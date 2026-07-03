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Festes de Manises

El Ceràmic Fest busca consolidar-se després d’una estrena multitudinària

La nova proposta musical impulsada pel consistori va reunir milers de persones en la seua primera edició

La Fúmiga en Manises.

La Fúmiga en Manises. / A. G.

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Abraham Pérez

Abraham Pérez

Manises

Manises va celebrar el passat 26 de juny la primera edició del Ceràmic Fest, un nou festival de música impulsat per l’Ajuntament de Manises amb motiu de les festes patronals i municipals de la localitat. La iniciativa, que naix amb vocació de continuïtat, va reunir milers de persones en una jornada marcada per la música en directe, la convivència i l’ambient festiu.

El certamen suposa una de les principals novetats de la programació festiva d’enguany i forma part de l’aposta del consistori per ampliar i diversificar l’oferta cultural adreçada a tots els públics. Amb aquest nou format, l’ajuntament busca consolidar un gran esdeveniment musical capaç d’atraure tant veïns i veïnes de Manises com visitants d’altres municipis de la comarca, amb l’objectiu de posicionar la ciutat com un referent cultural dins de l’Horta i de l’àrea metropolitana de València.

La primera edició va comptar amb un cartell integrat per alguns dels noms més destacats de l’escena musical valenciana actual. Damunt de l’escenari van actuar La Fúmiga, El Diluvi i Sandra Monfort, a més de la sessió final de DJ CabraFotuda, encarregada de tancar una nit que va registrar una elevada participació de públic i un ambient especialment multitudinari des de les primeres hores.

Un dels moments més destacats de la jornada va ser l’actuació de La Fúmiga, considerada una de les bandes valencianes amb més capacitat de convocatòria en l’actualitat. El grup d’Alzira va congregar un gran nombre d’assistents i va convertir el seu concert en un dels punts culminants del festival. Les seues cançons van ser corejades per centenars de persones que van omplir el recinte i van contribuir a crear una atmosfera festiva que es va prolongar durant tota la nit.

El Diluvi i Sandra Monfort van completar una programació que apostava per la música en valencià i per artistes amb una sòlida trajectòria dins del panorama cultural valencià. La combinació d’estils i propostes musicals va permetre reunir públics de diferents edats, reforçant el caràcter integrador de l’esdeveniment.

Cita musical de referència

Des de l’Ajuntament de Manises s’ha fet una valoració molt positiva d’aquesta primera edició, tant per la resposta ciutadana com pel treball desenvolupat per l’organització i els serveis municipals per garantir el correcte funcionament de la cita.

Amb aquesta exitosa estrena, el Ceràmic Fest inicia el seu camí amb l’objectiu de consolidar-se en els pròxims anys com una de les cites destacades del calendari festiu i cultural de Manises. La intenció municipal és continuar reforçant aquesta proposta per convertir-la en un esdeveniment de referència capaç d’atraure públic de tota la comarca i contribuir a projectar la imatge de la ciutat més enllà de les seues fronteres, reforçant la seua identitat cultural i la seua vinculació amb la música en valencià.

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