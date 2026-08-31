Las empresas de la Comunitat sitúan la innovación de producto, marca y apoyo de socios locales como los factores más importantes para competir en el exterior

Las empresas de la Comunitat Valenciana sitúan la innovación de producto (57%), la marca (49%) y el apoyo de socios locales (40%) como los factores más importantes para competir en los mercados exteriores ante la actual coyuntura geopolítica internacional. Y en un segundo orden, los precios competitivos (39%) y contar con una estrategia clara de marketing internacional (28%). Mientras que conceden una menor importancia a los planes de fidelización de clientes (16%), sostenibilidad y responsabilidad social (15%) y digitalización de la promoción (14%).

Estas son algunas de las cifras del XII Anuario del Observatorio de Marcas en el exterior Comunitat Valenciana que elabora el Club de Marketing del Mediterráneo y cuenta con la colaboración de Ivace+i Internacional.

En este sentido, el informe destaca la marca como activo estratégico para las compañías. Además de una clara preferencia por modelos de gestión de marcas globales. Así el 52% de las empresas responde que su modelo de gestión de marca internacional es global con adaptaciones locales, el 29% que es una estrategia global, y el 13% que la estrategia es totalmente local por país.

El objetivo del Anuario del Observatorio de Marcas en el exterior Comunitat Valenciana es analizar cómo las empresas exportadoras valencianas afrontan su internacionalización y qué factores consideran clave para competir en los mercados internacionales aportando datos sobre tendencias, prioridades y claves.

Gráfica del XII Anuario del Observatorio de Marcas en el exterior Comunitat Valenciana / CMM

En cuanto al análisis inversor de las empresas exportadoras de la Comunitat en marketing y promoción internacional, los resultados de este informe evidencian una clara voluntad de mantener o incrementar los presupuestos destinados a marketing internacional, incluso en un contexto de incertidumbre. Así, el 51% destaca que el presupuesto de marketing internacional en 2025 se mantuvo estable, el 37% que aumentó y sólo el 12% que disminuyó.

Las áreas en las que más invirtieron durante fueron ferias y eventos sectoriales (64%), acciones comerciales directas (50%), y canales digitales propios (42%). En un segundo bloque destacan la publicidad digital (36%) y materiales impresos (22%). Mientras que en último lugar se encuentran el marketing de contenidos y relaciones públicas (11%) y la publicidad en medios tradicionales (4%). Estos datos ponen de relieve una estrategia híbrida en la que las empresas buscan equilibrar visibilidad, generación de demanda y relación directa con clientes y socios comerciales.

Digitalización del marketing internacional

Los datos de este informe además pormenorizan en qué aspectos de la digitalización del marketing internacional han invertido más las empresas de la Comunitat en 2026. En primer lugar subrayan el marketing digital de apoyo a la exportación (62%) e inteligencia artificial aplicada (40%). Mientras que las herramientas de gestión (35%) y el comercio electrónico (32%) quedan en un segundo lugar. Y otorgan una menor importancia a formación y captación del personal en competencias digitales (22%) y logística y operaciones para ventas digitales (13%).

En relación a estos datos, el director del Observatorio de Marcas en el exterior Comunitat Valenciana, y miembro de la Junta Directiva del Club de Marketing del Mediterráneo, Bernardo Abril, explica que “las empresas se encuentran en un entorno internacional marcado por una creciente incertidumbre asociada a la evolución de la política económica global y a un escenario geopolítico cada vez más articulado en bloques económicos que comienza a poner en cuestión algunos de los equilibrios sobre los que se ha sustentado el comercio internacional en las últimas décadas”.

El XII Anuario del Observatorio de Marcas en el exterior Comunitat Valenciana del CMM cuenta con la colaboración de Ivace+i Internacional. / KIKE TABERNER

Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los profesionales y empresas del sector a través de tendencias, buenas prácticas y casos de éxito. En la actualidad cuenta con más de 300 socios individuales y empresas en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.