Problema para los valencianos: Cronoshare observa la caída de profesionales en oficios técnicos

Existen profesionales que necesitamos en momentos de mucha urgencia. Aquellos que mantienen la seguridad de nuestro hogar, la comodidad y hasta su funcionalidad. Son profesionales que, muchas veces, parecen invisibles, pero están detrás de todo y de cualquier inmueble, sea residencial o comercial, y que son cada vez menos en Valencia. ¿Sabes quiénes son? Los fontaneros, pintores, electricistas y profesionales de reformas.

Aumento constante de la demanda vs. la capacidad del sector

La falta de profesionales en oficios técnicos como pintura, fontanería y electricidad no es una novedad en nuestro país. Ya en 2023, en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE), las profesiones relacionadas con la construcción constituían un 6% de los puestos que se quedaron vacantes.

“En los últimos años, hemos notado un desequilibrio entre la cantidad de profesionales registrados en Valencia para atender estos servicios y la cantidad de solicitudes. Estos sectores siguen entre los 10 más buscados en nuestra plataforma. Es una constante y no hay una tendencia de bajada. Sin embargo, el número de profesionales disponibles para responder a estas necesidades sigue sin aumentar”, informa Carlos Alcarria, CMO de Cronoshare, una plataforma valenciana especializada en ofrecer nuevas oportunidades de captación de clientes a profesionales cualificados.

Las circunstancias de los últimos años parecen haber acentuado este problema. De acuerdo con la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunidad Valenciana (Fecoval) y la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), tras la Dana, el déficit de trabajadores de la construcción en Valencia se ha disparado hasta los 50.000. Si sumamos también la crisis de la vivienda, que hace crecer las solicitudes tanto para reformar inmuebles de segunda mano, como para mantenimientos generales, el problema parece no tener fin.

“Debido a la extensa lista de espera, numerosos profesionales se ven obligados a rechazar nuevas oportunidades laborales, mientras que muchos clientes se quedan con sus necesidades sin atender. Y, en muchos casos, son problemas urgentes”, añade Carlos.

Y los problemas no cesan con la mano de obra; hay una inflación persistente en la provincia de Valencia relacionada con los materiales de construcción. También por culpa de la elevada demanda.

Impacto directo en los precios

Cuando la demanda supera la oferta, el resultado se siente en el bolsillo. Según Cronoshare, los precios de trabajos sencillos en Valencia ya muestran un cambio:

Desatascar tuberías: entre 130 € y 190 €

Cambiar un grifo: en torno a los 50 €

Reparación de averías eléctricas: entre 50 € y 250 €

Incidencia eléctrica urgente: entre 110 € y más de 130 €

Y el precio por hora de un albañil profesional puede oscilar entre 15 € y 25 €.

Es importante tener en cuenta que estos precios no solo cubren el salario de los profesionales, sino también los gastos asociados a su actividad profesional.

Si tenemos en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística, el gasto mensual medio por persona en Valencia es de 1.968 € al mes, solo un desatasco de tubería supondría entre un 6% y un 9% del total. Un porcentaje bastante significativo.

Sembrar hoy para cosechar mañana

La escasez de expertos tiene efectos inmediatos en la seguridad y la conservación de las infraestructuras. Por eso, recuperar la viabilidad de las profesiones técnicas es crucial para asegurar el correcto funcionamiento y la protección de hogares y establecimientos.

Además de poner en marcha iniciativas para la formación de nuevos profesionales, como la que impulsó la Generalitat en 2025 con cursos exprés orientados a la construcción impartidos en los centros de formación Labora, es necesario atraer a los jóvenes a estas ocupaciones.

“Puede ser que muchos aún piensen que son oficios con pocas oportunidades y que, al elegirlos, podrían quedarse sin trabajo. Pero lo que vemos desde dentro es totalmente lo contrario. Hay muchas peticiones de servicios y una amplia posibilidad de especializaciones.

Son servicios que siempre se requieren y, si deciden trabajar por cuenta propia, podrían organizarse de una manera que favoreciera su tiempo y salud”, explica Carlos.

Cronoshare se dedica exactamente a eso: desarrollar un espacio seguro para que los autónomos puedan encontrar nuevos clientes de manera fácil y rápida. La plataforma, que opera a nivel nacional, ofrece nuevas solicitudes periódicamente a los profesionales registrados, según sus habilidades y preferencias. “Apoyamos a los autónomos a través de Cronoshare. Nuestro objetivo es transmitir a los profesionales esta seguridad y la posibilidad de expandir sus negocios dónde y cómo quieren”, finaliza Carlos.