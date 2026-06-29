Escènia 2026 levanta el telón con una nueva edición dedicada al teatro emergente

Foios volverá a convertirse este mes de julio en uno de los grandes puntos de encuentro de las artes escénicas valencianas con la celebración de la XXIV Mostra de Teatre Emergent Escènia, que tendrá lugar del 1 al 10 de julio de 2026. El festival reunirá durante diez días a compañías emergentes, creadores de distintos puntos de España y al talento local en un certamen que, edición tras edición, se ha consolidado como una referencia para la exhibición de nuevos lenguajes escénicos y propuestas innovadoras.

La programación volverá a desarrollarse principalmente en la Casa dels Artillers, un espacio que se transformará en el epicentro del festival. Además de las representaciones, Escènia mantendrá su carácter de punto de encuentro entre artistas y público, favoreciendo el intercambio de experiencias y el descubrimiento de nuevas voces dentro del panorama teatral.

"Un pequeño milagro"

Sergi Ruiz, alcalde de Foios destaca el valor que ha adquirido el festival a lo largo de sus casi veinticinco años de trayectoria. "Hace unos años, el programador cultural de un gran municipio de l'Horta Sud me confesó que ellos no conseguirían hacer lo que hace Foios ni con todo su presupuesto", recuerda el primer edil, quien considera que aquella reflexión le hizo asumir que Escènia "es un pequeño milagro" que vuelve a surgir cada mes de julio.

Asimismo, Ruiz subraya que el verdadero valor del festival reside en el ambiente que se crea antes de cada representación, cuando el público llena el patio de butacas y comparte la expectación por descubrir nuevos espectáculos. "En el patio solo hay pueblo. Eso que en el ámbito teatral llamamos público es, en realidad, un conjunto de miradas y expectativas que se encuentran alrededor de la creación escénica", afirma. Para el alcalde, mantener vivo Escènia supone preservar un proyecto cultural único para Foios y para el conjunto de la comarca.

Como ya es tradición, la compañía Kalostro Teatro ejercerá este año como anfitriona del festival. El grupo, formado por cinco jóvenes creadores valencianos, será el encargado de acompañar al público durante las diferentes jornadas, presentar las funciones y aportar diversas intervenciones escénicas que convertirán cada noche en una experiencia más allá de las representaciones programadas. La compañía apuesta por un teatro que combina humor, poesía y riesgo creativo, y trasladará ese espíritu a cada velada del certamen.

Representaciones de Escènia Foios durante el año pasado. / E. F.

El talento local volverá a tener un papel destacado gracias a la participación de la Escuela de Teatro FET de Foios, que presentará dos montajes fruto del trabajo realizado durante el curso. La escuela llevará a escena La excepción y la regla, de Bertolt Brecht, una obra que invita a reflexionar sobre las desigualdades y los mecanismos de la justicia, y Las cuñadas, de Michel Tremblay, una comedia que aborda con ironía las relaciones familiares y las contradicciones de la vida cotidiana. Desde FET destacan que ambos espectáculos reflejan su apuesta por "un teatro que entretiene, emociona y hace pensar", además de agradecer a Escènia la oportunidad de representar su trabajo ante el público del festival.

Programación 2026

La programación arrancará el miércoles 1 de julio con la representación de "La excepción y la regla", a cargo de la Escuela de Teatro FET de Foios. La función comenzará a las 22 horas en la Casa dels Artillers y servirá para inaugurar oficialmente las representaciones de esta nueva edición.

El jueves 2 de julio, también a las 22 horas, llegará el turno de "El cos", una propuesta de las compañías Fugint de l'Escalímpal y Teatro a Destajo, procedentes de Valencia. El montaje ofrecerá una mirada contemporánea sobre el cuerpo y la escena desde la creación colectiva.

La programación continuará el viernes 3 de julio, en el mismo horario, con "Original Greek", de la creadora valenciana Marina Toniovic, una propuesta que profundiza en la reinterpretación de los referentes clásicos desde una óptica actual.

Tras varios días de actividades, el festival retomará las representaciones el miércoles 8 de julio con una doble sesión. A las 20 horas, la compañía Kala Teatre de Foios, presentará "Un altre dia diví". Más tarde, a las 22.00 horas, será el turno de "El acontecimiento", de la compañía valenciana La Perra Coja.

El jueves 9 de julio también contará con dos espectáculos. A las 20 horas, la actriz María Covadonga, de Benifaió, pondrá en escena "Una vida para vivir". Posteriormente, a las 22 horas, la creadora Elisa Forcano, procedente de Madrid y Zaragoza, representará "Zorra Dorada", una de las propuestas incluidas en la programación de esta edición.

Este año, el horario de las funciones cambia a las 22 horas, para evitar el calor de ediciones anteriores. / E. F.

La programación concluirá el viernes 10 de julio, en una jornada especialmente intensa que arrancará a las 20 horas con "No-Diva", de la compañía Laestal, de Almussafes. A las 22 horas tendrá lugar la entrega de premios del festival y, a continuación, la Escuela de Teatro FET volverá al escenario para cerrar esta parte de la programación con la representación de "Las cuñadas", de Michel Tremblay.

Con esta nueva edición, Escènia vuelve a combinar compañías emergentes, artistas consolidados y propuestas locales en una programación que convierte a Foios en un escaparate para la creación contemporánea. Durante diez días, el municipio volverá a reivindicar el teatro como espacio de encuentro, reflexión y participación ciudadana, consolidando un festival de renombre que se ha ganado un lugar destacado dentro del calendario cultural valenciano.