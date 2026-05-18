José García: “No vendemos eventos, construimos experiencias donde vivir una emoción”

¿Cómo encaja vuestra propuesta dentro del actual modelo de marketing turístico en destinos como la Comunitat Valenciana?

Encaja muchísimo, ya que al igual que el destino turístico, nosotros no vendemos el “evento”, construimos dentro del destino una experiencia donde vivir una emoción y así perdurar en la memoria del asistente.

Frente a un turismo cada vez más orientado a la vivencia, ¿qué tipo de experiencias está demandando hoy el cliente y cómo las diseñáis desde Sagarmanta para aportar valor real al destino o a la marca?

Los nuevos pilares de las experiencias en los que trabajamos son:

Impacto emocional sobre visualización : No buscamos impresionar, buscamos perdurar en la memoria del asistente.

: No buscamos impresionar, buscamos perdurar en la memoria del asistente. Interacción significativa : Transformamos pasivos en protagonistas mediante dinámicas donde la tecnología facilita la conexión humana, no la reemplaza.

: Transformamos pasivos en protagonistas mediante dinámicas donde la tecnología facilita la conexión humana, no la reemplaza. Posicionamiento con propósito: Las marcas no muestran un producto; demuestran su valor a través de la experiencia.

La tecnología se ha convertido en un elemento clave en los eventos. ¿Qué innovaciones estáis incorporando —desde formatos inmersivos hasta herramientas digitales— y qué impacto tienen en la experiencia del usuario?

Realmente la tecnología de por si ya no es lo más importante, la usamos, la integramos (Realidad Inmersiva, Mixta, Aumentada, Interactivos…) ya no impresiona a nadie. La cuestión es que haces con ella, para que la usas y ahí es donde nos diferenciamos. Nosotros la usamos para generar experiencias y emociones únicas que vinculen el destino con el visitante, solo así le vemos sentido. Creemos que diseñar experiencias es diseñar relaciones que duran.

Nosotros usamos la tecnología para generar experiencias y emociones únicas que vinculen el destino con el visitante, solo así le vemos sentido. José García — Tech Event Mananger de Sagarmanta Experience

¿Podría compartir algún proyecto reciente de Sagarmanta Experience que ejemplifique cómo el marketing puede transformar o reforzar un producto turístico?

Para no hacer autobombo, prefiero hablar de otra experiencia que creo que es un acierto uniendo turismo y experiencia, y me refiero a El Casal de La Fallera un espacio donde alrededor de algo tan significativo como el arroz para Valencia te enseñan a cocinar uno de los platos típicos de nuestra gastronomía en un entorno divertido, nada elitista, fresco, donde hay maquinas arcade, zona expositiva, interactivos… en fin, algo inolvidable para alguien que nos visita pero igualmente inolvidable para nosotros mismos si fuéramos a disfrutarlo.

José García, Tech Event Mananger de Sagarmanta Experience. / Fernando Bustamante

En un sector donde muchas propuestas pueden parecer similares, ¿cuál es el elemento diferencial de Sagarmanta Experience frente a otros operadores o agencias especializadas?

Pues desde Sagarmanta intentamos rentabilizar al máximo la inversión en el evento, por lo que intentamos generar experiencias inolvidables para que no se trate de hacer algo viral y que la gente lo vea muchas veces, sino hacer que te sientan, medir cuanto se quedan disfrutando la experiencia y hasta saber que hacen después de disfrutar del evento. Se trata de dejar de emitir mensajes para empezar a construir vivencias.

Como decía Alvaro Rey ¿que vale más? ¿Mil likes? O ¿4 horas de cola? Como mides que la gente quiera invertir tanto tiempo en hacer una cola ¿con un simple like que lo das en 0´5 segundos? Ahí radica el elemento diferencial.

La sostenibilidad y la autenticidad son cada vez más relevantes. ¿Cómo integráis estos valores en el diseño de vuestros eventos sin que se perciban como un simple discurso de marketing?

Pues desde Sagarmanta y nuestro laboratorio en I+D de las experiencias, Qubica Events, nos hemos querido centrar mucho en el sesgo de todas estas tecnologías que utilizamos.

Esto significa, por ejemplo, que la tecnología no pueda crear burbujas de filtro, limitar la diversidad de las experiencias ofrecidas, quien es dueño de los datos obtenidos en las acciones o perpetuar estereotipos. De esto hablamos largo y tendido en las ponencias específicas de esta área en TheNOOX todos los años, para seguir al día en la pelea.

Desde vuestra posición como empresa especializada, ¿qué carencias o retos detectáis en el marketing turístico actual y qué oportunidades se abren para compañías como la vuestra en los próximos años?

El reto creo que va a ser esta alta exigencia del cliente a la hora de demandar experiencias únicas, lo que va a hacer que cada vez más tengamos que pensar y repensar que podemos ofrecerle de nuevo para que vuelva.

Carencias no le veo al tejido turístico, cuanto más lo conozco desde dentro, veo que está muy preparado para estos nuevos retos y se adelanta a la demanda de una manera mega profesional. La verdad es que en ese aspecto de anticiparnos a lo que viene conectamos mucho.