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La Feria del Vehículo de Ocasión de València reúne 2.000 coches con descuentos desde este viernes

Más de 40 marcas y concesionarios participan en el certamen de Feria Valencia, que ofrece vehículos revisados, con entrega inmediata y acceso a la Feria del Caravaning

Vuelve la Feria del Vehículo de Ocasión de València con más de 2.000 coches en oferta.

Vuelve la Feria del Vehículo de Ocasión de València con más de 2.000 coches en oferta. / ED

Jaume Vidagañ

Jaume Vidagañ

València

La Feria del Vehículo Selección Ocasión de València regresa este fin de semana a Feria Valencia con una de sus ediciones más completas. Del viernes 17 al domingo 19 de abril, el certamen reunirá a más de 40 marcas oficiales y distribuidores y pondrá a la venta más de 2.000 vehículos revisados, certificados y con entrega inmediata.

La cita, que alcanza su decimoctava edición, se consolida como uno de los mayores escaparates de coche de ocasión en la Comunitat Valenciana, con precios competitivos y descuentos especiales de feria.

Más de 40 marcas y concesionarios en València

Entre los distribuidores confirmados figuran empresas como Flexicar, Ocasión Plus, Leadercar Levante, Turbo Manises, Crestanevada, Talleres Quart, Modrive, Spoticar, Autoprieto Selection y Eleganza Automóviles.

El evento contará además con la presencia de grandes fabricantes del sector como Toyota, Ford, BMW, Renault, Kia, Hyundai, Nissan o Peugeot, entre otras muchas.

Más de 40 marcas de darán cita este año en la nueva edición de la Feria del Vehículo Selección Ocasión de València.

Más de 40 marcas de darán cita este año en la nueva edición de la Feria del Vehículo Selección Ocasión de València. / ED

La oferta incluirá todo tipo de motorizaciones, desde vehículos de combustión hasta modelos electrificados, tanto híbridos como 100% eléctricos, reflejando el auge de la movilidad sostenible en el sector.

Entrada con acceso a la Feria del Caravaning

Como novedad, la entrada permitirá acceder también a la Feria del Caravaning de València, que se celebra de forma simultánea en el pabellón 3. Esta propuesta amplía la experiencia hacia el ocio y el turismo familiar, con autocaravanas y soluciones de viaje.

Horarios, precios y cómo llegar

El evento se celebrará en el Foro Centro, nivel 2, pabellones 1 y 2 de Feria Valencia.

  • Horarios: el 17 y 18 de abril, de 11 a 20 horas; y el 19 de abril, de 11 a 18 horas
  • Entradas: las entradas online se pueden conseguir a un precio de 4 euros, mientras que en taquilla costarán 6 euros. Los menores de 16 años y las personas con diversidad funcional tendrán acceso gratuito.

El recinto dispone de acceso directo en coche, parking propio y conexión mediante transporte público, con líneas de EMT y tranvía.

Con más de 2.000 vehículos disponibles y descuentos exclusivos, la Feria del Vehículo de Ocasión de València se presenta como una oportunidad para encontrar coche al mejor precio en un único espacio.

Ubicación de la Feria Valencia en el mapa.

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