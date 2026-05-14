Reconstrucció
Més de 10 milions d’euros per a recuperar el 60 % dels parcs de Catarroja afectats per la dana
La Diputació de València dona llum verda al projecte de reforma de la plaça Corts Valencianes amb una inversió de 135.000 euros
La reconstrucció del 60 % dels parcs de Catarroja després de la dana del 29 d’octubre de 2024 costarà més de 10 milions d’euros. Així s’arreplega en la memòria valorada que s’ha remés al Ministeri per a la seua aprovació i que posa en relleu els danys causats per la riuada en estes zones que són indispensables per a la socialització i convivència de la població.
Més de 18 mesos després, alguns d’estos espais presenten deficiències evidents, ja que la riuada es va emportar servicis com el reg per degoteig, la il·luminació i les fonts, i va deteriorar jocs i elements del mobiliari urbà. En una fase prèvia, el consistori va procedir al condicionament dels espais verds, prioritzant la seguretat i la preparació del terreny per a les futures obres de rehabilitació.
Sòl de cautxú arrancat, restes de fang acumulat formant monticles o jocs infantils en males condicions són algunes de les deficiències detectades que han sigut centre de les crítiques veïnals en estos mesos.
Un dels més afectats, la recuperació del qual s’ha quantificat en quatre milions d’euros, la major de totes, és el parc Príncep d’Astúries, rebatejat com de la Solidaritat, amb una gran extensió de terreny que, després de la dana, va quedar completament arrasat. Un altre dels que estan més fets pols és el que es coneix com a parc de la Tirolina (8 de Març) i també s’inclou en esta memòria el llac del parc de les Barraques, la reparació del qual és una reivindicació veïnal.
Les reparacions se centraran en les instal·lacions, els servicis i els jocs infantils, principalment, per a recuperar estes zones i retornar-les al seu estat original, abans de la dana.
Actuacions executades
No obstant això, durant estos mesos, l’Ajuntament ha actuat ja en diversos d’estos espais públics amb l’ajuda de diverses institucions, entre les quals hi ha la Fundació Hortensia Herrero. A través d’esta, es van recuperar el parc del Fumeral i el parc de les Moreres, inclosa la zona enjardinada. A través d’estes col·laboracions, mitjançant el programa Alcem-se, es van restituir, a més, els parcs infantils de la plaça de la Regió i el de les Barraques.
Llum verda a la plaça Corts Valencianes
La Diputació de València també ha col·laborat en estos treballs de reconstrucció amb una inversió de més de 400.000 euros en jocs infantils. La corporació provincial també acaba de donar llum verda al projecte de reforma de la plaça de les Corts Valencianes, a on se situen els jutjats, per a fer-la més verda, segura i accessible, amb un pressupost de més de 135.000 euros i un termini d’execució de 12 setmanes.
La proposta inclou renovar els jocs infantils, millorar l’entorn del ficus central amb paviment permeable, una zona de descans i de trobada i una font d’aigua potable, crear escocells nous i plantar arbres en els carrers adjacents. També s’actuarà en la calçada amb un asfaltatge nou i passos de vianants elevats per a millorar la seguretat.
Paral·lelament a esta memòria dels parcs municipals, la Regidoria de Medi Ambient està dissenyant un pla verd que se centra en la recuperació d’estos entorns i la plantació d’arbres nous que suplisquen els que van desaparéixer en la dana.
