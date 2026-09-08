La industria valenciana se cita con el marketing en el VII Brand & Breakfast del Club de Marketing Mediterráneo

Hay una parte de la economía valenciana que rara vez aparece en los grandes escaparates del marketing, aunque está detrás de una buena parte de lo que se produce, exporta y vende al mundo. Son las empresas industriales, tecnológicas y de servicios B2B: compañías que durante años han construido su crecimiento sobre la calidad del producto, el conocimiento técnico, la fuerza comercial o las relaciones con sus clientes. Pero ese modelo ya no parece suficiente.

La competencia es global, los mercados son más exigentes y la digitalización ha cambiado las reglas de juego. También la llegada de la inteligencia artificial. Y en este nuevo escenario, saber hacer ya no basta: hay que saber diferenciarse, posicionarse y comunicar por qué elegir una marca y no otra.

Sobre este nuevo paradigma versará el próximo Brand & Breakfast del Club de Marketing Mediterráneo, que celebrará su séptima edición este lunes 14 de septiembre bajo el título Marketing B2B y entornos más industrializados. Un encuentro que quiere poner el foco precisamente donde el marketing ha tenido, tradicionalmente, menos protagonismo: en las empresas que venden a otras empresas y en sectores donde la tecnología, la industria y la especialización pesan tanto como la propia marca.

Generar confianza

Y no es una conversación menor. Atendiendo a los datos, la Comunitat Valenciana cerró 2025 con 37.541 millones de euros en exportaciones, el tercer mejor registro de su historia y el 9,7 % del total español. Alimentación, bienes de equipo, química o manufacturas son algunos de los sectores que sostienen ese músculo exportador y en los que el B2B tiene un peso determinante.

Mientras el territorio afronta, además, un proceso de reindustrialización con el objetivo de que la industria alcance el 20 % del PIB regional, las empresas se encuentran ante un reto paralelo: conseguir que la innovación, la tecnología y la capacidad productiva se traduzcan también en marcas capaces de competir en mercados cada vez más sofisticados. En los dos últimos años, más de 52 millones de euros se han destinado, además, a modernizar 246 áreas industriales, una muestra de la apuesta por reforzar ese tejido empresarial.

ED

En ese contexto, el marketing deja de ser simplemente una herramienta para acompañar a ventas y empieza a ocupar un lugar más estratégico. ¿Cómo se construye una marca cuando el producto es técnico? ¿Cómo se explica una propuesta de valor compleja sin simplificarla en exceso? ¿Cómo se genera confianza antes incluso de que exista una conversación comercial? ¿Y qué papel juegan hoy los datos, los nuevos canales o la inteligencia artificial?

Transformación y futuro

Todas estas preguntas estarán sobre la mesa en este nuevo Brand & Breakfast, que reunirá perfiles con experiencias diferentes pero conectadas por una misma realidad empresarial. Por el momento, el cartel confirmado cuenta con Bernardo Abril, CEO de Globalexportise, como representante del CMM, y con María Benítez, Head of Marketing de Zumex; Andrea Villafañe, directora de Marketing y Comunicación de Nunsys; Víctor Rodríguez, CEO y fundador de pinchaaquí.es; y Ximo Cortés, CEO de Connext.

Desde compañías con una fuerte dimensión internacional hasta empresas tecnológicas y especialistas en estrategia B2B, sus experiencias permitirán poner sobre la mesa una cuestión que afecta a buena parte del tejido empresarial valenciano: cómo pasar de competir por lo que una empresa hace a competir también por lo que una marca significa. Un desayuno para hablar de marketing, pero también de industria, competitividad, transformación y futuro. Porque quizá el gran reto del marketing B2B ya no sea conseguir que se hable más de él, sino demostrar que, cuando se habla de competitividad, también se está hablando de marketing.