Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valenciana Goméz UllaSidi SalerNuevo hotel ValenciaDesahucioDiscoteca ApacheHuelga EducaciónPablo AlboránCrucero confinado norovirus
instagramlinkedin

¿Es esta la sanidad que merecemos?

José María Alfaro

València

Soy un profesor jubilado y padezco estenosis lumbar desde hace tiempo. Es una dolencia degenerativa que me impide andar, en estos momentos, más de cien metros sin dolor. Me citaron en agosto pasado en el Hospital General y me vio el neurocirujano. Me informó de que era el primero de su lista para intervenirme. Las pruebas de preanestesia me las realizaron a primeros de noviembre. A día de hoy (12-05-26) sigo esperando esa intervención. Es más, en las últimas tres semanas me han dado fecha para operarme y me la han anulado hasta en tres ocasiones. La última, el pasado viernes, me tuvieron toda la tarde en sala de espera para decirme, a última hora, que no podía ser porque se había hecho tarde. Y me dijeron que me volviera a casa sine die. A esto, hay que añadir que tomo anticoagulante por un trombo que sufrí en 2020, lo que quiere decir que cada vez que me asignan una fecha de intervención o la anulan, tengo que acudir al ambulatorio a hacerme nuevas analíticas para pautarme el medicamento. La ansiedad que produce esta situación no se la deseo a nadie. Yo me pregunto: ¿es esta la sanidad que nos merecemos o es una forma de indicarnos el camino hacia la privada? Me niego a recorrer ese camino.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pau, el joven cocinero que falleció en un accidente de tráfico en el Grau de Gandia: 'Su alegría y compañerismo dejaban huella
  2. Así es el nuevo hotel de cinco estrellas gran lujo que abre este verano en València
  3. La reforma de la normativa de Costas podría dar la puntilla al hotel Sidi Saler
  4. València estudia si autoriza 'The Champions Burger' en Mestalla tras las quejas por ruido
  5. El artista Carlos Carsí, suspendido del concurso de Fallas tras colapsar su taller
  6. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
  7. Xàtiva veta las discotecas en la zona de la antigua Apache y permitirá el uso religioso en los polígonos y los comercios en el Pereres
  8. Los sindicatos esperan la llamada de Conselleria: “Fue Ortí la primera en levantarse de la mesa”

Los profesores de la Vall d'Albaida llevan sus protestas a Aielo de Malferit

Cheste convertirá sus calles en un gran lienzo urbano con la XI edición de Graffitea

Cheste convertirá sus calles en un gran lienzo urbano con la XI edición de Graffitea

La rotonda que eliminará un peligroso cruce de la CV-50 en la Barraca suma otros seis meses de retraso

La rotonda que eliminará un peligroso cruce de la CV-50 en la Barraca suma otros seis meses de retraso

África Valldecabres: liderazgo de personas y propósito en la empresa

De vender productos a diseñar relatos: La revolución del marketing turístico valenciano

De vender productos a diseñar relatos: La revolución del marketing turístico valenciano

Estos son los 10 aspirantes al título de Mr Gay Comunitat Valenciana 2026 en Gandia

Estos son los 10 aspirantes al título de Mr Gay Comunitat Valenciana 2026 en Gandia

Nuria García (Novotel): «Ya no basta con comunicar servicios, hay que generar experiencias y construir relato»

Nuria García (Novotel): «Ya no basta con comunicar servicios, hay que generar experiencias y construir relato»

Compromís impulsa la candidatura del Corpus Christi de València a Patrimonio de la Humanidad

Compromís impulsa la candidatura del Corpus Christi de València a Patrimonio de la Humanidad
Tracking Pixel Contents