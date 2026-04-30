UniEsport complix 10 anys impulsant l’esport universitari

La Fundació Trinidad Alfonso i les universitats valencianes renoven la seua col·laboració per a impulsar l’esport universitari i el rendiment acadèmic dels seus estudiants

Firma del conveni de col·laboració UniEsport / UPV

Esteban Fernández

València

El talent esportiu no només es forja en pistes, pavellons i terrenys de joc, també naix en les aules de les universitats de la Comunitat Valenciana. Amb eixe convenciment, la Fundació Trinidad Alfonso i les universitats valencianes renoven per dècim curs consecutiu el seu compromís a través d’UniEsport 2026, amb l’objectiu de fomentar l’esport universitari i recompensar econòmicament l’esforç acadèmic i esportiu dels esportistes.

Les instal·lacions de la Universitat Jaume I de Castelló van acollir, este dilluns, la gala en què es va escenificar la firma del conveni de col·laboració, un acte que va reunir rectors, vicerectors i representants institucionals de les diferents universitats, al costat del director de la Fundació, Juan Miguel Gómez. La imatge simbolitza molt més que un acord, reflectix una aliança estratègica pel present i el futur de l’esport universitari.

El rector, José Esteban Capilla, va participar en la firma del conveni en representació de la Universitat Politècnica de València, subratllant “el ferm compromís de la UPV amb un model d’estudiant integral, competitiu i amb valors”.

Així, amb este conveni, la comunitat universitària brinda suport a esportistes d’alt nivell que compatibilitzen entrenaments i estudis en la UPV; dona visibilitat de les competicions en què participa la Universitat, especialment el CAEU; i destaca la presència de la marca Comunitat de l’Esport en els equipaments oficials de la UPV.

Èxit dels esportistes UPV

A més, el talent esportiu de la UPV ha sigut novament reconegut enguany a través dels Premis Fundació Trinidad Alfonso, que distingixen els estudiants amb millor equilibri entre rendiment acadèmic i esportiu.

Premis Fundació Trinidad Alfonso / UPV

Els premiats UPV de 2025 han sigut:

  • Bernat Ferrer, de carreres de muntanya, pels seus resultats esportius destacats en els àmbits autonòmic i nacional.
  • Pau Gimeno, de lluita lliure, referent absolut en la seua modalitat i exemple de compatibilitat entre alt nivell i formació universitària.

La UPV també ha brillat en els Premis Extraordinaris, que reconeixen esportistes ja diplomats. L’alumna Alba Rey, de karate, ha sigut guardonada per la seua trajectòria exemplar i el seu excel·lent expedient acadèmic, fet que consolida el prestigi de la UPV en la formació d’esportistes d’elit.

Bernat Ferrer, Alba Rey i Pau Gimeno, els premiats de la UPV / UPV

Compromís de llarg recorregut

La renovació del conveni UniEsport enfortix una dècada de creixement conjunt en la qual la UPV ha sigut un actor essencial. La col·laboració abasta des del suport a esportistes d’alt nivell fins a beques per a estudiants que competixen internacionalment, la qual cosa convertix la UPV en una institució que impulsa un model d’esport universitari de referència a Espanya.

Per a la UPV, este acord suposa continuar avançant cap a un ecosistema esportiu més sòlid, competitiu i alineat amb els valors acadèmics i socials de la universitat.

