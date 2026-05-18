Revitalizar el mundo rural desde la tradición

El interior de la Comunitat Valenciana está recuperando protagonismo en el debate sobre el desarrollo territorial. Municipios como Moixent, Fontanars dels Alforins o La Font de la Figuera representan hoy un ejemplo de cómo el medio rural puede convertirse en un motor de equilibrio, sostenibilidad y cohesión social. En este contexto, Proyecto Origen, dentro de los Dominios de MGP, impulsa un modelo que combina recuperación patrimonial, actividad agrícola y creación de valor compartido, situando a las fincas en el centro de su estrategia.

Cada finca del proyecto es mucho más que un espacio productivo. Casa Turús, con sus cepas viejas y su paisaje de viñedos en vaso, es un ejemplo de cómo la tradición agrícola puede convivir con una gestión contemporánea. Sus viñedos se trabajan siguiendo prácticas heredadas desde hace más de dos mil años en estos valles: cultivo en secano estricto, conducción en vaso, vendimia manual y agricultura ecológica. Su carácter profundo refleja la memoria del territorio y la importancia de preservar su identidad.

Casa La Muda, por su parte, aporta una visión complementaria. Ubicada en un entorno más fresco y dinámico, representa la capacidad del territorio para adaptarse y evolucionar. Sus parcelas, trabajadas con criterios de sostenibilidad, permiten elaborar vinos que expresan una lectura más ágil y actual del paisaje mediterráneo.

En el conjunto de fincas, Señorío de Moixent ocupa un papel singular. Es la que integra diferentes parcelas y equilibra diversidad y coherencia. Su gestión precisa permite obtener vinos que sintetizan la esencia del territorio y muestran la riqueza agrícola del interior valenciano.

Pero las fincas no son solo el origen de la materia prima. Son también espacios de cooperación, aprendizaje y conexión entre personas. En ellas se recuperan oficios, se comparten conocimientos y se generan vínculos entre quienes trabajan la tierra y quienes se acercan a conocerla. La rehabilitación de masías históricas, la recuperación de cultivos tradicionales y la puesta en valor del conocimiento rural contribuyen a dinamizar la economía local y a ofrecer nuevas oportunidades en territorios afectados por la despoblación.

Proyecto Origen demuestra que el futuro del interior valenciano puede construirse desde la identidad, la cooperación y el respeto por el territorio. Las fincas son el punto de partida: espacios vivos donde se cultiva paisaje, producto y comunidad.