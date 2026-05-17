Ignacio González: “La Comunitat Valenciana se consolida como un destino relevante para el viaje de negocios"

La Comunitat Valenciana recibió en 2025 un total de 12,4 millones de turistas internacionales, la cifra más alta de su historia. ¿Por qué cree que la subida de turistas crece cada vez más?

Además del turismo vacacional, la Comunitat Valenciana se está consolidando como un destino cada vez más relevante para el viaje de negocios. La presencia de empresas industriales, tecnológicas y centros de innovación, la amplia oferta de espacios para reuniones, ferias y congresos, junto con la buena conectividad aérea y la calidad de nuestras infraestructuras, hacen que muchas compañías elijan la Comunitat Valenciana para encuentros profesionales, proyectos y desplazamientos corporativos recurrentes. Este crecimiento del turismo internacional refleja también un aumento claro del movimiento empresarial y profesional. En este contexto, desde nuestra organización colaboramos activamente en la planificación y gestión de eventos para clientes en la Comunitat Valenciana, con clientes como Froneri (Grupo Nestlé) o Valencia Digital Summit.

¿Cómo se puede atraer al turista de una forma natural y sin caer en tópicos sobre el lugar que va a visitar, si es que se puede?

En el turismo corporativo, la atracción se produce cuando el destino resuelve necesidades reales: conectividad, infraestructuras eficientes, ecosistema empresarial activo, talento, innovación y capacidad organizativa. La Comunitat Valenciana destaca en todos estos aspectos y cada vez más empresas lo perciben como un lugar idóneo para reuniones, congresos, proyectos internacionales y desplazamientos recurrentes. Se trata de demostrar que aquí pasan cosas relevantes, que es un entorno donde se innova y se toman decisiones.

¿En qué medida influye el marketing en los datos conseguidos después de una temporada exitosa? ¿Cómo lo hace?

El marketing influye de manera decisiva en los resultados de una temporada exitosa cuando está bien planteado y forma parte de la estrategia principal del negocio. Los buenos resultados no aparecen al final del proceso, sino que se construyen desde el inicio con una comprensión clara de las necesidades reales de las organizaciones que viajan por trabajo.

En Consultia, el marketing va desde la propuesta de valor hasta generar confianza en el decisor corporativo, que en el business travel suele tomar decisiones analizadas, planificadas y basada en datos. Un ejemplo es nuestra nueva campaña “¿Viajes de trabajo grises o Destinux?”, que busca hacer visible un problema real que viven muchas empresas —la falta de control, visibilidad y eficiencia en sus viajes— y ofrecer una solución diferenciadora, la alternativa al caos y a la ineficiencia, con Destinux.

Ignacio González, director general de Consultia Business Travel. / Fernando Bustamante

¿Es posible comunicar sobre la sostenibilidad de un territorio sin caer en el greenwashing?

En los viajes de empresa, la preocupación por la sostenibilidad es real y va ligada a indicadores concretos: eficiencia energética, optimización de recursos, reducción de emisiones, certificaciones y cumplimiento normativo. En la Comunitat Valenciana, muchas empresas ya están avanzando en este sentido, aquellas que cuentan con la tecnología de Destinux son capaces de tomar decisiones de reservas más informadas para reducir su impacto y cuentan con un sistema de medición que permiten viajes de trabajo más responsables con el medio ambiente.

¿Cómo se podría diferenciar a la Comunitat Valenciana a la hora de atraer a turistas internacionales?

La Comunitat Valenciana cuenta con una ventaja diferencial muy relevante: es uno de los principales polos tecnológicos y de innovación. Aquí se celebran algunas de las ferias y encuentros más importantes del ecosistema startup y tecnológico, lo que atrae de forma constante a directivos, emprendedores, inversores y profesionales internacionales. Este contexto convierte a la Comunitat en un destino natural para el viaje de negocios vinculado a la innovación, la tecnología y la economía digital. Seguir posicionándola desde esa fortaleza, como un lugar donde se generan oportunidades y se impulsa el crecimiento empresarial, es clave para seguir atrayendo turismo corporativo internacional.

La Comunitat Valenciana cuenta con una ventaja diferencial muy relevante: es uno de los principales polos tecnológicos y de innovación. Ignacio González — Director general de Consultia Business Travel

¿Es importante contar con una historia detrás de una estrategia de marketing?

El storytelling permite conectar con un problema real, ponerlo en contexto y ofrecer una solución. En el caso de nuestra campaña “¿Viajes de trabajo grises o Destinux?”, la historia parte de una realidad muy reconocible para las empresas: la gestión caótica, poco visible y poco eficiente de los viajes de trabajo. Ese relato se observa en el día a día que sufren muchas organizaciones.

El storytelling funciona porque no habla del producto en primer plano, sino del problema, de la frustración y del cambio posible. Destinux aparece como la alternativa eficiente frente a un sistema obsoleto.

¿Cómo se adapta todo el sistema de atracción de turistas a las redes sociales?

Las redes sociales son un canal amplificador, no el origen de la atracción. El verdadero motivo por el que un turista elige un destino es la propuesta de valor real que se le ofrece. Las redes permiten visibilizar el ecosistema empresarial, los eventos profesionales, la innovación... Pero si detrás no existe una realidad sólida, el impacto es efímero.

Las redes funcionan como un escaparate donde se muestra credibilidad, reputación y posicionamiento. Cuando el contenido refleja hechos, datos y experiencias reales, se convierten en una herramienta de atracción muy eficaz.