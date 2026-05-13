¿Es esta la sanidad que merecemos?

Soy un profesor jubilado y padezco estenosis lumbar desde hace tiempo. Es una dolencia degenerativa que me impide andar, en estos momentos, más de cien metros sin dolor. Me citaron en agosto pasado en el Hospital General y me vio el neurocirujano. Me informó de que era el primero de su lista para intervenirme. Las pruebas de preanestesia me las realizaron a primeros de noviembre. A día de hoy (12-05-26) sigo esperando esa intervención. Es más, en las últimas tres semanas me han dado fecha para operarme y me la han anulado hasta en tres ocasiones. La última, el pasado viernes, me tuvieron toda la tarde en sala de espera para decirme, a última hora, que no podía ser porque se había hecho tarde. Y me dijeron que me volviera a casa sine die. A esto, hay que añadir que tomo anticoagulante por un trombo que sufrí en 2020, lo que quiere decir que cada vez que me asignan una fecha de intervención o la anulan, tengo que acudir al ambulatorio a hacerme nuevas analíticas para pautarme el medicamento. La ansiedad que produce esta situación no se la deseo a nadie. Yo me pregunto: ¿es esta la sanidad que nos merecemos o es una forma de indicarnos el camino hacia la privada? Me niego a recorrer ese camino.