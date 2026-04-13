La Feria del Vehículo de Ocasión de València reúne 2.000 coches con descuentos desde este viernes
Más de 40 marcas y concesionarios participan en el certamen de Feria Valencia, que ofrece vehículos revisados, con entrega inmediata y acceso a la Feria del Caravaning
La Feria del Vehículo Selección Ocasión de València regresa este fin de semana a Feria Valencia con una de sus ediciones más completas. Del viernes 17 al domingo 19 de abril, el certamen reunirá a más de 40 marcas oficiales y distribuidores y pondrá a la venta más de 2.000 vehículos revisados, certificados y con entrega inmediata.
La cita, que alcanza su decimoctava edición, se consolida como uno de los mayores escaparates de coche de ocasión en la Comunitat Valenciana, con precios competitivos y descuentos especiales de feria.
Más de 40 marcas y concesionarios en València
Entre los distribuidores confirmados figuran empresas como Flexicar, Ocasión Plus, Leadercar Levante, Turbo Manises, Crestanevada, Talleres Quart, Modrive, Spoticar, Autoprieto Selection y Eleganza Automóviles.
El evento contará además con la presencia de grandes fabricantes del sector como Toyota, Ford, BMW, Renault, Kia, Hyundai, Nissan o Peugeot, entre otras muchas.
La oferta incluirá todo tipo de motorizaciones, desde vehículos de combustión hasta modelos electrificados, tanto híbridos como 100% eléctricos, reflejando el auge de la movilidad sostenible en el sector.
Entrada con acceso a la Feria del Caravaning
Como novedad, la entrada permitirá acceder también a la Feria del Caravaning de València, que se celebra de forma simultánea en el pabellón 3. Esta propuesta amplía la experiencia hacia el ocio y el turismo familiar, con autocaravanas y soluciones de viaje.
Horarios, precios y cómo llegar
El evento se celebrará en el Foro Centro, nivel 2, pabellones 1 y 2 de Feria Valencia.
- Horarios: el 17 y 18 de abril, de 11 a 20 horas; y el 19 de abril, de 11 a 18 horas
- Entradas: las entradas online se pueden conseguir a un precio de 4 euros, mientras que en taquilla costarán 6 euros. Los menores de 16 años y las personas con diversidad funcional tendrán acceso gratuito.
El recinto dispone de acceso directo en coche, parking propio y conexión mediante transporte público, con líneas de EMT y tranvía.
Con más de 2.000 vehículos disponibles y descuentos exclusivos, la Feria del Vehículo de Ocasión de València se presenta como una oportunidad para encontrar coche al mejor precio en un único espacio.
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