debido a la inminente apertura, Decathlon ya se encuentra en proceso de contratación para este nuevo espacio de Arena. Prevé incorporar 12 vendedores apasionados por el deporte y destinados a la venta asesorada, que contribuyan a mejorar la experiencia de compra del cliente.

Por su parte, la llegada de Decathlon , una de las marcas de deporte más demandadas del panorama actual, muestra el compromiso de Arena con adaptar su oferta a las necesidades de sus visitantes, con lo que se destaca el fortalecimiento de su mix comercial.

Un importante hito para Arena después de un 2025 destacado por ser un año con récord histórico de visitantes, habiendo crecido en más del 5% las afluencias de público con respecto a 2024, y de ventas, con un aumento de más del 6%. La ocupación comercial se encuentra en un 98%.

Los proyectos de mejora de Arena para 2026

Arena no solo se pone como objetivo el enriquecimiento de su oferta comercial , sino también de la experiencia del cliente durante su estancia en el centro.

Por ello, como parte de los proyectos de mejora de servicios de Arena previstos para 2026 se encuentra la remodelación completa de los aseos, cuyo diseño se inspira en los cinco elementos de la naturaleza para armonizar y mantener el equilibrio de los espacios. Esto supone una adecuación a las necesidades actuales de los clientes del centro comercial para unos baños más sostenibles y eficientes y a lo que se suma una ampliación de las salas de lactancia.

Renders del proyecto de renovación de los aseos. Diseño: Dobleese Estudio Valencia. / Arena

Y actualmente ya se encuentra en funcionamiento el nuevo sistema de parking, que optimiza de manera eficiente el flujo de vehículos y minimiza los tiempos de espera: lectura de matrícula automático para la entrada y la salida, validado de estacionamiento más rápido y un servicio más sostenible en el consumo de papel, ya que se reduce el uso de tickets en un 98%.

Con una capacidad de más de 1.400 plazas repartidas en tres plantas, en 2025 el parking de Arena aumentó en más del 7% la entrada de vehículos en comparación con el año anterior.

El proceso de renovación de grandes marcas desarrollado en 2025

Entre la renovación de establecimientos experimentada en 2025 por las grandes marcas de Arena destaca la de Druni, el gigante de la perfumería en España, que apostó por Arena con una renovada tienda de 650 metros cuadrados y más de 30 metros de fachada. A través del aumento de su oferta, de una mejor presentación de sus productos y de una atención totalmente personalizada, se consolida como un espacio de referencia en el mix comercial de Arena.

Por su parte, Abacus reabrió sus puertas en la primera planta con una revolucionaria renovación y unas instalaciones de 425 metros cuadrados con las que elevan en Valencia su promoción de la cultura y el ocio infantil y juvenil y potencian las áreas de librería, bellas artes y juegos educativos.

La Tagliatella, uno de los restaurantes más visitados del centro comercial, cambió su imagen por una que refleja las ideas de sus clientes y empleados. Se trata de una modernización, pero también una mejora de la funcionalidad de los espacios. La decoración recuerda a la icónica piazza y acerca a sus comensales a las calles de Italia mientras degustan toda clase de antipasti, risottos, pizzas y pastas.

En el caso de VivaGym, la renovación del club tuvo como objetivo incrementar sus estándares de calidad, lo que supone la actualización de la maquinaria, la modernización de las salas de actividades y un cambio en el diseño del establecimiento del Centro Comercial Arena.

Otros operadores que también desarrollaron sus reformas en 2025 son Pull & Bear, Parfois, Multiópticas y Orange.

Un entorno comercial con servicios exclusivos para sus clientes

Arena atiende a diversas actividades del retail, en especial a la moda y al equipamiento personal, y tiene una amplia oferta de alimentación, servicios, salud y restauración. También pone a disposición de sus clientes el Club Xperience , un espacio digital en el que pueden disfrutar de ventajas y de beneficios especiales en los establecimientos.

Al mismo tiempo, el Centro Comercial Arena mejora la experiencia de compra de sus clientes gracias a sus 3 horas de parking gratis y diversas áreas de descanso en sus zonas abiertas por las que, a su vez, se puede pasear en familia con mascota, ya que son zonas pet friendly.