Picanya vive sus tradicionales Festes Majors con música y participación vecinal

Las Festes Majors de Picanya ya llenan de ambiente las calles del municipio con una programación que combina tradición, cultura, deporte y ocio para todos los públicos. Tras el inicio de la novena en honor a la Preciosísima Sang y los primeros actos celebrados durante los últimos días, las fiestas encaran ahora su tramo más intenso con una amplia agenda que se prolongará hasta el 10 de julio.

Durante las jornadas previas ya se disputó el Campeonato de Petanca de las Festes de la Sang, se celebró la carrera infantil Caixa Rural Torrent y tuvo lugar la festividad litúrgica de la Preciosísima Sang. Asimismo, las peñas dieron el pistoletazo de salida a su programación con el pregón, mientras que los más pequeños disfrutaron de la tradicional Entrada Falsa Infantil.

El ambiente festivo también se dejó sentir con la cena popular del Enfaixat y la celebración de la Fiesta Mora y Cristiana, antes de una multitudinaria jornada en la que las peñas protagonizaron el desfile de disfraces, la tradicional cena de «olletes» y la Entrada Falsa de Moros y Cristianos, que volvió a convertir las calles de Picanya en un gran escenario festivo.

Fiesta de las Peñas

A partir de este viernes, las fiestas continuarán con algunos de sus actos más esperados. Durante la tarde se celebrará la Fiesta de las Peñas junto al concierto del grupo Yambú, mientras que el folklore valenciano cobrará protagonismo con el desfile de grupos de danzas y el Festival de Folklore.

La noche del sábado tendrá como plato fuerte la XXVIII Gran Entrada de Moros y Cristianos, precedida por el desfile de bandas de música. Tras el recorrido, la plaza País Valencià acogerá un concierto homenaje al mejor pop-rock nacional de las últimas décadas con el grupo Escuela de Calor, seguido de una sesión de música indie.

Cartel promocional de las Festes Majors de Picanya. / A. P.

Músiques del Món

El domingo llegará una de las citas más familiares con la ambientación ibicenca del Passeig de les Lletres, la coetà infantil y el espectáculo teatral «Here We Go!». Ya por la noche tendrá lugar la tradicional «Passà» del Quadret de la Preciosíssima Sang, antes de una nueva sesión musical con discomóvil.

La programación continuará el lunes con el II Torneo de Galotxetes de pilota valenciana y el espectáculo «Músiques del Món», interpretado por la Asociación de Ballet de Picanya, además de la esperada coetà nocturna.

El martes será una jornada especialmente participativa, con el parque acuático para los más jóvenes, la entrega de premios a deportistas y clubes destacados de la temporada, la tradicional ofrenda floral y una gran verbena a cargo de la orquesta Tokyo Band.

Día grande de fiestas

El día grande de las fiestas llegará el miércoles 8 de julio con la misa solemne en honor a la Preciosísima Sang, la recepción institucional y la entrega de las Distinciones y Medallas de la Vila. La jornada incluirá también una salve pirotécnica en recuerdo de las víctimas de la dana y del sufrimiento colectivo vivido por el municipio, la Muestra de Teatro y Música de Cercavila, la solemne procesión y el castillo de fuegos artificiales que pondrá el broche a la festividad.

Las celebraciones concluirán el jueves con el tradicional Día del Gos y el homenaje a las personas mayores de Picanya, mientras que el viernes 10 de julio el concierto de la Unió Musical de Picanya pondrá, ahora sí, el punto final a unas Festes Majors que, un año más, convierten la participación vecinal, la tradición y la convivencia en sus principales señas de identidad.