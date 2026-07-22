Cómo preparar un brownie con el sabor más emblemático de Trufas Martínez

El Canal Cocina de Milar estrena un nuevo episodio con Teresa Martínez, representante de Trufas Martínez, una firma valenciana que, desde 1931, ha formado parte de la memoria gastronómica de varias generaciones.

Durante la conversación, Martínez repasa los orígenes familiares de la empresa, fundada por sus bisabuelos, y explica cómo la marca ha logrado crecer manteniendo intactos los valores que la han acompañado desde sus inicios. La calidad del producto, el cuidado por el cliente y el respeto por la tradición siguen siendo los pilares de una firma que continúa siendo un referente en la repostería valenciana.

La entrevista también aborda la capacidad de Trufas Martínez para adaptarse a los nuevos tiempos. Teresa Martínez explica cómo la empresa incorpora nuevas propuestas, colaboraciones y opciones de personalización sin renunciar a la artesanía ni dejarse llevar por las tendencias pasajeras, manteniendo siempre la esencia que caracteriza a la marca.

Mientras prepara un brownie de chocolate y nueces con cubanitos, una de las especialidades más reconocibles de la casa, la conversación transcurre entre recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre el valor del comercio familiar. La receta se completa con un helado de cubanito elaborado junto a Gelática, una propuesta que combina tradición y creatividad en torno a uno de los sabores más emblemáticos de Trufas Martínez.

Para la elaboración del postre se utilizan electrodomésticos Hisense, que aportan precisión y comodidad durante todo el proceso, desde el fundido del chocolate hasta el horneado del brownie.

Con este nuevo episodio, Milar continúa apostando por un formato que une gastronomía, conversación e historias de empresas familiares, poniendo en valor la tradición, el trabajo artesano y el compromiso con la calidad que hay detrás de cada proyecto.