Amparo Ferrer, presidenta de LTL: “Los laboratorios son esenciales para transformar los datos ambientales en decisiones responsables”

En la protección del medio ambiente hay una parte que no siempre se ve, pero que resulta decisiva: la capacidad de medir, analizar e interpretar lo que ocurre antes de que un problema sea evidente. Una muestra de agua, un parámetro alterado, la presencia de un contaminante o una señal biológica pueden ofrecer información clave para prevenir impactos y tomar mejores decisiones.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Amparo Ferrer, presidenta y fundadora de Laboratorios Tecnológicos de Levante (LTL), reivindica el papel de los laboratorios ambientales como aliados técnicos para administraciones, empresas e industrias que necesitan actuar con responsabilidad ante los retos actuales vinculados al agua, el suelo, la biodiversidad, la actividad productiva y la salud pública.

Para Ferrer, el valor del análisis ambiental no está solo en obtener resultados, sino en saber qué significan y actuar. “Proteger el medio ambiente empieza por conocerlo. No podemos actuar con rigor sobre aquello que no medimos, no analizamos o no comprendemos. Cada dato ambiental puede ayudar a prevenir un impacto, corregir una situación o tomar una decisión mejor”, señala.

Desde su fundación, LTL ha evolucionado junto a las necesidades ambientales. Lo que en sus inicios era una actividad centrada principalmente en el análisis de muestras, hoy su labor está vinculada a la vigilancia ambiental, el control de aguas, la contaminación del suelo, vertidos y ecosistemas, así como a la incorporación de nuevas tecnologías para obtener información más precisa.

Actuar con responsabilidad

“El laboratorio ya no es solo el lugar al que llega una muestra. Forma parte de una cadena de decisiones en la que los datos deben convertirse en conocimiento útil para actuar con responsabilidad”, añade Ferrer.

Para la presidenta de LTL, la protección ambiental no depende únicamente intenciones, sino “de un trabajo constante, riguroso y casi siempre silencioso”. Analizar un vertido, controlar la calidad de un agua, estudiar un suelo o evaluar un ecosistema son acciones que permiten detectar riesgos, cumplir con garantías y preservar recursos esenciales.

“El medio ambiente nos está enviando señales. La responsabilidad de la ciencia aplicada es ayudar a escucharlas, interpretarlas y convertirlas en decisiones que protejan el presente y el futuro”, concluye Ferrer.