Hyundai Autiber Motor impulsa su oferta de vehículos de ocasión con máximas garantías

Encontrar un coche de ocasión fiable, bien equipado y a buen precio es hoy más sencillo gracias a la propuesta de Hyundai Autiber Motor. El concesionario de Burjassot pone a disposición de los conductores una completa gama de vehículos seminuevos, de ocasión y km 0 de la marca coreana, pensada para adaptarse a todo tipo de necesidades.

La firma destaca por ofrecer unidades cuidadosamente seleccionadas y revisadas, con menos de ocho años de antigüedad y listas para circular con total seguridad. De este modo, quienes buscan un vehículo con entrega inmediata y condiciones ventajosas encuentran en Autiber Motor una alternativa muy competitiva frente a la compra de un coche nuevo.

Amplia gama de modelos Hyundai para todos los perfiles de conductor

Uno de los puntos fuertes de Hyundai Autiber Motor es la variedad de su stock. En sus instalaciones de Burjassot es posible comparar diferentes carrocerías, niveles de equipamiento y motorizaciones en un mismo espacio.

La gama SUV concentra gran parte del interés del público, con modelos tan demandados como el Tucson, Kona, Bayon o Santa Fe, que destacan por su versatilidad y tecnología. Junto a ellos, la oferta se completa con urbanos y compactos muy populares, como los i10, i20 o i30, disponibles en distintas configuraciones.

Para quienes prefieren planificar la compra desde casa, el concesionario mantiene actualizado su catálogo online, donde se puede consultar el stock disponible antes de acudir al punto de venta.

Hyundai Promise: confianza certificada

El programa Hyundai Promise es otro de los pilares de la propuesta de Autiber Motor. Este sello de vehículos usados certificados está diseñado para aportar tranquilidad al comprador mediante exigentes controles de calidad.

Entre sus principales ventajas destacan su garantía mínima de 2 años, ampliable hasta 5 años, no tiene límite de kilometraje en la cobertura, tiene cobertura en asistencia en carretera durante al menos 24 meses y además, cuenta con la posibilidad de financiación flexible, muy similar a la de un vehículo nuevo.

Los vehículos seminuevos de Hyundai ofrecen una garantía ampliable hasta 5 años / Hyundai Autiber Motor

Gracias a este programa, el cliente no solo accede a un vehículo revisado, sino también a un respaldo posventa que refuerza la seguridad de la compra.

Asesoramiento por profesionales expertos en Autiber Motor

El equipo profesional de Hyundai Autiber Motor acompaña al cliente durante todo el proceso de elección. Su asesoramiento abarca desde el tipo de vehículo más adecuado —urbano, compacto o SUV— hasta la motorización, el nivel de consumo, la capacidad de carga o las tecnologías de seguridad y conectividad.

El salto del combustible al eléctrico: una oportunidad cada vez más atractiva

La evolución del mercado está impulsando a muchos conductores a plantearse el paso de un vehículo de combustión a un eléctrico. En este contexto, Hyundai se posiciona como una de las marcas con mayor desarrollo tecnológico en movilidad eléctrica.

Entre las ventajas más valoradas del cambio al eléctrico destacan; un menor coste por kilómetro recorrido, reducción de emisiones y acceso a zonas de bajas emisiones, una conducción más silenciosa y suave, además un coste de mantenimiento generalmente más reducido.

La gama eléctrica de Hyundai ofrece soluciones para distintos perfiles, desde modelos urbanos hasta propuestas de mayor tamaño y autonomía.

El nuevo Hyundai INSTER, la apuesta eléctrica más urbana de Hyundai

Dentro de la estratégia eléctrica, el Hyundai INSTER emerge como una de las novedades más interesantes para la movilidad urbana. Este modelo 100 % eléctrico apuesta por un formato compacto, eficiente y muy orientado al uso diario en ciudad, que podrás encontrar entre el stock de vehículos seminuevos en las instalaciones de Autiber Motor.

Su planteamiento resulta especialmente atractivo para quienes buscan dar el salto a la electrificación sin renunciar a la practicidad ni realizar una inversión elevada. Además, mantiene el enfoque tecnológico y de conectividad característico de la marca.

El modelo Hyundai INSTER, 100 % eléctrico, apuesta por una buena movilidad urbana. / Hyundai Autiber Motor

En Autiber Motor, los clientes pueden informarse sobre las distintas alternativas eléctricas de Hyundai y recibir asesoramiento para valorar si el cambio desde un vehículo de combustión se ajusta a su forma de conducción y a sus necesidades reales.

Las mejores propuestas Hyundai para el conductor actual

Con una oferta amplia de vehículos de ocasión certificados, asesoramiento especializado y una clara apuesta por la electrificación, Hyundai Autiber Motor refuerza su posición como punto de referencia en la provincia de Valencia para quienes buscan renovar su coche con garantías.

Visitar sus instalaciones de Parque Albán en Burjassot, muy cerca de Palacio de Congresos —o explorar previamente su stock online— permite descubrir opciones adaptadas a cada presupuesto y dar, si se desea, el paso hacia una movilidad más eficiente y sostenible.