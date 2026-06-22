Construir vivienda para transformar barrios: Firmus Homes impulsa una nueva forma de hacer ciudad en València

Durante los últimos diez años, el entorno de Fuente de San Luis ha experimentado una transformación silenciosa pero constante. Allí donde antes existían solares vacíos, hoy viven decenas de familias en nuevas promociones residenciales que han contribuido a revitalizar y modernizar por completo uno de los barrios más tradicionales de Valencia.

Detrás de esta evolución se encuentra Firmus Homes, la promotora valenciana que ha convertido la regeneración urbana y la creación de comunidad en uno de los ejes de su modelo de desarrollo. La actuación de la compañía en Fuente de San Luis arrancó en 2014 con la entrega de una promoción de Vivienda de Protección Pública (VPP) de 39 viviendas. A este primer desarrollo le siguió, en 2024, la entrega de 11 viviendas adosadas de alta gama y en 2026, la reciente entrega de Armonía, una promoción de 36 viviendas que consolida una nueva etapa residencial en el barrio.

La transformación continuará en 2027 con la entrega prevista de Armonía II, una promoción de 40 viviendas actualmente en comercialización. Este nuevo proyecto residencial cuenta todavía con viviendas disponibles desde 210.000 euros, situándose entre las propuestas de obra nueva más competitivas de la ciudad. Así, se perfila como una oportunidad para aquellas familias que buscan establecerse en un barrio consolidado, bien conectado y en plena evolución, que sigue avanzando como uno de los nuevos focos residenciales de Valencia.

Proceso de modernización urbana

En conjunto, la actuación de Firmus Homes supondrá la incorporación de más de un centenar de nuevas viviendas a Fuente de San Luis, reforzando un proceso de modernización urbana iniciado hace más de una década, a lo que habría que añadir otras 60 viviendas que fueron entregadas dos décadas atrás. “En Firmus Homes entendemos la promoción inmobiliaria como una forma de contribuir al crecimiento de la ciudad. Nuestro objetivo no es solo construir viviendas, sino transformar espacios urbanos, mejorar la calidad de los barrios y generar nuevos entornos donde las familias puedan desarrollar su proyecto de vida”, explica Begoña Valero, directora de operaciones de Firmus Homes.

La actuación en Fuente de San Luis no es una excepción, sino que forma parte del ADN de la promotora, centrada en el desarrollo de proyectos con vocación de permanencia en zonas tradicionales de Valencia. En este sentido, Firmus Homes ya impulsó una transformación urbana en el entorno de la calle Brasil, en el barrio de Nou Moles, donde urbanizó más de 6.000 m² de suelo, generó 750 m² de zonas ajardinadas y desarrolló dos promociones con 58 viviendas, de las cuales 51 fueron Viviendas de Protección Pública.

La intervención en calle Brasil permitió transformar un área degradada de la ciudad en un nuevo espacio urbano abierto al barrio, con zonas ajardinadas, parque infantil, huerto urbano y parque para perros. Una actuación que refleja la capacidad de Firmus Homes para intervenir en entornos pendientes de consolidación y convertirlos en espacios con mayor calidad urbana y social.

“Fuente de San Luis y Nou Moles son dos ejemplos de cómo la vivienda puede actuar como motor de regeneración urbana. La llegada de nuevas promociones permite atraer familias, favorecer el relevo generacional y aportar dinamismo a barrios consolidados de Valencia”, añade Valero.

Con esta trayectoria, Firmus Homes refuerza su papel en la evolución de barrios consolidados de València, donde la llegada de nuevas viviendas permite atraer familias, generar actividad y acompañar el crecimiento natural de la ciudad. Una forma de desarrollar vivienda que mira más allá de cada promoción y que busca integrarse en el entorno, aportar valor al barrio y contribuir a que zonas tradicionales sigan siendo lugares vivos, accesibles y preparados para nuevas generaciones.