La Mancomunitat de l'Horta Sud apuesta por la formación preventiva en emergencias

La formación de las plantillas municipales y de la ciudadanía en materia de emergencias es una de las prioridades de la Mancomunitat de l’Horta Sud a raíz de la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó la comarca y se cobró la vida de 230 personas en la Comunitat Valenciana, además de destruir miles de casas, negocios e infraestructuras.

En este sentido, la Mancomunitat ha impulsado diversas iniciativas en el último año y seguirá desarrollando otras en 2026. La primera de ellas es el proyecto "Resist", financiado por la Unión Europea, en el que la corporación comarcal tiene como socios a las empresas Connect Clean (España) y Avre Expertise (Francia).

Resist tiene entre sus objetivos proporcionar formación a las plantillas municipales en buenas prácticas que se han acometido en distintas ciudades o comarcas europeas a raíz de inundaciones, olas de frío y calor, e incendios. Para ello, un centenar de trabajadoras y trabajadores de los ayuntamientos han asistido a formaciones telemáticas durante meses. El proyecto culminará con una gran sesión presencial y una experiencia práctica en el mes de mayo.

Creación del Consell Comarcal de Seguretat

De forma paralela, la Mancomunitat ha creado el Consell Comarcal de Seguretat, que incluye una comisión de emergencias, formada por alcaldías, jefaturas de Policía Local y representantes del movimiento ciudadano como las asociaciones de víctimas. Su función será elaborar protocolos de actuación comunes para determinadas alertas.

En breve, la Mancomunitat va a participar en una experiencia piloto de formación de la Universitat de València, que impulsa el grupo Riumed, liderado por la geógrafa y científica Ana Camarasa. Se trata de formar a la ciudadanía en el conocimiento del territorio en el que vive con aspectos prácticos como saber interpretar un mapa del tiempo. En esta línea, la institución está estudiando, de la mano de los CLER, otras iniciativas de formación de tipo práctico.