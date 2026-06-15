Descubre la gama SUV de Hyundai en Autiber Motor: tecnología, diseño y electrificación para todos los estilos de vida

Los SUV continúan siendo los grandes protagonistas del mercado automovilístico gracias a su versatilidad, confort y capacidad para adaptarse a cualquier necesidad. En este segmento, Hyundai se ha consolidado como una de las marcas de referencia gracias a una gama completa que combina diseño, innovación tecnológica y eficientes sistemas de propulsión electrificados.

Desde los modelos urbanos hasta los SUV de mayor tamaño para familias o conductores que buscan el máximo espacio y equipamiento, la marca coreana ofrece alternativas para cada perfil de usuario. Modelos como el Hyundai Bayon, Kona, Tucson o Santa Fe destacan por su avanzada conectividad, sistemas de seguridad de última generación y una amplia oferta de motorizaciones que incluyen versiones híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas.

Conoce en Autiber Motor el Hyundai Tucson: tecnología, eficiencia y versatilidad en un SUV preparado para todo

El Hyundai Tucson se ha consolidado como uno de los SUV de referencia en el mercado gracias a una combinación equilibrada de diseño, tecnología, eficiencia y confort. Si estás valorando la compra de un vehículo de estas características, te invitamos a visitar las instalaciones de Autiber Motor para descubrir de cerca todas las posibilidades que ofrece este modelo y recibir el asesoramiento personalizado de nuestro equipo.

El Tucson destaca por su diseño exterior vanguardista, marcado por la característica parrilla Parametric Jewel y una silueta robusta que refuerza su carácter dinámico. En el interior, ofrece un habitáculo espacioso y tecnológico, con cuadro de instrumentos digital, pantalla táctil central de hasta 12,3 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay™ y Android Auto™, además de un completo paquete de asistentes a la conducción Hyundai SmartSense.

Uno de los grandes atractivos del Hyundai Tucson es su amplia gama de motorizaciones electrificadas, adaptadas a diferentes necesidades de conducción. Los clientes pueden elegir entre versiones híbridas de 215 CV, que combinan prestaciones y eficiencia, así como variantes híbridas enchufables (PHEV) con hasta 253 CV y autonomía eléctrica para los desplazamientos diarios. La gama también incluye opciones con tracción delantera o total HTRAC, así como transmisiones automáticas de última generación que garantizan una conducción suave y eficiente.

Más estilo, más tecnología, más ciudad: descubre el Hyundai Bayon

Si buscas un vehículo compacto, versátil y preparado para afrontar con comodidad tanto la ciudad como los desplazamientos por carretera, el Hyundai Bayon es una de las opciones más interesantes de su segmento. En Autiber Motor te invitamos a conocer de cerca este SUV urbano que destaca por su diseño moderno, su eficiente gama mecánica y un equipamiento tecnológico pensado para hacer cada trayecto más cómodo y seguro.

El Hyundai Bayon presenta una imagen diferenciadora y actual, con una estética robusta que combina la practicidad de un crossover con unas dimensiones compactas ideales para la conducción urbana. Su diseño exterior incorpora una característica firma lumínica LED, líneas dinámicas y una presencia que transmite personalidad desde cualquier ángulo.

Hyundai Bayon / Hyundai Autiber

En el interior, el Bayon sorprende por el aprovechamiento del espacio y la calidad de su equipamiento. Cuenta con cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y pantalla multimedia central de hasta 10,25 pulgadas con conectividad Apple CarPlay™ y Android Auto™, además de múltiples soluciones de confort y conectividad que facilitan la experiencia al volante.

La gama de motorizaciones del Hyundai Bayon está diseñada para ofrecer un excelente equilibrio entre prestaciones y consumo. Destacan los eficientes motores gasolina T-GDi turboalimentados de 100 CV, disponibles con transmisión manual o automática de doble embrague DCT de siete velocidades, proporcionando una respuesta ágil y un consumo contenido tanto en entornos urbanos como en recorridos interurbanos.

Hyundai Santa Fe: espacio, tecnología y electrificación para viajar sin límites

El Hyundai Santa Fe es el SUV de mayor tamaño de la gama Hyundai y una de las opciones más completas para quienes buscan amplitud, confort y tecnología de última generación. En Autiber Motor te invitamos a descubrir de cerca este modelo, diseñado para ofrecer una experiencia de conducción premium tanto en el día a día como en los viajes más exigentes.

Hyundai Santa Fe. / Hyundai Autiber

Su diseño robusto y sofisticado destaca por una imagen moderna y diferenciada, mientras que su amplio habitáculo ofrece espacio para hasta siete ocupantes, materiales de alta calidad y soluciones prácticas pensadas para maximizar el confort de todos los pasajeros. Además, incorpora avanzados sistemas de conectividad, instrumentación digital y una completa dotación de asistentes a la conducción Hyundai SmartSense.

La gama Hyundai Santa Fe está disponible con eficientes motorizaciones híbridas e híbridas enchufables, que combinan elevadas prestaciones con consumos contenidos. Dependiendo de la versión, puede equipar tracción total HTRAC, transmisión automática y diferentes modos de conducción para adaptarse a cualquier tipo de recorrido.

En cuanto a equipamiento, los distintos acabados permiten disfrutar de elementos como asientos eléctricos y calefactados, sistema de cámaras con visión periférica, techo panorámico, portón inteligente y numerosos sistemas de asistencia que aumentan la seguridad y la comodidad al volante.

Para conocer de primera mano todas las posibilidades que ofrece la gama SUV de Hyundai, Autiber Motor invita a los lectores de Levante-EMV a visitar sus instalaciones, donde podrán descubrir cada modelo, resolver cualquier duda con el asesoramiento de profesionales especializados y realizar pruebas de conducción.

Además, los visitantes podrán informarse sobre las últimas promociones disponibles, opciones de financiación personalizadas y ventajas asociadas a la movilidad electrificada.

Si estás pensando en cambiar de vehículo o simplemente quieres conocer las últimas novedades del mercado SUV, este es el momento perfecto para acercarte a Autiber Motor en Quart de Poblet (vía de servicio A3 juano a Coca-Cola), Burjassot (junto a Palacio de Congresos) y en el centro de Valencia, calle Literaro Azorín; y descubrir por qué Hyundai se ha convertido en una de las marcas más valoradas por los conductores.

Te esperamos en Autiber Motor para que encuentres el SUV Hyundai que mejor se adapta a tu estilo de vida.