Calma abans de l’eclipsi a València: les platges gaudixen de la normalitat abans del fenomen
Els banyistes més matiners es mesclen amb els esportistes i usuaris de la platja que passaran el dia al costat de la mar, però arreplegaran abans de l’aglomeració de persones prevista esta vesprada
Només la ciutat dona mostres que hui passa alguna cosa a València. Patrulles de la Policia Local tallen ja l’accés al port; d’altres simplement prenen posicions de control que esta vesprada es convertiran en tancaments al trànsit, a partir de les 16 i les 18 hores segons carrers.
Les platges de les Arenes, el Cabanyal i la Malva-rosa, punt oficial d’observació de l’eclipsi, viuen ara com ara alienes al tràfec que s’espera a partir de la vesprada, quan milers de persones començaran a ocupar l’arena per a veure des d’este lloc privilegiat el primer eclipsi total de sol del segle.
Els primers usuaris de la platja
A les 10:30 hores del matí, el ritme de les platges de la ciutat és l’habitual. Els banyistes més matiners se sequen en el passeig, mentres els esportistes que s’exerciten al costat de la mar acaben les últimes sèries. El sol comença a picar i arriben els primers usuaris de la platja, alguns suficientment proveïts per a passar el dia, però de moment ningú que pense quedar-se fins a les 20:30 hores, quan comence l’eclipsi.
És el cas de José i Ana, veïns de València que entren a la platja amb cadires i alguns avituallaments per a passar el dia, però arreplegaran abans que la gent comence a arribar. Ho veuran des de casa, “en la televisió, que és a on millor es veu”, fugint de la massificació que el barri del Grau viurà hui.
Més vendes
La tendència la confirmen des del quiosquet BeachBol, l’encarregada del qual, Angie, explica que, malgrat el dispositiu municipal, la previsió és la mateixa. Augmentaran les vendes, sí, però la majoria dels visitants portaran les begudes i el menjar per a veure l’eclipsi. “Enguany, a més, la gent està baixant de vesprada. Normalment baixaven a la platja de matí, però per la calor i les temperatures, este estiu veiem més gent que arriba de vesprada”, confirma l’encarregada.
Jornada de calor
La Conselleria de Sanitat ha activat este dimecres, coincidint amb l’eclipsi total de sol, el nivell taronja de risc per altes temperatures en municipis de deu comarques de les províncies de València i Castelló.
L’alerta afecta localitats de l’Alt Palància, el Baix Maestrat, la Foia de Bunyol, la Plana Alta, la Plana Baixa, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Safor, la Vall d’Albaida i l’Alt Maestrat. Entre els municipis inclosos figuren Carlet, Alzira, Algemesí, Gandia, Cullera, Sueca, Vila-real, Castelló de la Plana, Benicàssim i Orpesa, entre molts altres.
La mesura s’emmarca en el Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les altes temperatures de la Comunitat Valenciana i advertix d’un risc mitjà per a la salut associat a la calor durant el dia de hui.
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